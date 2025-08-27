Hội nghị thượng đỉnh SCO được kỳ vọng sẽ thể hiện "sự đoàn kết của Nam Bán cầu" và "giúp nước Nga đang chịu lệnh trừng phạt thực hiện một cú hích ngoại giao khác", hãng tin Reuters nhận xét.

Theo giới phân tích, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ muốn tận dụng hội nghị thượng đỉnh này như một cơ hội hiếm có để chứng minh trật tự quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu trở nên xấu xí như thế nào.

Ngoài ra Bắc Kinh sẽ cho thấy mọi nỗ lực của Nhà Trắng kể từ tháng 1 nhằm chống lại Trung Quốc, Iran, Nga, và giờ là Ấn Độ đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Điều này được ông Eric Olander, người đứng đầu của Dự án Trung Quốc - Nam Bán cầu đưa ra.

Được biết, đây là hội nghị thượng đỉnh lớn nhất của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kể từ năm 2001, tức là thời điểm khối này được thành lập. Sự kiện này sẽ bao gồm chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Trung Quốc sau hơn 7 năm.

Cần nhớ lại rằng sau Hội nghị thượng đỉnh SCO, một cuộc diễu binh sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh để kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, sự kiện này cũng sẽ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin (tuy nhiên Thủ tướng Ấn Độ sẽ không ở lại tham dự sự kiện quan trọng này đối với Bắc Kinh).

Ngoài những nguyên thủ quốc gia đã đề cập ở trên, các nhà lãnh đạo của Trung Á, Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh tại thành phố cảng Thiên Tân.

Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức SCO rất được mong đợi.

Các nhà phân tích cho rằng việc mở rộng liên minh là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nhiều quốc gia, nhưng họ cũng đồng ý rằng khối SCO vẫn chưa đạt được những kết quả đáng kể trong hợp tác trong những năm qua.

Ví dụ, Trung Quốc coi trọng hình ảnh đoàn kết của Nam Bán cầu chống lại Hoa Kỳ trong thời điểm chính trị bất ổn và hỗn loạn địa chính trị, nhưng mọi thứ chưa như Bắc Kinh mong muốn.

Không có biến động chính trị lớn hay tuyên bố lịch sử nào được mong đợi sau hội nghị thượng đỉnh, nhưng đối với Moskva, một diễn đàn rộng lớn trước toàn bộ Nam Bán cầu sẽ là bước nhảy vọt vào bước đột phá ngoại giao, tiếp nối thành công của hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Như ông Olander đã nhấn mạnh, sự kiện được mong chờ này sẽ mang tính hình thức hơn là thực chất, nó sẽ hé lộ một trọng tâm mạnh mẽ đang dần rời xa phương Tây và trật tự thế giới hậu chiến.

Ít nhất thì Nam Bán cầu sẽ tập hợp vào ngày 31 tháng 8 và cố gắng tạo ra trọng tâm với hình ảnh mạnh mẽ dựa vào sự hỗ trợ của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ - những quốc gia vô tình thấy mình đứng cùng phe nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ.