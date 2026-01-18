Giữa muôn vàn sắc đỏ rực rỡ hay ánh kim lấp lánh của mùa lễ hội, Triệu Lệ Dĩnh lại chọn cho mình một lối đi riêng đầy tĩnh lặng nhưng vô cùng cuốn hút với sắc đen tuyền. Studio của nữ diễn viên vừa tung ra loạt ảnh mới, nơi cô diện chiếc váy hai dây tối giản, khoe trọn vẻ đẹp "gái một con" mòn con mắt. Nhưng khoan nói về nhan sắc, hãy nói về màu đen. Trong phong thủy, màu đen tượng trưng cho hành Thủy, cho sự sâu lắng và tích tụ năng lượng. Bước vào tháng 12 Âm lịch (tháng Sửu), khi mọi thứ cần sự lắng đọng để chuẩn bị cho sự khởi đầu mới, gam màu này lại trở thành "bùa hộ mệnh" cho một số con giáp nhất định. Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh và xem bạn có nằm trong danh sách những người cần "diện đen" để đỏ vận cuối năm không nhé.

Vẻ đẹp tĩnh lặng giữa dòng chảy thời gian

Mới đây, Sohu Entertainment đã chia sẻ lại bộ ảnh đầy chất thơ từ phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh. Không cầu kỳ phụ kiện, không bối cảnh xa hoa, chỉ có Triệu Lệ Dĩnh và một chiếc váy hai dây màu đen tinh giản. Chính sự đơn giản ấy lại là tấm nền hoàn hảo nhất để tôn lên khí chất của cô. Chiếc váy với những đường cắt cúp tinh tế đã khéo léo phác họa nên những đường cong uyển chuyển, thanh thoát của nữ diễn viên.

Giữa sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, người ta thấy một Triệu Lệ Dĩnh rất khác. Không còn là cô nàng Sam Sam ngây thơ năm nào, ánh mắt cô giờ đây trong veo, sáng ngời như hồ nước mùa thu, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự kiên định, một nguồn sức mạnh nội tại dịu dàng mà vững chãi. Thiết kế hai dây mong manh giúp cô khoe trọn bờ vai gầy hao gầy và tấm lưng trần quyến rũ, tạo nên một tổng thể vừa mong manh sương khói, vừa quyến rũ đến nao lòng. Gam màu đen không làm cô già đi, ngược lại, nó tôn lên làn da trắng sứ và thần thái của một ngôi sao hạng A đã đi qua nhiều thăng trầm.

Sức mạnh phong thủy của màu đen trong tháng Chạp (Tháng 12 Âm lịch)

Nhìn Triệu Lệ Dĩnh diện màu đen đẹp đến vậy, chị em phụ nữ chắc hẳn cũng muốn sắm ngay một chiếc váy tương tự. Nhưng bạn có biết, ngoài yếu tố thẩm mỹ, màu đen còn mang ý nghĩa phong thủy rất lớn, đặc biệt là trong tháng cuối cùng của năm âm lịch này?

Tháng 12 Âm lịch là tháng Quý Sửu, tháng của hành Thổ (đất ướt). Trong khi đó, màu đen đại diện cho hành Thủy. Thổ và Thủy có mối quan hệ chế ngự nhưng cũng tương hỗ nếu biết cách cân bằng. Màu đen giúp thu nạp năng lượng, giữ tiền bạc không bị thất thoát – một điều cực kỳ quan trọng khi chúng ta đang ở thời điểm phải chi tiêu rất nhiều cho Tết nhất. Diện đồ màu đen hoặc sử dụng phụ kiện màu đen vào tháng này sẽ giúp tâm trí bình ổn, tránh được những thị phi không đáng có và giữ được cái đầu lạnh để giải quyết công việc tồn đọng.

3 con giáp nên kết thân với màu đen tháng Chạp để "hút lộc"

Nếu bạn thuộc một trong 3 con giáp dưới đây, hãy học hỏi Triệu Lệ Dĩnh, bổ sung ngay những bộ cánh màu đen vào tủ đồ tháng Chạp của mình để kích hoạt vận may nhé.

1. Tuổi Tý: Tìm thấy sự bình yên trong dòng chảy

Người tuổi Tý mang hành Thủy, và màu đen chính là màu bản mệnh của các bạn. Trong tháng Chạp (tháng Sửu), Tý và Sửu là cặp nhị hợp, rất tốt. Tuy nhiên, cuối năm áp lực công việc và các mối quan hệ xã giao có thể khiến người tuổi Tý cảm thấy kiệt sức hoặc mất phương hướng.

Lúc này, trang phục màu đen đóng vai trò như một "mỏ neo" cảm xúc. Nó giúp người tuổi Tý lấy lại sự bình tĩnh, sáng suốt và gia tăng quyền lực trong lời nói. Một chiếc đầm đen hay một chiếc áo khoác blazer đen khi đi gặp đối tác sẽ giúp bạn chốt hạ những hợp đồng cuối cùng của năm một cách suôn sẻ.

2. Tuổi Thân: Kim sinh Thủy, lộc lá đầy nhà

Tuổi Thân thuộc hành Kim. Theo quy luật ngũ hành, Kim sinh Thủy. Việc người tuổi Thân sử dụng màu đen (hành Thủy) trong tháng cuối năm giống như việc tạo ra một dòng chảy để tiền bạc và may mắn luân chuyển, không bị tắc nghẽn.

Tháng Chạp có thể mang đến cho tuổi Thân vài cơ hội kiếm tiền bất ngờ nhưng cũng đi kèm rủi ro. Màu đen sẽ giúp "hạ nhiệt" những cái đầu nóng vội của tuổi Thân, giúp bạn tư duy sâu sắc hơn và đưa ra những quyết định đầu tư chính xác. Đừng ngại diện một set đồ đen cá tính, nó sẽ giúp bạn trông bí ẩn và thu hút quý nhân hơn đấy.

3. Tuổi Hợi: Sự hài hòa và bảo vệ

Cũng giống như tuổi Tý, tuổi Hợi mang hành Thủy. Tháng Chạp là thời điểm người tuổi Hợi khá bận rộn với những bữa tiệc tất niên, họp mặt. Năng lượng của bạn dễ bị phân tán ra bên ngoài. Màu đen sẽ giúp bạn tạo nên một lớp màng bảo vệ năng lượng, tránh bị hao tổn sức khỏe và tinh thần.

Hơn nữa, phụ nữ tuổi Hợi khi diện màu đen thường toát lên vẻ quyến rũ mặn mà rất riêng. Hãy thử một chiếc váy lụa đen mềm mại như Triệu Lệ Dĩnh, bạn sẽ thấy mình tự tin và "hút" người đối diện hơn bao giờ hết. Sự tự tin đó chính là chìa khóa để mở cánh cửa may mắn cho năm mới sắp sang.

Dù bạn có thuộc nhóm con giáp trên hay không, việc mặc gì vào cuối năm cũng nên xuất phát từ sự thoải mái và tự tin của chính mình. Như Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy tỏa sáng không chỉ vì chiếc váy đẹp, mà vì thần thái an nhiên toát ra từ bên trong. Màu đen là sự lựa chọn an toàn nhưng không bao giờ nhàm chán, nó là nốt trầm cần thiết để chúng ta nhìn lại một năm đã qua và gom góp năng lượng cho một hành trình rực rỡ phía trước. Hãy cứ mặc đẹp, sống vui, và tin rằng may mắn sẽ luôn mỉm cười với những người phụ nữ biết yêu thương bản thân mình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)