Hội ngộ Lam Trường trước live concert "Vé về thanh xuân", Cẩm Ly chia sẻ cảm xúc với đúng 3 từ

Như Mộng |

Ca sĩ Cẩm Ly cho biết nếu dùng ba từ để nói về “Vé về thanh xuân” thì đó là “ký ức đẹp”.

Live concert “Vé về thanh xuân” sẽ diễn ra tối 25/4 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Hiện tại, các nghệ sĩ đang hăng say tập luyện. Chương trình hướng tới việc tái hiện những ca khúc gắn với ký ức của khán giả 8X, 9X.

Trong những buổi tập gần đây, Cẩm LyLam Trường đã làm việc cùng giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và ban nhạc của nhạc sĩ Thanh Bình. Đây là lần hiếm hoi hai ca sĩ hội ngộ trên sân khấu sau nhiều năm, kể từ thời kỳ song ca những năm 1990.

Cẩm Ly - Lam Trường.

Hai nghệ sĩ tập với ban nhạc.

Trong phòng tập, cả hai xuất hiện với trang phục giản dị, tập trung hoàn thiện các tiết mục cho đêm diễn. Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của hai nghệ sĩ được lựa chọn biểu diễn lại.

Chia sẻ về chương trình, ca sĩ Cẩm Ly cho biết nếu dùng ba từ để nói về “Vé về thanh xuân” thì đó là “ký ức đẹp”. Trong khi đó, Lam Trường đặc biệt yêu thích ca khúc “Người cùng cảnh ngộ” – một trong những bài hát đầu tiên anh song ca cùng Cẩm Ly từ năm 1996, đến nay đã tròn 30 năm.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về làm Trường rất xúc động vì ca khúc này có những giai điệu vui nhộn và dễ thương. Trường tin rằng bài hát này sẽ đem lại không khí vui tươi và sôi động cho công chúng trong đêm diễn".

Lam Trường cho biết, khi đang trong tour diễn và nhận được lời mời tham gia chương trình, anh ấn tượng với dàn nghệ sĩ góp mặt. Theo anh, đây là chương trình quy tụ nhiều giọng ca quen thuộc với khán giả.

Ở một tiết mục khác, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh sắp xếp màn kết hợp giữa Lam Trường – Khắc Việt – Quốc Thiên. Nam ca sĩ đánh giá đây là ý tưởng thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ âm nhạc: ''Khi biết tin Khắc Việt và Quốc Thiên sẽ hát bài hit của mình, Trường rất tò mò xem các bạn sẽ hát bài của Trường với giọng ca và phong cách của mình ra sao'' – Lam Trường chia sẻ.

Lam Trường chia sẻ cảm xúc khi tham gia đêm nhạc "Vé về thanh xuân"

Nói về cảm xúc khi tham gia chương trình, Lam Trường cho biết điều đầu tiên anh cảm nhận là “hoài niệm”, tiếp đến là "sự rung động".

"Thanh xuân là tuổi trẻ của Trường đi trên con đường âm nhạc của mình, đồng hành cùng khán giả yêu thương. Từ những ngày đầu Trường hát cho trung tâm Kim Lợi với chương trình 'Mưa bụi', sau đó là Làn sóng xanh và các chương trình, giải thưởng lớn như Mai Vàng, Duyên dáng Việt Nam... bao nhiêu ký ức ùa về và Trường nghĩ rằng đó là tuổi thanh xuân của mình", anh xúc động chia sẻ.

Live concert “Vé về thanh xuân” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như Mỹ Linh, Phương Thanh, ban nhạc Quả Dưa Hấu cùng các ca sĩ Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Nguyễn Trần Trung Quân và Quốc Thiên.

Theo ban tổ chức, các ca khúc quen thuộc sẽ được phối lại theo nhiều phong cách khác nhau như pop, R&B, acoustic… Bên cạnh đó, chương trình còn có các tiết mục song ca giữa hai thế hệ, mashup nhiều bản hit nhằm tạo sự mới mẻ.

Chương trình do Hoàng Công Cường làm tổng đạo diễn, cùng nhà sản xuất Võ Văn Tâm. Không gian biểu diễn được thiết kế với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, kết hợp hiệu ứng hình ảnh nhằm tái hiện các giai đoạn âm nhạc khác nhau.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

