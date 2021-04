Hội An đang vào mùa đẹp nhất trong năm: Lưu ngay 11 địa điểm sống ảo lung linh rồi book vé tới chụp liền thôi

Bây giờ đang vào mùa hè, mùa của những chuyến du lịch và quan trọng hơn hết, từ tháng 2 đến tháng 7 là quãng thời gian đẹp nhất để bạn du lịch Hội An. Đây chính là lúc thời tiết ở Hội An đặc biệt dễ chịu và mát mẻ, trời khô ráo, không mưa, nắng ấm nhẹ. Chẳng những vậy, từ tháng 5 đến tháng 7 lại là thời điểm gần kết thúc mùa khô ở Hội An, vô cùng thích hợp để ghé đến những bãi biển. Tuy đi Hội An vào mùa hè chắc chắn sẽ đông đúc hơn, thế nhưng mùa này sẽ có khá nhiều ưu đãi và khuyến mãi cho bạn vui chơi "tẹt ga" mà không lo về giá.

Còn chờ đợi gì nữa mà không rủ rê đám bạn ra quyết định làm một tour đến Hội An và chụp đủ hết 10 địa điểm sau đây nhé!

Phố cổ Hội An

Điểm đến đầu tiên và cũng là điểm được check in nhiều nhất ở Hội An chính là khu phố cổ. Khu phố này được bố trí theo kiểu bàn cờ, bao gồm nhiều con phố ngắn. Những ngôi nhà, chùa, miếu trong khu phố này hầu hết đều được sơn màu vàng, lợp mái ngói đỏ, trước mỗi nhà đều trồng khá nhiều hoa giấy. Tất cả những điều này đã tạo nên một background hoàn hảo cho việc chụp choẹt.

@nhimsoc13, @halotravel

*Địa chỉ: Nằm trên các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, P. Minh An, TP. Hội An.



Chùa Cầu

Chùa Cầu nằm vắt mình qua một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn, đây là di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia và đồng thời cũng là biểu tượng nổi tiếng của Hội An. Tuy chỉ dài 18m nhưng Chùa Cầu lại thu hút được nhiều du khách check in nhờ mang những nét kiến trúc Nhật Bản từ hình dáng, chất liệu gỗ cho đến từng đường nét, hoa văn.

@luxstay @__midy, @helengorkava

*Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Minh An, TP. Hội An.

Sông Hoài

Ai đến Hội An mà chưa ghé qua Sông Hoài thì cũng xem như là chưa đi Hội An. Dù đây chỉ là con sông nhỏ chảy giữa lòng phố cổ nhưng lại nhận được sự yêu thích của nhiều du khách. Đến đây, bạn có thể ngồi trên thuyền lững lờ trôi dọc theo con sông để ngắm nhìn bao quát khung cảnh của phố cổ. Hoặc có thể dạo lang thang bên bờ sông Hoài, dù là ban ngày hay buổi tối cũng đều rất thú vị.

@minpiupiu, @goasiadaytrip

*Địa chỉ: Nằm bên cạnh khu phố cổ Hội An.



Chùa Tam Quan Bà Mụ

Ngoài Chùa Cầu, sông Hoài, phố cổ thì thời gian gần đây, Chùa Bà Mụ cũng đang rất được lòng giới trẻ. Khuôn viên tại Chùa Bà Mụ rộng rãi, thoáng đãng với lối kiến trúc đậm chất Hội An. Đặc biệt, cánh cổng Tam Quan ở đây vừa phục dựng lại với màu sắc và hoạ tiết vô cùng bắt mắt đã nhanh chóng trở thành điểm chụp hình ăn khách.

@nguyen.anhtuan, @lehatruc

*Địa chỉ: Trục đường Hai Bà Trưng, P. Cẩm Phô, TP. Hội An.



Dãy phố lồng đèn

Chắc không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa, bởi từ lâu, những chiếc đèn lồng treo lơ lửng dọc theo hiên nhà đã trở thành nét đặc trưng riêng biệt của phố cổ. Ở Hội An, nghề làm đèn đã có gần 400 năm tuổi nên những chiếc đèn lồng được làm hết sức tỉ mỉ và thanh thoát, khi được thắp sáng lại càng trở nên lung linh. Chính vì lẽ đó, dãy phố đèn lồng đã trở thành điểm check in không thể thiếu mỗi khi đến Hội An.

@sodanhu, @hoanglinhha

*Địa chỉ: Nằm trên truyến đường Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Minh An, TP. Hội An.

Sân bóng rổ Lê Nghĩa

Sau khi có màn xuất hiện ấn tượng trong phim điện ảnh "Cô gái đến từ hôm qua", địa điểm này ngày càng trở nên nổi tiếng hơn trong giới săn ảnh. Ở sân bóng rổ Lê Nghĩa có vô vàn những góc check in lên ảnh cực chất, có thể kể đến như bức tường khổng lồ với dòng chữ nho, góc tường màu xanh tím, khung cửa sổ ở phía sân bóng,…

@taidanang, @rb.bunny

*Địa chỉ: 31 Phan Chu Trinh, P. Minh An, TP. Hội An.



Tiệm cà phê Faifo

Không hề quá lời khi nói đây chính là quán cà phê được check in nhiều nhất Hội An, cứ 10 người đến Hội An thì hết 8-9 người có hình chụp từ góc ban công "thần thánh" với background phía sau là toàn cảnh khu phố cổ này. Không chỉ thu hút khách bởi góc sống ảo, quán còn sở hữu không gian yên tĩnh, ấm cúng. Tuy giá có hơi cao so với mặt bằng các quán cà phê ở đây nhưng đổi lại menu đồ uống khá đa dạng và ngon miệng.

@_lethuhang, @thienhang.dino

*Địa chỉ: 130 Trần Phú, P. Minh An, TP. Hội An.



Nhà cổ Tấn Ký

Nhà cổ Tấn Ký là một trong những công trình cổ xưa nhất tại Hội An với tuổi đời lên đến 200 năm. Cho đến nay, nhà cổ Tấn Ký vẫn giữ được nguyên vẹn kết cấu 2 tầng, nhiều gian cùng lối kiến trúc cổ hình ống đặc trưng và mái ngói lợp âm dương. Đây cũng chính là một địa điểm chụp choẹt thú vị cho khách du lịch Hội An.

@megung1193, @hoanglinhha

*Địa chỉ: 101 Nguyễn Thái Học, P. Minh An, TP. Hội An.



Làng gốm Thanh Hà

Nằm cách khu phố cổ chừng 3km, làng gốm Thanh Hà là một trong những view sống ảo "vi diệu" ở Hội An. Nơi đây mang vẻ đẹp trầm mặc, mộc mạc và được chia thành 2 khu vực. Một khu vực công viên Đất nung Thanh Hà để trưng bày các sản phẩm gốm của những nghệ nhân. Khu vực còn lại để du khách khám phá di tích tổ nghề gốm, xem các nghệ nhân làm gốm, tự tay trải nghiệm nặn gốm, mua đồ lưu niệm.

@vietnammoi @hi_____ji, @violetlove164

*Địa chỉ: Đường Phạm Phán, P. Thanh Hà, TP. Hội An.



Biển Cửa Đại

Nếu như bạn yêu thích biển và muốn chụp hình cùng những lớp sóng xanh mướt thì đừng bỏ qua bãi biển Cửa Đại nhé. Không chỉ nổi tiếng với một bãi tắm đẹp, bãi cát trắng mịn, nước trong xanh tận đáy mà ở đây còn có hàng tá các quán hải sản tươi ngon với giá rẻ. Dù để tắm nắng hay bơi lội, chụp ảnh, biển Cửa Đại vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời cho du khách khi đến Hội An.

@khanhvy, @chureeporn

*Địa chỉ: Cuối đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, P. Cửa Đại, TP. Hội An.



The Manison Hội An

Nằm bên cạnh dòng sông Thu Bồn, The Mansion Hội An gây ấn tượng với kiến trúc Địa Trung Hải cùng màu cam đất đặc trưng của vùng Morroco và điểm nhấn là chiếc cửa màu xanh dương. Bước vào bên trong, bạn sẽ bị choáng ngợp với khung cảnh sân vườn đẹp mắt, hồ bơi to bự. Nếu nghỉ dưỡng tại đây, bạn sẽ được phục vụ mì Quảng, cao lầu hay bò kho miễn phí.

*Địa chỉ: 170 Nguyễn Duy Hiệu, P. Cẩm Phả, TP. Hội An.