HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CSGT TP HCM đo nồng độ cồn: Có người say gần như không biết gì

Anh Vũ |

Trong ngày 2-11, Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử lý 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 3-11, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM cho biết đã phát hiện 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2-11.

CSGT TP HCM đo nồng độ cồn: Có người say gần như không biết gì- Ảnh 1.

Đội CSGT Rạch Chiếc đo nồng độ cồn từ 12 giờ trưa.

Thực hiện theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công an TP HCM về tăng cường xử lý mạnh nồng độ cồn, từ 12 giờ trưa 2-11, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đã đồng loạt ra quân.

Từ 12 đến 18 giờ ngày 2-11, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện, xử lý 12 trường hợp. Từ 18 đến 23 giờ 30 ngày 2-11 là 30 trường hợp. Tổ công tác tập trung ở các tuyến đường thuộc khu vực TP Thủ Đức (TP HCM cũ) và TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ).

Trong số này, rất nhiều người vi phạm nồng độ cồn kịch khung. Cụ thể, tài xế Lương Minh P. có nồng độ cồn 0,698 mg/lít khí thở; tài xế Nguyễn D. có nồng độ cồn 0,722 mg/lít khí thở;...

Làm việc với CSGT, nhiều người đã say xỉn, song cố phân trần. Ông Hà Văn H. (48 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết chiều tối 2-11, sau khi xong ngày việc phụ hồ ở Lái Thiêu, gia chủ có làm chút ít nên ở lại đã uống 2 lon bia. "Chủ nhà có đám giỗ, họ mời quá nên có uống chút ít" - ông H. giải thích lý do vi phạm.

CSGT TP HCM đo nồng độ cồn: Có người say gần như không biết gì- Ảnh 2.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn 1,237 mg/lít khí thở.

Trường hợp khác, CSGT đã phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi có nồng độ cồn 1,237 mg/lít khí thở. Khi CSGT hỏi, người này gần như say không biết gì, nhưng cố giải thích nhà ở cạnh bên nên chạy xe về.

Tags

an toàn giao thông

Lái xe

nồng độ cồn

CSGT

vi phạm giao thông

say xỉn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại