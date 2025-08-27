Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định 'tình hữu nghị sắt đá' với Campuchia

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk vào ngày 26/8 tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên (ngoài cùng bên phải) đã gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk (ngoài cùng bên trái) vào ngày 26/8 tại Bắc Kinh để củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành cho Hoàng gia Campuchia sự chào đón nồng nhiệt.

Ông Tập bày tỏ sự vui mừng khi Quốc vương Sihamoni sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng cuộc Kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến tranh chống Phát xít của thế giới.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình mô tả mối quan hệ Trung Quốc - Campuchia là "tình hữu nghị sắt đá" đã vượt qua thử thách của thời gian và "vô giá" đối với cả hai dân tộc. Ông nhấn mạnh rằng trong một thế giới đầy biến động, hai nước cần phải sát cánh bên nhau chặt chẽ hơn để xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai.

Ông Tập cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Trung Quốc đối với sự phát triển của Campuchia, khẳng định quyền theo đuổi con đường do chính mình lựa chọn để đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài.

Đáp lại, Quốc vương Sihamoni và Hoàng thái hậu Monineath bày tỏ niềm vui khi được trở lại Trung Quốc để tham dự lễ kỷ niệm quan trọng này. Họ nhấn mạnh rằng những đóng góp của nhân dân Trung Quốc cho hòa bình thế giới cần được ghi nhớ mãi mãi.

Hoàng gia Campuchia cũng nhấn mạnh thành công của chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 4, mang lại những kết quả quan trọng cho cả hai nước.

Quốc vương Campuchia khẳng định đất nước họ coi mối quan hệ song phương với Trung Quốc là chiến lược và cam kết tiếp tục tình hữu nghị truyền thống để xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai trong kỷ nguyên mới.