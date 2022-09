Hội diễn viên đổi đời sau 1 vai diễn: Han So Hee - Shin Hye Sun thành sao hạng A

1. Lee Do Hyun

So với hội diễn viên cùng lứa, Lee Do Hyun được đánh giá cao hơn hẳn về mặt diễn xuất, thêm vào đó anh cũng có một gương mặt được cho là "đậm chất điện ảnh". Sự nghiệp của anh thăng hạng nhờ một vai phụ xuất hiện không nhiều ở Hotel Del Luna của IU. Trong phim, anh vào vai tình đầu của nữ chính, số phận bi thương, sự si tình cộng thêm vẻ ngoài điển trai át vía cả nam chính khiến Lee Do Hyun nhận được nhiều sự yêu thích. Sau vai diễn này, Lee Do Hyun vụt sáng thành sao, có cơ hội đóng chính trong hàng loạt bộ phim của các đạo diễn đình đám.

2. Han So Hee

Han So Hee hiện đang là sao nữ 9x sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của màn ảnh Hàn. Cuộc đời cô có được ngày hôm nay một phần lớn nhờ vào vai diễn trong bom tấn 19+ nổi danh Thế Giới Hôn Nhân. Trong phim cô vào vai kẻ thứ ba trơ tráo tự chuốc lấy bất hạnh về mình vì thứ tình yêu mù quáng với nam chính. Sức hút quá khủng của bộ phim này giúp Han So Hee đổi đời sau một vài năm đóng phim nhưng không tạo dựng được chỗ đứng. Hiện tại Han So Hee đang là một cái tên rất đắt show, nhất cử nhất động của cô đều được khán giả và báo chí săn đón nhiệt tình.

3. Shin Hye Sun

Shin Hye Sun được mệnh danh là đóa hoa nở muộn của màn ảnh Hàn. Cô khởi nghiệp khá muộn so với các đồng nghiệp cùng lứa và mất khá nhiều năm đóng phải đóng những vai phụ kém tiếng.

Thậm chí cô còn từng đóng nữ phụ, làm nền cho Nhã Phương ở bộ phim Việt - Hàn Tuổi Thanh Xuân. Phải cho đến khi góp mặt trong bom tấn rating My Golden Life, Shin Hye Sun mới đổi đời, một bước chuyển mình thành nữ hoàng rating thế hệ mới của màn ảnh hàn.

Trong phim, Shin Hye Sun vào vai Seo Ji An, từng là tiểu thư giàu có nhưng gia đình gặp biến cố khiến cô phải vật lộn với cuộc sống mới để tìm lại hạnh phúc. Dù sau này có bỏ túi thêm loạt vai diễn đặc sắc nhưng Seo Ji An vẫn là dấu mốc sáng chói nhất trong sự nghiệp của Shin Hye Sun.

4. Kim Seon Ho

Kim Seon Ho sinh năm 1986, vào nghề từ năm 2009 với tư cách một diễn viên nhạc kịch. Suốt nhiều năm dài, Kim Seon Ho không tìm được chỗ đứng cho mình, ngay cả khi đá sân sang lĩnh vực phim truyền hình. Phải tới khi đảm nhận vai "bé ngoan" của bộ phim Start Up, Kim Seon Ho mới vụt sáng thành sao. Dù là nam phụ nhưng nhờ vai diễn này, Kim Seon Ho còn được yêu thích hơn cả nam chính Nam Joo Hyuk.

5. Jung Ho Yeon

Để nói về việc bứt phá thành sao sau 1 vai diễn thì không thể bỏ qua Jung Ho Yeon, nàng tân binh diễn xuất oanh tạc hàng loạt giải thưởng điện ảnh quốc tế nhờ màn góp mặt trong bom tấn đình đám Squid Game. Trong phim, Ho Yeon vào vai người chơi Kang Sae Byeok, lao vào trò chơi sinh tồn để có tiền lo cho em trai.

Màn thể hiện còn nhiều tranh cãi nhưng nhờ vai diễn này, Jung Ho Yeon trở thành hiện tượng chưa từng có trong lịch sử làng giải trí Hàn khi lượng người theo dõi tăng đến chóng mặt. Từ một cái tên chỉ nổi tiếng trong làng mẫu, Jung Ho Yeon trở thành ngôi sao đình đám, được săn đón ở mọi lĩnh vực.

Nguồn ảnh: Naver