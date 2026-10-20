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Học trò Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng về sự đánh đổi

Tùng Ninh
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"Tôi từng trải qua những giai đoạn khó khăn, chông chênh khi tìm kiếm hướng đi" – Xuân Nghi nói.

Mới đây, chương trình Ẩn số tỏa sáng đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Xuân Nghi, từng là học trò Đàm Vĩnh Hưng tại The Voice.

Tại chương trình tuần này, Xuân Nghi chia sẻ con đường sự nghiệp của mình: "Tình yêu âm nhạc của tôi được hình thành từ rất sớm. Ngay từ khi tiểu học, tôi đã tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường, sau đó có cơ hội thử sức ở những cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh. Những trải nghiệm ban đầu dần nuôi dưỡng niềm yêu thích ca hát và đưa tôi đến với con đường nghệ thuật.

Học trò Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng về sự đánh đổi - Ảnh 1.

Niềm đam mê ấy của tôi cũng có sự ảnh hưởng từ gia đình, đặc biệt là bố tôi. Ông cũng từng tham gia ca hát nhưng không theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Dù không có điều kiện để tôi được theo đuổi từ đầu nhưng gia đình vẫn là nguồn khích lệ để tôi làm việc.

Tôi từng trải qua những giai đoạn khó khăn, chông chênh khi tìm kiếm hướng đi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình phải đánh đổi. Tôi coi đó là quá trình đóng góp thời gian, công sức và tình yêu dành cho nghề.

Việc làm mới bản thân là điều cần thiết để nghệ sĩ có thể gắn bó lâu dài với âm nhạc. Khi đã trải qua nhiều lần đứng trên sân khấu và tích lũy kinh nghiệm sống, mỗi người sẽ dần nhận ra đâu là thế mạnh cần phát huy, đâu là điểm yếu cần khắc phục. Với tôi, đó chính là cách để trưởng thành và tạo nên dấu ấn riêng thay vì cố gắng trở thành một phiên bản giống người khác.

Học trò Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng về sự đánh đổi - Ảnh 2.

Để một nghệ sĩ có thể chinh phục khán giả lâu dài thì phải có đam mê và tinh thần học hỏi. Tôi nói thẳng, năng lực, kỹ năng hay dòng nhạc mỗi người theo đuổi đều có sự khác biệt, nhưng tình yêu dành cho nghệ thuật là yếu tố chung giúp họ tiếp tục bước đi.

Điều tiên quyết để có thể đi theo con đường nghệ thuật là luôn nuôi dưỡng đam mê. Đam mê chỉ cần đủ rực cháy thì những khó khăn mình gặp phải sẽ vượt qua được. Còn khi ngọn lửa đam mê không còn, một khó khăn nhỏ cũng có thể ngăn bước chúng ta.

Đó cũng là thông điệp tôi muốn gửi đến những tài năng trẻ đang tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân. Thay vì quá lo lắng trước những thử thách, các bạn cần hiểu rõ năng lực, kiên trì rèn luyện và xem khó khăn như một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành.

Bên cạnh công việc, tôi cũng có những cách riêng để tìm lại sự cân bằng sau những ngày tập trung cho âm nhạc. Tôi thích dành thời gian đi du lịch ở những nơi gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt là biển, tự nấu một bữa ăn ngon, nghe playlist yêu thích hoặc đọc sách. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại mang đến cảm giác thư giãn, giúp tôi rời nhịp sống bận rộn và nạp lại năng lượng.

Nếu không theo đuổi ca hát, có thể tôi sẽ mở một quán ăn bởi cũng rất thích nấu nướng. Nhưng khi duyên với âm nhạc vẫn còn, tôi vẫn muốn tiếp tục đứng trên sân khấu và làm công việc mình yêu thích.

Tôi nói thẳng, nghệ thuật không phải cuộc đua để trở thành người giống nhất hay nổi bật hơn người khác, mà là quá trình hiểu mình, bồi đắp thế mạnh và giữ vững đam mê".

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Tags

Đàm Vĩnh Hưng

Xuân Nghi

học trò Đàm Vĩnh Hưng

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