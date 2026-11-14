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Hôm nay 14/11, sân bay Phú Quốc ghi nhận 1 máy bay đặc biệt chở 244 hành khách hạ cánh

Đinh Anh
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Máy bay đặc biệt này đã được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng tại sân bay Phú Quốc.

Hôm nay (14/11), Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways trên đường bay thẳng Moscow – Phú Quốc, đưa 244 hành khách từ Nga đến đảo Ngọc. Trước đó, chuyến bay chiều đi mang số hiệu 9G201 khởi hành từ Phú Quốc lúc 16h20 ngày 13/11, hạ cánh tại sân bay Sheremetyevo (Moscow) lúc 23h05 cùng ngày.
- Ảnh 1.

Hai điểm đến cách nhau hơn 7.000 km, với thời gian bay thẳng khoảng 10 giờ. Đây là đường bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways kết nối trực tiếp Phú Quốc với thị trường châu Âu, đồng thời là đường bay quốc tế đầu tiên của hãng được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A330.

Sự kiện cũng đánh dấu hãng trở thành đơn vị hàng không thứ tư khai thác đường bay này, sau Ikar, Nordwind và Aeroflot.

Theo kế hoạch, đường bay này khai thác 4 chuyến mỗi tuần, dự kiến tăng lên 6 chuyến từ đầu năm 2027. Máy bay được bố trí ba hạng dịch vụ gồm Thương gia, Phổ thông cao cấp và Phổ thông.

Việc mở đường bay Moscow - Phú Quốc diễn ra trong bối cảnh nhu cầu du lịch từ Nga đến Việt Nam tăng mạnh.

Theo Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 1,13 triệu lượt khách Nga, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước và vượt tổng lượng khách từ thị trường này trong cả năm 2025, ở mức 689.714 lượt.

Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga dự báo lượng khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1,5 triệu lượt trong cả năm 2026.

- Ảnh 2.

Phú Quốc là một trong những điểm đến hưởng lợi từ xu hướng này. Thống kê của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2026, sân bay đón 121.518 lượt khách Nga thông qua 262 chuyến bay thẳng từ thị trường này, chưa tính lượng khách đến bằng các chuyến bay nội địa.

Trước khi Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay thường lệ, các doanh nghiệp lữ hành Nga đã tổ chức nhiều chuyến bay thuê bao đến đảo từ Moscow, Krasnoyarsk, Novosibirsk và một số thành phố khác.

Một yếu tố khác hỗ trợ sức hút của điểm đến này là tính mùa vụ. Mùa khô tại Phú Quốc kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, trùng với mùa đông ở Nga. Đây là thời điểm thuận lợi để thu hút nhóm khách có nhu cầu tránh rét và nghỉ dưỡng dài ngày. Khách nước ngoài đến Phú Quốc cũng được hưởng chính sách miễn thị thực 45 ngày theo quy định hiện hành.

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Tags

Phú Quốc

Sun PhuQuoc Airways

Moscow

Airbus A330

du lịch Nga

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