Hội sắp du lịch Thái Lan lo lắng, người Việt đang ở Bangkok cập nhật tình hình hiện tại

Đã 2 ngày sau vụ xả súng trong trung tâm thương mại (TTTM) Siam Paragon ở Thái Lan. Tuy nhiên trên các hội nhóm du lịch, đây vẫn là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt là với những ai sắp có chuyến du lịch tại đất nước Chùa Vàng. Bởi lẽ, sự việc này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của những bạn trẻ có ý định du lịch tại Thái Lan.



Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ mong muốn cập nhật tình hình hiện tại ở Bangkok về an ninh, an toàn. Do vậy, các bài đăng liên quan đều nhận được sự chú ý và lượng tương tác lớn từ các thành viên trong nhiều hội nhóm du lịch.

Trong các hội nhóm về du lịch Thái Lan, một số người cập nhật hình ảnh hiện tại ở TTTM Siam Paragon (Ảnh: Suphasan Kannaron)

Có chuyến đi chơi Thái Lan vào cuối tuần nên Phan Hương (26 tuổi, Hà Nội) khá sốt ruột, liên tục theo dõi tin tức và hỏi thông tin những người quen biết. Phan Hương cho biết tâm lý của cô phần nào bị ảnh hưởng sau vụ việc vừa qua. Tuy nhiên vì cũng không muốn từ bỏ chuyến đi này nên Phan Hương lên MXH để đọc chia sẻ từ mọi người.

“Mình đã đặt vé trước hơn 1 tháng và rất mong chờ đến Thái Lan. Mình dự định sẽ ở Chiang Mai 3 ngày và ở Bangkok 2 ngày. Nên mình cũng sợ khi đọc thông tin về vụ xả súng ở TTTM. Tuy nhiên sau khi hỏi một số bạn hiện đang ở Thái Lan và biết mọi thứ vẫn an toàn và bình thường mình dần cảm thấy hào hứng trở lại. Dẫu vậy, chắc mình vẫn sẽ hạn chế đến các trung tâm mua sắm và chú ý quan sát xung quanh hơn”, Phan Hương chia sẻ.

Cũng là thành viên có mặt trong hội nhóm du lịch và nhiều lần tới Thái Lan, H.T.P bày tỏ: “Chuyện không ai muốn nhưng hiện người dân ở đây họ cũng vẫn sinh hoạt bình thường nên nếu ai đã đặt vé máy bay cũng không cần quá lo sợ. Tuy nhiên cũng cần lưu ý hơn khi đến các điểm tham quá đông người hoặc quá vắng người. Chuẩn bị các kỹ năng bảo vệ bản thân thì không bao giờ thừa cả. Còn lại, cứ thoải mái vui chơi, khám phá thôi”.

Đang có chuyến đi chơi kết hợp làm việc ở Bangkok, Trương Tuyết Nhi cũng đăng tải một bức ảnh để cập nhật tình hình hiện tại ở Siam Paragon cho những ai quan tâm.

Được biết, cô nàng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của người thân và cả những người lạ trên MXH. Cô cho hay mọi thứ đều đã được kiểm soát, cuộc sống người dân vẫn diễn ra bình thường và không bị xáo trộn quá nhiều. Chỉ có điều, thời tiết vẫn không ủng hộ cho các hoạt động đi chơi dài ngày, thi thoảng có mưa lớn.

Tuyết Nhi cho biết mọi thứ hiện đã bình thường trở lại (Ảnh: NVCC)

“Lúc biết tin có sự việc xảy ra, bản thân mình cùng bạn bè cũng rất sợ. Tối hôm đó dự định sẽ không ra ngoài nhưng khi hỏi thông tin từ chủ khách sạn và một số người dân, họ nói mọi thứ đã được giải quyết xong và đảm bảo an toàn, chúng mình mới tiếp tục lịch trình như bình thường.

Hiện tại, mình thấy TTTM đã mở cửa trở lại. Đương nhiên, an ninh sẽ được thắt chặt hơn. Có rất nhiều bảo vệ xung quanh và khách ra vào mua sắm đều phải qua cổng kiểm tra túi xách. Ngoài ra, mình thấy người dân ở Bangkok phản ứng cũng bình thường, họ vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường lệ và cũng liên tục trấn an khách du lịch an tâm khi được hỏi”, Tuyết Nhi nói.

Còn với Trọng Lâm - nam thanh niên có mặt ngay tại thời điểm xảy ra vụ xả súng và may mắn thoát nạn hiện tại đã quay trở lại Việt Nam. Trọng Lâm chia sẻ: “Mình thường xuyên đến Thái Lan vì có nhiều công việc ở bên này nhưng đây là lần đầu gặp sự việc. Bản thân trực tiếp có mặt ở Siam Paragon và trải nghiệm sống còn trong gang tấc, mình thấy khả năng cứu hộ và tổ chức xử lý khủng bố của Thái Lan rất tốt. Dù lúc đó rất hoảng loạn và sợ nhưng đến hiện tại mọi chuyện không còn quá căng thẳng”.

Nhịp sống của người dân và các du khách không bị xáo trộn (Ảnh: NVCC)

Tăng cường an ninh trong các TTTM (Ảnh: The Straits Times)

Vụ xả súng tại TTTM Siam Paragon ở Thái Lan vào ngày 3/10 vừa qua khiến 2 người thiệt mạng (1 người Trung Quốc và 1 người Myanmar) cùng 5 người khác bị thương. Nghi phạm được xác định là một thiếu niên 14 tuổi và đã bị bắt giữ ngay tại tầng 3 của TTTM.

Hiện trung tâm mua sắm bậc nhất Bangkok đã hoạt động trở lại sau 24h phục vụ điều tra. Tuy nhiên trái với sự đông đúc thường thấy, Siam Paragon có phần vắng vẻ hơn. Một số cửa hàng phía bên trong đang được các nhân viên dọn dẹp và sửa chữa sau thảm kịch.

Chính quyền Thái Lan cho biết an ninh sẽ được tăng cường không chỉ tại trung tâm mua sắm Siam Paragon mà còn tại các trung tâm mua sắm khác trong khu vực. Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wangsupakijkosol cho biết các cơ quan thực thi pháp luật cũng sẽ thắt chặt kiểm tra vũ khí tại các trung tâm mua sắm và các điểm du lịch khác.