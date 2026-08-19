Hôm nay là Thất Tịch 7/7 âm lịch: 3 thứ rất nên mua

Hôm nay, thứ Tư ngày 19/8/2026 dương lịch, tức ngày 7/7 âm lịch, chính là ngày Thất Tịch - ngày gắn với câu chuyện Ngưu Lang, Chức Nữ và những quan niệm thú vị về tình yêu. Nếu muốn tận hưởng không khí Thất Tịch theo một cách nhẹ nhàng, có 3 thứ rất đáng mua, dù bạn đang độc thân hay đã có đôi.

Ngày 7/7 âm lịch hằng năm được biết đến với tên gọi Thất Tịch, bắt nguồn từ câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ trong văn hóa Á Đông. Tương truyền, đôi tình nhân bị chia cách bởi dải Ngân Hà chỉ được gặp nhau vào ngày này mỗi năm, bởi vậy Thất Tịch dần mang nhiều ý nghĩa gắn với tình yêu, sự đoàn tụ và những mong ước về chuyện tình cảm. Những năm gần đây, ngày Thất Tịch cũng được giới trẻ Việt Nam hưởng ứng theo cách vui vẻ và hiện đại hơn. Người độc thân rủ nhau ăn chè đậu đỏ “cầu thoát ế”, các cặp đôi tranh thủ hẹn hò, tặng nhau những món quà nhỏ. Không cần đặt nặng những quan niệm may - rủi, 3 món dưới đây vẫn rất đáng mua trong hôm nay để ngày 7/7 âm lịch có thêm chút đặc biệt.

1. Chè đậu đỏ - Món nhất định phải nhắc đến mỗi mùa Thất Tịch

Nếu hôm nay đi ngang một hàng chè và thấy đậu đỏ được gọi tên nhiều hơn bình thường thì cũng không quá khó hiểu. Trong vài năm trở lại đây, ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch đã trở thành một trào lưu quen thuộc của giới trẻ Việt. Theo quan niệm được lan truyền trên mạng xã hội, người độc thân ăn đậu đỏ vào ngày 7/7 âm lịch sẽ gặp may mắn hơn trong chuyện tình cảm, sớm tìm được người phù hợp; người đã có đôi thì mong tình yêu thêm bền chặt. Tuy nhiên, cần hiểu rằng “ăn đậu đỏ để thoát ế” chủ yếu là một trào lưu hiện đại, không nên coi đây là nghi thức có khả năng quyết định chuyện tình duyên.

Dù vậy, mua một cốc chè đậu đỏ trong hôm nay vẫn là cách rất vui để hưởng ứng Thất Tịch. Ngoài chè, bạn có thể lựa chọn bánh đậu đỏ, kem đậu đỏ hoặc những món tráng miệng có nguyên liệu này. Có “thoát ế” hay không chưa bàn tới, ít nhất cũng có một món ngon để thưởng thức đúng ngày.

2. Một bó hoa tươi - Mua cho người thương hoặc tự tặng chính mình

Thất Tịch vốn gắn với câu chuyện tình yêu nên hoa tươi cũng là một lựa chọn rất hợp với ngày hôm nay. Không nhất thiết phải là bó hồng lớn hay món quà đắt tiền, đôi khi vài cành hoa nhỏ cũng đủ tạo ra cảm giác đặc biệt. Nếu đang yêu hoặc đã kết hôn, bạn có thể mua hoa tặng người đồng hành như một bất ngờ nho nhỏ. Thất Tịch không phải dịp mà ai cũng mặc định phải có quà như Valentine, bởi vậy một bó hoa xuất hiện vào ngày này đôi khi lại thú vị chính vì người nhận không chờ đợi.

Còn nếu đang độc thân, chẳng có lý do gì phải chờ người khác mua hoa cho mình. Một bó hoa đặt ở bàn ăn, phòng khách hoặc góc làm việc vừa làm mới không gian sống, vừa giống như một món quà nhỏ tự dành cho bản thân. Ngày của tình yêu cũng hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc chiều chuộng chính mình.

3. Một món đồ dành cho hai người hoặc cho chính căn nhà

Nếu muốn mua thứ gì đó sử dụng được lâu hơn sau ngày Thất Tịch, một món đồ nhỏ cho hai người hoặc cho không gian sống chung cũng là gợi ý đáng cân nhắc. Các cặp đôi có thể chọn cốc đôi, đồ ngủ, khung ảnh, một món đồ trang trí hoặc đơn giản là thứ mà cả hai đã định mua từ lâu. Với vợ chồng, món quà thậm chí không cần mang dáng vẻ lãng mạn rõ rệt. Một bộ bát đĩa mới, chiếc đèn cho phòng ngủ hay món đồ nhỏ giúp căn nhà đẹp và tiện hơn cũng có thể trở thành “quà Thất Tịch” nếu đó là thứ cả hai cùng thích. Người độc thân cũng có thể nhân dịp này mua một món đồ cho căn phòng hoặc góc riêng của mình. Một chiếc cốc mới, bộ ga gối, cây xanh hay món đồ trang trí yêu thích đều có thể khiến không gian sống có thêm chút mới mẻ.

Thất Tịch suy cho cùng không phải ngày mà mọi người bắt buộc phải mua quà, ăn một món nhất định hay thực hiện nghi thức nào để gặp may. Hôm nay, thứ Tư 19/8/2026, đúng ngày 7/7 âm lịch, một cốc chè đậu đỏ, bó hoa tươi hay món đồ nhỏ đơn giản chỉ là những cách vui vẻ để tạo thêm kỷ niệm cho ngày đặc biệt. Có đôi thì mua cho nhau, độc thân thì mua cho mình. Chuyện tình duyên có “đỏ” lên theo cốc chè đậu đỏ hay không chưa ai dám chắc, nhưng một ngày vui thì hoàn toàn có thể tự tạo ra.

Nhân ngày Thất Tịch, chúc những người đang yêu luôn có một người để thương và được thương thật lòng; những người đã về chung một nhà vẫn giữ được sự dịu dàng dành cho nhau qua năm tháng. Còn những ai vẫn đang độc thân, mong rằng không cần quá vội vàng - người phù hợp rồi sẽ xuất hiện vào một thời điểm thật đẹp. Chúc tất cả có một ngày 7/7 âm lịch nhiều niềm vui, bình an và thật nhiều yêu thương!