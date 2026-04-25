Hôm nay, một quyết định 'lịch sử' của EU đối với Nga chính thức có hiệu lực

Lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga theo hợp đồng ngắn hạn của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực vào hôm nay, ngày 25/4.

Ngày 26/1, Hội đồng châu Âu (EC) chính thức thông qua lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga cho EU, bắt đầu từ ngày 1/1/2027 và khí đốt qua đường ống từ ngày 30/9/2027.

Lệnh cấm nhập khẩu LNG theo hợp đồng ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, trong khi các hợp đồng ngắn hạn về cung cấp khí đốt qua đường ống phải được hoàn tất trước ngày 17/6/2026. Quy định này có hiệu lực kể từ khi được công bố vào ngày 2/2/ 2026.

Theo tính toán của TASS, năm 2025, Nga đứng thứ hai sau Mỹ về giá trị nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của EU, chiếm 16,1% thị phần (hoặc 16,2% nếu tính cả LNG và khí đốt qua đường ống). Về khối lượng, Nga chiếm khoảng 14% lượng LNG nhập khẩu vào EU. Tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu năm ngoái đạt 38 tỷ mét khối, trong đó hơn 20 tỷ mét khối là LNG.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu năng lượng Kpler, lượng LNG nhập khẩu từ dự án Yamal tại Siberia của Nga đã tăng 17% trong quý 1 so với cùng kỳ năm 2025, đạt khoảng 5 triệu tấn.

Mức nhập khẩu này khiến các quốc gia thành viên EU ước tính đã chi khoảng 2,88 tỷ euro để mua khí từ tổ hợp sản xuất quy mô lớn này, theo tính toán của tổ chức môi trường phi lợi nhuận Urgewald.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh nguồn cung LNG từ Qatar bị gián đoạn sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông chịu thiệt hại, cùng với việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz.

Yamal hiện chiếm phần lớn lượng LNG Nga được nhập khẩu vào EU. Trong quý 1, khối này tiếp nhận 69 trong tổng số 71 chuyến hàng từ Yamal, tương đương 97%.

Riêng trong tháng 3, EU nhận 25 chuyến, nhiều hơn so với từng tháng 1 và 2. Con số này cao hơn mức 87% của 68 chuyến hàng trong cùng kỳ năm ngoái, khi một phần LNG vẫn được chuyển hướng sang thị trường châu Á.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, với ý định của EU là hoàn toàn từ bỏ khí đốt của Nga, Nga có thể chủ động rút khỏi thị trường châu Âu sớm hơn dự kiến và chuyển hướng nguồn cung sang các khách hàng khác quan tâm hơn.

Phó Thủ tướng Alexander Novak lưu ý rằng các công ty Nga có thể sớm chuyển hướng một phần nguồn cung LNG từ châu Âu sang các nước thân thiện, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Philippines, mà không cần đợi các hạn chế tiếp theo từ EU.

Theo Tass﻿