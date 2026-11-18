Máy bay đang được nhắc tới cụ thể gặp phải tình huống gì?

Ngày 17/11, sân bay quốc tế London Heathrow (Anh) ghi nhận một sự cố hàng không liên quan đến chiếc Boeing 787-10 Dreamliner của hãng British Airways. Chiếc máy bay đang chuẩn bị thực hiện chuyến bay quốc tế thì bất ngờ đi chệch khỏi đường lăn, khiến phần bánh trước mắc kẹt trong khu vực đất cỏ bên cạnh.

Theo Sky News, sự việc liên quan đến chuyến bay mang số hiệu BA75, dự kiến khởi hành từ Heathrow lúc 10h10 (giờ địa phương), đến sân bay quốc tế Murtala Muhammed ở Lagos, Nigeria. Tuy nhiên, chiếc máy bay không thể tiếp tục di chuyển ra đường băng, buộc hãng hàng không phải hủy chuyến bay.

Bánh trước chệch khỏi đường lăn, máy bay mắc kẹt trong bãi cỏ

Theo chuyên trang hàng không AIRLIVE, chiếc máy bay gặp sự cố là Boeing 787-10 Dreamliner mang số đăng ký G-ZBLF, thuộc đội bay của British Airways. Trước khi xảy ra sự việc, máy bay đã rời vị trí đỗ C56 tại Nhà ga số 5 của sân bay Heathrow và bắt đầu di chuyển theo đường lăn để chuẩn bị cất cánh đến Lagos.

Tuy nhiên, trong quá trình này, phần bánh mũi của máy bay bất ngờ đi ra ngoài bề mặt đường nhựa và tiến vào khu vực đất cỏ mềm ở bên cạnh. Bánh trước bị mắc kẹt, khiến chiếc máy bay thân rộng không thể tiếp tục di chuyển như dự kiến.

Thông tin từ The Independent cho biết, vào khoảng 10h40 cùng ngày, hình ảnh tại hiện trường ghi nhận chiếc Boeing 787-10 nằm ở vị trí bất thường cạnh đường lăn. Phần bánh trước của máy bay đã lún xuống bãi cỏ, trong khi phần lớn thân máy bay vẫn ở phía trên bề mặt đường nhựa.

Dữ liệu theo dõi từ Flightradar24 cũng cho thấy chiếc Boeing 787-10 mới di chuyển được một đoạn ngắn từ khu vực cửa đỗ trước khi chệch sang bên trái. Đáng chú ý, những hình ảnh được chia sẻ cho thấy hệ thống bánh mũi xoay lệch một góc lớn so với hướng của thân máy bay, đồng thời bị giữ lại trong lớp đất mềm.

Theo AeroXplorer, dữ liệu theo dõi chuyến bay ghi nhận máy bay di chuyển với tốc độ khoảng 5 knot, tương đương hơn 9 km/h, khi gặp sự cố. Một hành khách cho biết ban đầu không nhận thấy điều gì bất thường, cho đến khi phi công thông báo tình hình qua hệ thống phát thanh trên khoang.

Sau khi máy bay dừng lại, phi công đã thông báo cho hành khách rằng bánh mũi đã đi vào khu vực bãi cỏ. Sự cố xảy ra khi máy bay đang lăn bánh trên mặt đất, không phải trong quá trình tăng tốc để cất cánh.

Hành khách được đưa trở lại nhà ga, chuyến bay đến Nigeria bị hủy

Ngay sau sự cố, các lực lượng hỗ trợ mặt đất cùng phương tiện cứu hộ tại sân bay Heathrow được điều động đến khu vực chiếc Boeing 787-10 mắc kẹt.

Do máy bay không thể tự di chuyển về vị trí đỗ, nhân viên mặt đất phải sử dụng cầu thang di động để hỗ trợ hành khách rời khoang.

Theo AIRLIVE, sau khi xuống máy bay, các hành khách được đưa lên xe buýt và vận chuyển trở lại khu vực nhà ga để chờ phương án tiếp theo. Báo Punch của Nigeria đưa tin trên chuyến BA75 có khoảng 215 hành khách. Đây là số liệu được truyền thông công bố, chưa có xác nhận riêng về số hành khách từ British Airways.

Dù sự cố khiến kế hoạch di chuyển của hàng trăm người bị gián đoạn, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Theo Sky News, British Airways xác nhận chuyến bay BA75 đến Lagos đã bị hủy. Đại diện hãng gửi lời xin lỗi tới những hành khách bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết các bộ phận liên quan đang liên hệ và phối hợp để giúp họ tiếp tục hành trình sớm nhất có thể.

Về phía sân bay Heathrow, người phát ngôn xác nhận các đơn vị tại sân bay đang hỗ trợ đưa máy bay trở lại vị trí đỗ. Sự cố không gây thương tích cho hành khách hay thành viên phi hành đoàn và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác chung của sân bay.

Chuyên trang AeroXplorer cũng cho biết chuyến bay chiều ngược lại từ Lagos về London, dự kiến sử dụng cùng chiếc máy bay, bị hủy do ảnh hưởng từ sự việc.

Chiếc Boeing 787-10 dài gần 70 m, có sức chứa 256 hành khách

Chiếc máy bay gặp sự cố thuộc dòng Boeing 787 Dreamliner, một trong những dòng máy bay thân rộng hiện đại đang được nhiều hãng hàng không trên thế giới sử dụng để khai thác các đường bay quốc tế.

Theo thông tin chính thức từ British Airways, Boeing 787-10 là phiên bản có thân dài nhất trong gia đình Boeing 787. Máy bay dài khoảng 68 m, sải cánh 60 m và cao 16,9 m.

Đây cũng là dòng máy bay được British Airways bố trí 256 ghế hành khách, chia thành bốn hạng khoang gồm hạng nhất, thương gia, phổ thông đặc biệt và phổ thông.

Boeing 787-10 sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent 1000, có tốc độ tối đa theo thông số hãng công bố khoảng 954 km/h và tầm bay 11.730 km.

Riêng chiếc Boeing 787-10 mang số đăng ký G-ZBLF được bàn giao cho British Airways vào tháng 9/2022. Như vậy, tính đến thời điểm xảy ra sự cố, máy bay đã được hãng tiếp nhận hơn 4 năm.

Sau khi chiếc G-ZBLF mắc kẹt trong bãi cỏ, công tác xử lý không chỉ dừng lại ở việc đưa máy bay trở lại đường lăn. Các bộ phận kỹ thuật còn cần đánh giá tình trạng hệ thống càng đáp phía trước và những cấu kiện liên quan để xác định có hư hỏng phát sinh hay không.

Theo AeroXplorer, việc giải cứu một máy bay thân rộng có bánh mũi lún xuống nền đất mềm có thể cần đến thiết bị chuyên dụng. Trước khi trở lại hoạt động thương mại, máy bay phải được kiểm tra để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu an toàn khai thác.

Tính đến ngày 18/11, nguyên nhân chính thức khiến chiếc Boeing 787-10 chệch khỏi đường lăn vẫn chưa được xác định. British Airways và sân bay Heathrow cũng chưa công bố mức độ hư hỏng của máy bay hoặc thời điểm G-ZBLF có thể trở lại phục vụ các chuyến bay thương mại.