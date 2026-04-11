Hoaprox sắp kết hôn: "Cô ấy rất ngây thơ"

Producer Nguyễn Thái Hòa sinh năm 1997 – nghệ danh Hoaprox từ lâu đã được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc điện tử Việt. Năm 2017, Hoaprox cùng Bảo Thy và Nguyễn Phúc Thiện giành ngôi quán quân chương trình The Remix. Từ đó, anh được gọi với danh xưng "cậu bé vàng EDM Việt Nam".

Tuy nhiên, nam producer lại có cái nhìn khá thẳng thắn về biệt danh này: "Danh xưng này theo tôi khá nhiều năm rồi. Tôi rất trân trọng sự yêu mến của mọi người dành cho mình nhưng tôi cũng không quá thích danh xưng này vì cậu bé nào cũng cần phải lớn.

Tôi cũng lớn rồi, không còn là cậu bé nữa. Nếu bản thân mình cứ tập trung vào danh xưng đó thì sẽ đứng mãi ở đó, trong khi tôi muốn phát triển hơn. Ngay từ lúc nhận được danh xưng 'cậu bé vàng EDM Việt Nam', tôi đã nghĩ mình phải thoát khỏi danh xưng đó", Hoaprox chia sẻ.

Dù mang lại độ nhận diện lớn, danh xưng này cũng khiến Hoaprox gặp không ít áp lực. "Cái mà tôi được là mọi người biết đến mình rất nhiều nhưng trở ngại thì như tôi vừa nói, tôi không còn là cậu bé nữa. Tôi cũng không trói buộc bản thân mình vào phạm vi EDM không. Tôi nghĩ đó chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp của tôi thôi", anh chia sẻ.

Hoaprox không còn muốn bị trói buộc bản thân trong phạm vi EMD.

Không chỉ thành công trong nước, Hoaprox còn gây chú ý với loạt bản EDM lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng quốc tế trong đó có With You (Ngẫu hứng) và I Can't Find You. Đặc biệt, With You từng đạt hàng tỷ lượt stream trên nền tảng Douyin, Trung Quốc.

Hoaprox tiết lộ, anh từng từ chối lời đề nghị mua đứt sản phẩm With You (Ngẫu hứng) với giá trị lớn: "Lúc đó, tôi mới up bản demo lên thôi nhưng đã viral rất lớn ở Trung Quốc. Họ trả rất nhiều tiền để muốn mua đứt sản phẩm của tôi, muốn sở hữu sản phẩm đó và tôi không còn bất cứ sự liên quan nào".

Quyết định từ chối được anh lý giải đầy cảm xúc: "Thứ nhất, đó là đứa con tinh thần của tôi, dù có viral hay không thì tôi cũng không muốn bán đứt, giống như là mình đem bán con vậy. Hơn nữa đó là chất xám của mình, thành công hay không thành công thì tôi cũng muốn giữ lại".

Trên thực tế, dù đã sớm được khán giả quốc tế biết đến từ năm 2015, Hoaprox thừa nhận mình vẫn còn khoảng cách nhất định với người nghe trong nước: "Là một nghệ sĩ, ai cũng muốn được khán giả biết đến mình nhiều nhất có thể. Sau hành trình nhiều năm, tôi đã đưa sản phẩm của mình đến bạn bè quốc tế nhưng kết nối của tôi với khán giả trong nước lại khá ít", anh tâm sự.

Hoaprox cũng nhìn nhận rõ áp lực khi sở hữu những sản phẩm tỷ view: "Những sản phẩm tỷ view của tôi, người nghe ở nước ngoài nhiều hơn. Đó là may mắn nhưng cũng là áp lực của tôi khi ra sản phẩm thì phải tính xem mình nhắm vào đối tượng nào. Tôi phải lựa chọn".

Chính vì vậy, nam producer cho biết sẽ thay đổi định hướng: "Thẳng thắn thì sản phẩm tiếng Việt của tôi khá ít nên tôi đang có một khoảng trống lớn với khán giả Việt Nam. Đó là lý do, thời gian tới, tôi sẽ ra mắt những sản phẩm có tính kết nối với khán giả Việt nhiều hơn để khán giả nhớ đến tôi nhiều hơn".

Mới đây, nam nghệ sĩ gây chú ý khi ra mắt ca khúc "Nắm lấy tay tôi" đánh dấu một giai đoạn nhiều biến chuyển trong đời sống cá nhân. Anh thừa nhận đây là sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân: "Bài hát đó xuất phát từ chính cảm xúc thật, câu chuyện thật của tôi. Tôi đã trải qua cảm xúc như vậy. Tôi đã vượt qua giai đoạn đó rồi.

Nỗi đau trong tâm hồn con người, đôi khi không thể chia sẻ ra bên ngoài. Họ một mình đối diện, một mình vượt qua giống như tôi lúc đó. Nhưng nếu có ai đó nhìn vào và thấu hiểu thì đó là sự khích lệ tinh thần rất lớn khi họ phải một mình chống lại những khó khăn trong tâm hồn.

Ban đầu, tôi không muốn chia sẻ đó là câu chuyện của mình nhưng ê-kíp khuyên tôi nên chia sẻ để khán giả hiểu mình hơn. Thực sự, đó là khoảng thời gian khó khăn trong tâm hồn tôi và tôi đã vượt qua rồi. Khi vượt qua rồi thì tôi không muốn nhớ lại, không muốn kể về nó.

Tuy nhiên khi nghĩ về mục đích ban đầu là muốn đồng cảm với những người cũng đang khó khăn về tâm hồn thì mình phải là người trong cuộc thì mới có thể đồng cảm nên tôi quyết định chia sẻ, bản thân mình đã ở trong hoàn cảnh đó".

Nam producer sẽ ra mắt nhiều sản phẩm bằng tiếng Việt trong thời gian tới.

Chia sẻ thêm về cuộc sống riêng tư, Hoaprox cho biết anh sắp kết hôn: "Tôi đã làm lễ ăn hỏi và sắp đi tới hôn nhân. Đó là bước ngoặt của tôi. Tôi đã chín chắn rồi, giờ mình sống không chỉ vì mình nữa mà có nhiều thứ khác phải thay đổi.

Cô ấy rất ngây thơ, trẻ con và không liên quan gì đến âm nhạc. Tôi và cô ấy khác nhau hoàn toàn nhưng đồng điệu về cảm xúc. Trong quá trình trải nghiệm tình yêu đó, tôi có những cảm nhận khác về cuộc sống, cũng như về âm nhạc.

Tôi có niềm vui ở những thứ trầm lắng và đời thường hơn khi yêu cô ấy. Cô ấy có thể không hiểu hết về chuyên môn của tôi nhưng tôi nhận được sự ủng hộ, đồng cảm để mình được thỏa sức làm công việc của mình.

Vì đặc thù công việc của tôi không như nhân viên văn phòng, bắt đầu đúng giờ và kết thúc đúng giờ mà liên quan đến cảm xúc. Đôi khi đang đêm, tôi có cảm xúc và thức để làm cho bằng được.

Nếu người không hiểu thì họ sẽ rất khó chịu bởi vì đêm là giờ đi ngủ mà còn ồn ào hay đó là thời gian mà 2 người dành thời gian cho nhau, cùng nhau trò chuyện nhưng tôi lại làm việc. Nếu không hiểu thì không thể tiến đến hôn nhân được".