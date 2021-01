Artcation - Bản hòa ca nghệ thuật và nghỉ dưỡng ở Hội An

Nếu đến Hội An vào đúng dịp lễ, tết thì bạn thật sự là một người may mắn.

Vào những ngày này, phố cổ Hội An thường tắt hết đèn và treo lên những chiếc đèn lồng rực rỡ. Có lẽ đẹp nhất vẫn là khúc dọc bờ sông Hoài, nơi những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh âm thầm trôi trên mặt nước. Du khách đi Hội An bên cạnh việc đắm chìm vào khung cảnh lung linh mở ảo của phố cổ, còn có thể mua vài chiếc đèn hoa đăng nhỏ, ngồi thả ngay bên bờ sông.

Nếu như phố cổ đã quá quen thuộc với du khách thì Công viên Ấn tượng Hội An sẽ là điểm đến đổi gió đầy thi vị. Đây là điểm quy tụ tinh hoa, nghệ thuật của vùng đất lịch sử này qua những diên viên hay "nhân viên cũng như nghệ sĩ" biểu diễn ở các vị trí xuyên suốt trong các khu vực.

Show diễn lớn nhất cũng như ấn tượng nhất tại đây chính là Ký Ức Hội An, được biểu diễn bởi hàng trăm nghệ sĩ, đang được biểu diễn ra thứ 6, thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần vào lúc 20h00 đến 21h.

Đây không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn, mà đây chính là một công trình nghệ thuật với sự kết hợp công phu của hàng trăm con người hết hợp lại cũng như sân khấu được trang bị những thiết bị tối tân bậc nhất. Show diễn với từng câu chuyện nhỏ gắn kết với nhau và sẽ đưa du khách được trải nghiệm vô vàn những cung bậc cảm xúc từ những câu chuyện lịch sử, những giá trị bất tử của nét đẹp truyền thống.

Một show diễn rất độc đáo và đáng xem, giúp khán giả "du hành" suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của thương cảng Faifo - Hội An. Đó là lý do, hơn 2 năm qua, khi đến với phố cổ Hội An bên bờ sông Hoài du khách đã có thêm một lựa chọn để trải nghiệm, giải trí thay vì chỉ đi dạo phố cổ.

Ký Ức Hội An chắc chắn sẽ là món quà đầy ấn tượng và rất đáng nhớ với với mỗi chúng ta khi đến với phố Hội.

Cồn Hến, chính là điểm đến giúp bạn khám phá được những giá trị cốt lõi về nét văn hóa cũng như truyền thống của Hội An.

Từ Công viên Ấn tượng Hội An cho tới Hoi An Memories Resort & Spa được thiết kế độc đáo với ý tưởng là hình ảnh của Hội An từ những thế kỷ trước.

Ở đây không chỉ mang lại những màn trình diễn mãn nhãn hay các dịch vụ khác biệt nâng tầm nghệ thuật mà còn khiến bạn cảm thấy kỳ nghỉ của mình ý nghĩa hơn khi được bồi đắp thêm những kiến thức lịch sử văn hóa về nơi này.

Hội An đã là một thành phố có nhiều trầm tích và cũng là một trong những thành phố lưu giữ gần như trọn vẹn giá trị văn hóa của Việt Nam. Chính vì vậy, Cồn Hến với sự hiện diện của Hoi An Memories Land giống như trái tim của thành phố cổ xưa vậy.

Tại đây còn ẩn chứa nhiều nét đẹp khác, mà chỉ khi đến tận nơi và trải nghiệm, mới cảm nhận hết được. Để hành trình của bạn sẽ ý nghĩa hơn khi hiểu rõ nguồn gốc văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến, và các dịch vụ cung cấp nơi đây cũng như show diễn thực cảnh đẳng cấp sẽ giúp bạn làm được điều đó một cách sinh động hơn về giá trị Việt Nam.

"Artcation - Bản hòa ca nghệ thuật và nghỉ dưỡng" đẳng cấp, combo chưa từng có với 1,890,000 đồng:

• 1 đêm nghỉ cho 2 khách ở phòng Deluxe sang trọng trong khu nghỉ dưỡng với Hoi An Memories Resort & Spa view từ giữa sông Hoài và vườn phố huyền diệu

• 2 vé xem show diễn thực cảnh đẳng cấp Ký Ức Hội An hạng Eco

• Bữa sáng & phiếu quà tặng trị giá 600,000 VND

• Thưởng thức hàng loạt minishow biểu diễn dân gian, đương đại và hàng nghìn góc checkin siêu ảo của Hoi An Memories Land.

Địa chỉ: Cồn Hến, số 200 Nguyễn Tri Phương (rẽ trái), Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: +84 (0) 235 386 6888

Email: sm@hoianmemoriesresort.com