Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó, nhiều khu vực miền Trung có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Nhiệt độ ghi nhận lúc 7h tại khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C. Trên biển, đặc khu Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn)

Dự báo trong ngày và đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Miền Trung có nguy cơ mưa rất to, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Cùng với đợt không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ sáng 20/11 đến ngày 21/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa dông cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải. Người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án phòng tránh phù hợp.