Học người Nhật cách làm mát cục nóng điều hòa: Chỉ cần 2 thứ nhà nào cũng có

Mới đây, một mẹo từ Nhật Bản được nhiều người quan tâm vì cách làm rất đơn giản, có tác dụng hạ nhiệt cho cục nóng điều hòa. Cụ thể, theo Oricon, tài khoản mạng xã hội của Tự vệ đội Tokyo từng chia sẻ video hướng dẫn dùng một chiếc khăn dài và một xô nước để hỗ trợ làm mát khu vực cục nóng điều hòa. Trang chính thức của Tự vệ đội Tokyo thuộc hệ thống Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng có liên kết tới các kênh mạng xã hội như X, Instagram, YouTube và Facebook.

Cách làm được mô tả là nhúng một đầu khăn vào xô nước, phần còn lại để khăn rủ xuống khu vực phía sau cục nóng. Khi nước thấm dần qua khăn, quá trình bay hơi có thể giúp làm mát phần không khí quanh dàn trao đổi nhiệt. Về nguyên lý, nếu khu vực quanh cục nóng bớt oi nóng, thiết bị có thể thải nhiệt thuận lợi hơn trong lúc vận hành, ngăn chặn tình trạng quá tải.

Điểm khiến mẹo này lan truyền là vì nó chỉ cần 2 vật dụng rất quen thuộc: khăn và xô nước. Tuy nhiên, người dùng không nên hiểu rằng cứ phủ khăn ướt lên cục nóng là tốt. Với điều hòa, cục nóng không chỉ cần “mát hơn”, mà trước hết phải được thông gió. Đội này cũng khuyến cáo người thực hiện nên cẩn trọng. Nếu khăn che vào cửa hút gió, cản luồng khí hoặc làm khu vực phía sau máy bị bí, cách làm này có thể phản tác dụng.

Cục nóng điều hòa cần được “thở”, không phải bị che kín

Cục nóng có nhiệm vụ thải nhiệt từ trong phòng ra môi trường bên ngoài. Khi điều hòa hoạt động, quạt ở cục nóng liên tục hút và đẩy không khí qua dàn trao đổi nhiệt. Nếu khu vực này bị chặn, hơi nóng không thoát ra được, máy nén phải làm việc nặng hơn, điều hòa có thể kém mát và tốn điện hơn.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, việc bảo dưỡng bộ lọc, dàn coil, cánh tản nhiệt và đường ống môi chất lạnh là yếu tố cần thiết để điều hòa vận hành hiệu quả. Cơ quan này cũng khuyến cáo khu vực quanh dàn nóng phải được giữ sạch, loại bỏ rác, bụi bẩn, lá cây và cắt tỉa cây cối cách thiết bị ít nhất khoảng 2 feet, tức khoảng 60cm, để bảo đảm luồng gió lưu thông.

Khuyến cáo này cho thấy một nguyên tắc quan trọng: muốn cục nóng làm việc hiệu quả, không gian xung quanh phải thông thoáng. Vì vậy, các cách như phủ bạt, trùm vải, đặt tấm chắn quá sát, để chậu cây hoặc đồ đạc bao quanh cục nóng đều có thể khiến thiết bị khó tản nhiệt hơn.

ENERGY STAR, chương trình do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ vận hành, cũng lưu ý dàn coil bẩn có thể làm giảm khả năng làm mát, khiến hệ thống chạy lâu hơn, tăng chi phí năng lượng và rút ngắn tuổi thọ thiết bị. Nguồn này cho biết các vấn đề về luồng gió có thể làm giảm hiệu suất hệ thống tới 15%.

Đây là lý do các mẹo làm mát cục nóng bằng nước, khăn ướt hay phun sương cần được nhìn nhận thận trọng. Về lý thuyết, nước bay hơi có thể tạo hiệu ứng làm mát. Nhưng nếu làm sai, nước có thể khiến bụi bẩn bám nhiều hơn, tạo cặn khoáng trên dàn trao đổi nhiệt hoặc làm khu vực quanh linh kiện ẩm kéo dài. Đặc biệt, nếu vật liệu làm mát che mất đường gió, điều hòa không những không tiết kiệm hơn mà còn phải hoạt động vất vả hơn.

Những cách bảo vệ cục nóng điều hòa trong ngày nắng gắt

Thay vì tìm cách “hạ nhiệt” cục nóng bằng mọi giá, người dùng nên bắt đầu từ những việc đơn giản nhưng đúng nguyên lý.

Trước hết, hãy kiểm tra vị trí đặt cục nóng. Nếu thiết bị nằm ở ban công hẹp, sát tường hoặc bị quây kín bởi tấm chắn, hơi nóng có thể bị quẩn lại quanh máy. Khi đó, điều hòa sẽ gặp khó trong việc thải nhiệt. Theo Trane, một trong những nguyên nhân khiến điều hòa không thổi ra hơi lạnh đúng cách có thể là dàn coil ngoài trời bị tắc hoặc bị chặn bởi cỏ cao, cành cây, lá rụng và các vật cản xung quanh.

Thứ hai, có thể che nắng cho cục nóng nhưng phải che đúng cách. Một mái che cao, thoáng, không úp sát vào thiết bị có thể giúp hạn chế nắng chiếu trực tiếp và mưa tạt. Ngược lại, việc bọc kín hoặc dựng tấm chắn sát cục nóng lại dễ làm cản luồng gió. Direct Energy từng lưu ý rằng một số kiểu che bóng hoặc trồng cây quanh dàn ngưng có thể hạn chế lưu thông không khí, khiến luồng khí nóng bị hút ngược lại và làm giảm hiệu quả làm mát của dàn nóng.

Thứ ba, cần vệ sinh dàn nóng định kỳ. Theo Carrier, dàn coil ngoài trời có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi nhiệt. Nếu coil bám bụi, lá cây, cặn bẩn hoặc dầu mỡ, khả năng thải nhiệt sẽ giảm. Carrier khuyến nghị nếu tự vệ sinh coil điều hòa, người dùng cần dùng sản phẩm phù hợp, không ăn mòn và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Với các trường hợp máy bẩn nặng, hoạt động bất thường hoặc đặt ở vị trí khó thao tác, nên gọi kỹ thuật viên để tránh làm hỏng lá nhôm, quạt hoặc linh kiện điện.

Cuối cùng, cách dùng điều hòa trong phòng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cục nóng bên ngoài. Vào ngày nắng gắt, không nên đặt nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài. Người dùng có thể kéo rèm, đóng kín cửa, hạn chế nguồn sinh nhiệt trong phòng và kết hợp quạt để hơi lạnh phân bố đều hơn. Khi tải nhiệt trong phòng giảm, cục nóng cũng bớt phải làm việc liên tục ở cường độ cao.