Hôm nay Honda Việt Nam cho ra mắt 3 mẫu xe máy đời mới

Dưới đây là một số tin tức nổi bật về xe trong vòng 24 giờ qua.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, hãng sẽ tổ chức sự kiện ra mắt loạt xe máy mới vào ngày 4/11. Sự kiện được thông báo gửi tới các cơ quan truyền thông với quy mô khá lớn và kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý từ thị trường xe máy trong nước.

Một trong ba mẫu xe được xác định cho ra mắt phiên bản mới là Honda Air Blade.

Honda Air Blade phiên bản đời mới được cho là sẽ ra mắt trong ngày hôm nay.

Ba mẫu xe này dự kiến sẽ không chỉ là phiên bản nâng cấp mà có thể là dòng hoàn toàn mới, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam. Với mạng lưới phân phối rộng khắp và thương hiệu lâu năm, Honda kỳ vọng tạo ra “cơn sốt” trong phân khúc xe máy phổ thông và cao cấp.

Lực lượng CSGT TP.HCM báo cáo rằng khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, có nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện ở trạng thái say, “gần như không biết gì” khi bị kiểm soát.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn 1,237 mg/lít khí thở.

Tình trạng vi phạm nồng độ cồn đang ngày càng gia tăng và các tuyến đường gần quán nhậu, nhà hàng được xác định là “điểm nóng”. PC08 cho biết sẽ tăng cường kiểm tra chuyên đề tại các tuyến đường trọng điểm, tăng cường tuần tra linh hoạt cả ngày và đêm nhằm ngăn chặn những vi phạm này.

Đây là tín hiệu cho thấy giao thông ở TP.HCM đang được siết chặt hơn về an toàn – đặc biệt với quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Volkswagen Teramont được bán tại Việt Nam vừa có giá mới, lên tới 2,488 tỷ đồng – mức giá được đánh giá cao và gần tương đương với hai chiếc Hyundai Palisade cùng phân khúc.

Volkswagen Teramont.

Volkswagen Teramont có mức giá cao không chỉ là thương hiệu mà còn vì yếu tố trang bị, tính cá nhân hóa và quyền sở hữu đặc biệt. Việc điều chỉnh giá của mẫu xe này phản ánh một xu hướng trong phân khúc xe cao cấp: Người mua sẵn sàng chi tiền lớn cho những mẫu xe độc bản, có giá trị sưu tầm.

Thị trường tín chỉ carbon xanh - đặc biệt là các loại tín chỉ từ hệ sinh thái ven biển như rừng ngập mặn, cỏ biển - đang ghi nhận nhu cầu và mức giá kỷ lục.

Nguồn cung hạn chế cùng với nhu cầu gia tăng đã đẩy giá các tín chỉ này lên cao. Tại Việt Nam, các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc cần chuẩn hóa phương pháp đo lường và xây dựng chuỗi giá trị minh bạch nếu muốn tham gia thị trường quốc tế.

Đây là xu hướng cho thấy thị trường “xanh” không chỉ là chủ đề môi trường mà còn thành cơ hội kinh tế mới.

Chính phủ Hà Lan đã chính thức tịch thu quyền kiểm soát công ty sản xuất chip Nexperia thuộc sở hữu của Wingtech (Trung Quốc), trong bối cảnh Bắc Kinh ban hành các biện pháp đáp trả giới hạn xuất khẩu công nghệ bán dẫn.

Hà Lan đã tiếp quản công ty Nexpedia.

Hành động này đặt ra dấu mốc mới trong cuộc “chiến chip” toàn cầu, khi một quốc gia châu Âu quyết định can thiệp trực tiếp vào sở hữu công nghiệp với lý do an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng chiến lược.

Tình thế đặt ngành công nghiệp ô tô và công nghệ toàn cầu vào thế khó khi sản xuất chip và thiết bị bán dẫn trở thành lợi thế mang tính chiến lược hơn bao giờ hết.