Học vấn của Công Phượng

Công Phượng trải quá 10 năm học đại học.

Bước vào mùa giải 2026/2027, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang cùng CLB Đồng Nai tranh tài tại V.League với vị thế của một thủ lĩnh dày dặn kinh nghiệm. Công Phượng là tài năng của bóng đá Việt Nam, không chỉ sở hữu thành tích độ sộ ở các cấp đội tuyển, Công Phượng còn có học vấn đáng nể so với các cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Nhìn lại thời điểm cuối năm 2024, hình ảnh Công Phượng rạng rỡ nhận tấm bằng Cử nhân chuyên ngành Giáo dục Thể chất loại Giỏi tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM vẫn là cột mốc đầy tự hào. Tấm bằng đại học sau đúng một thập kỷ kiên trì không chỉ là quả ngọt cá nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý "đá bóng phải đi đôi với học văn hóa" của bầu Đức.

Công Phượng đã có bằng đại học (Ảnh: Anh Đồng)

Hành trình học tập của Công Phượng bắt đầu từ năm 2007, khi anh vượt qua hàng ngàn thí sinh trên cả nước để trúng tuyển vào khóa 1 Học viện Bóng đá HAGL - Arsenal JMG tại Pleiku. Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Gia Lai, các cầu thủ nhí không chỉ bước vào quy trình huấn luyện khắt khe về tư duy chơi bóng mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt lịch học văn hóa phổ thông và ngoại ngữ.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) luôn kiên định với quan điểm: "Cầu thủ trước hết phải là người có văn hóa". Sân cỏ có thể cho các cầu thủ ánh hào quang trong một thời điểm, nhưng tri thức mới là nền tảng bền vững cho suốt cuộc đời. Nhờ quy định nghiêm ngặt này, các tài năng trẻ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đều giữ vững sức học tốt, tạo tiền đề để họ chính thức trở thành tân sinh viên Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM vào năm 2014.

Công Phượng vừa bền bỉ thi đấu vừa trau dồi tri thức (Ảnh: Hữu Huynh)

Hành trình 10 năm vượt qua rào cản thời gian và địa lý

Đối với một sinh viên bình thường, tấm bằng đại học thường hoàn thành sau 4 năm. Nhưng với Công Phượng và các đồng đội, chặng đường này kéo dài tới 10 năm (2014 – 2024). Áp lực từ lịch thi đấu dày đặc tại V.League, các đợt tập trung liên tục của U23 và Đội tuyển Quốc gia, cùng nhiều chuyến xuất ngoại thi đấu sang Nhật Bản, Bỉ hay Hàn Quốc đã khiến việc học nhiều lần bị gián đoạn.

Để hỗ trợ những "sinh viên đặc biệt", Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM đã phối hợp với CLB HAGL mở văn phòng đại diện và giảng đường ngay tại Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai). Các giảng viên đã cử người lên tận nơi giảng dạy trực tiếp, kết hợp linh hoạt hình thức học trực tuyến từ xa khi các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Các môn lý thuyết lẫn thực hành như bơi lội, bóng ném hay thể dục đồng diễn đều được giảng dạy theo phương thức "cuốn chiếu".

Tại lớp học đặc biệt ấy, Công Phượng từng đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn. Các thầy giáo nhận xét, dù phải tranh thủ học vào buổi tối sau những giờ tập luyện kiệt sức, các cầu thủ vẫn thể hiện sự nghiêm túc, ý thức kỷ luật cao và tư duy tiếp thu rất nhanh.

Bên cạnh tấm bằng cử nhân đại học, nền tảng học vấn còn trang bị cho Công Phượng kỹ năng ngoại ngữ vượt trội so với mặt bằng chung của cầu thủ Việt Nam. Nhờ chương trình đào tạo bài bản cùng trải nghiệm thi đấu tại nhiều quốc gia, anh có thể giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh và chủ động học thêm tiếng Nhật trong thời gian khoác áo Mito HollyHock hay Yokohama FC. Khả năng ngoại ngữ tốt giúp anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường chuyên nghiệp quốc tế và tự tin trước truyền thông nước ngoài.

Công Phượng từng chia sẻ: "Được sự hỗ trợ của CLB HAGL và nhà trường, chúng tôi đã hoàn thành khóa học. Đó là vinh dự rất lớn. Việc học văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc đời của mỗi cầu thủ, giúp chúng tôi vững vàng hơn cả ở trên sân cỏ lẫn cuộc sống sau khi giải nghệ".

Tấm bằng cử nhân loại Giỏi của Nguyễn Công Phượng không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ trong suốt 10 năm, mà còn truyền đi thông điệp tích cực tới thế hệ cầu thủ trẻ. Sự nghiệp quần đùi áo số có thể ngắn ngủi, nhưng hành trình tích lũy tri thức sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho tương lai.