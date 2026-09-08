Hội đồng thẩm định chuyên môn CCA 2026: Đừng tự rước họa vào thân vì những sai lầm ngớ ngẩn khi độ xe gia đình

Bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để đắp thêm phụ kiện trôi nổi, nhiều người tự đắc cho rằng xế cưng của mình đã được nâng tầm đẳng cấp. Thế nhưng, đằng sau những món đồ chơi hào nhoáng được thợ độ tâng bốc tận mây xanh lại là một sự thật mất lòng.

Ngay trong những ngày đầu, hầu hết chủ xe đều nôn nóng trang bị thêm vô số phụ kiện để "xế cưng" trở nên tiện nghi và đậm chất cá nhân. Tuy nhiên, chính sự hào hứng quá mức này thường dẫn đến những quyết định vội vàng, gây lãng phí ngân sách mà không mang lại hiệu quả.

Nâng cấp xe sai lầm có thể gây lãng phí tài chính lẫn tăng nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Sưu tầm

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, thành viên hội đồng thẩm định chuyên môn của giải thưởng CCA 2026, nhận định thị trường phụ kiện hiện nay khá nhiễu loạn, khiến người tiêu dùng dễ mắc phải những lầm tưởng tai hại. Rất nhiều chủ xe, đặc biệt là người mua xe gia đình lần đầu, đang vô tình rơi vào các cạm bẫy "tiền mất tật mang".

Nhiều người vẫn tin rằng trải sàn kín mít sẽ giúp xe sạch sẽ, hay dán phim cách nhiệt càng tối màu thì không gian càng mát mẻ. Chuyên gia khẳng định đây là những lầm tưởng vô cùng nguy hiểm, dễ dẫn đến hậu quả ẩm mốc gầm xe và làm tăng điểm mù trầm trọng. Việc mù quáng chạy theo lời chào mời đôi khi lại tước đoạt đi sự an toàn tối thiểu của gia đình bạn trên mỗi chặng đường.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Hội đồng thẩm định chuyên môn Car Choice Awards 2026. Ảnh: AP

Ngay cả thú vui tưởng chừng vô hại như độ pô ồn ào hay nâng cấp mâm lốp quá cỡ cũng tiềm ẩn vô số rủi ro vận hành. Thay vì chắp vá xế hộp bằng những món đồ trôi nổi rườm rà, sự lựa chọn thông minh thực sự dành cho một chiếc xe gia đình nằm ở đâu?

Đừng để sự nôn nóng và thiếu kiến thức biến bạn thành nạn nhân tiếp theo của những chiêu trò bán hàng tinh vi. Tất cả những lời khuyên đắt giá nhất từ giám khảo CCA 2026 nhằm bảo vệ chiếc xe và túi tiền của bạn có ngay ở video bên dưới.



