Chiến lược cập nhật của NATO cho phép sử dụng vũ khí thông thường tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), đây là một phần trong nỗ lực nhằm đối phó với một "cuộc tấn công tiềm tàng của Nga".

Theo tờ báo, khái niệm mới này dự kiến sẽ tiêu diệt không chỉ các đơn vị gần biên giới mà còn cả mục tiêu sâu trong hậu phương gồm căn cứ quân sự, kho tiếp tế và cơ sở công nghiệp bên trong lãnh thổ Nga. Cách tiếp cận này gắn liền với kinh nghiệm từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông.

Theo thông tin từ ấn phẩm WSJ, hội thảo chuyên đề đầu tiên của NATO về tấn công tầm xa đã diễn ra vào tháng 6/2026, do Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu - Tướng Không quân Mỹ Alexis Grynkevich chủ trì.

Sự kiện có sự tham dự của các tham mưu trưởng lực lượng vũ trang từ nhiều nước và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng, gồm cả huấn luyện chỉ huy và tham mưu.

Về mặt chính thức, NATO vẫn tiếp tục khẳng định bản chất "phòng thủ" của liên minh. Ông Grinkevich tuyên bố khả năng tấn công chính xác tầm xa là cần thiết để "thể hiện sức mạnh thông qua năng lực" và trọng tâm là "răn đe bằng cách ngăn chặn" - để khiến bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại NATO đều trở nên bất khả thi.

NATO có thể tiến hành cuộc tấn công thông thường vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal, ở cấp độ lập kế hoạch, liên minh đang nghiêm túc xem xét một cuộc tấn công nhanh chóng vào các mục tiêu ở hậu phương Nga có mục đích hỗ trợ chiến tranh tấn công, chứ không chỉ là phòng thủ biên giới thụ động.

Tướng Nowak của Ba Lan nói với giới truyền thông rằng "phòng thủ bao gồm cả phản công" và bài học từ cuộc xung đột Ukraine đối với NATO là chỉ phòng thủ thôi sẽ không đủ để ngăn chặn một cuộc tấn công sắp diễn ra.

Các nhà phân tích nhận định sự điều chỉnh chiến lược như vậy thể hiện nỗ lực của NATO nhằm giành thêm không gian cho thế chủ động thông thường. Ấn phẩm WSJ đề cập đến các loại vũ khí tiềm năng, gồm: Tên lửa Tomahawk, ATACMS của Mỹ và hệ thống Storm Shadow (SCALP) cùng với Taurus của châu Âu.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đưa ra phản ứng gay gắt trước những cáo buộc về việc chuẩn bị tấn công châu Âu.

Phát biểu tại Hội nghị Minsk lần thứ tư về an ninh Á - Âu, ông Lavrov tuyên bố: "Nếu châu Âu, như họ đang đe dọa, tự chuẩn bị chiến tranh và bắt đầu cuộc chiến, thì chúng ta đã sẵn sàng, nhưng đó sẽ là một cuộc chiến khác và nó sẽ rất chóng tàn".

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga không có ý định gây chiến với châu Âu, nhưng nếu chính EU khơi mào xung đột, phản ứng của Nga sẽ ngay lập tức và cực kỳ thảm khốc.