"Hoàng tử Châu Á" liên tục bị hỏi vô duyên về bạn gái sexy trên sóng truyền hình, thái độ như sắp cáu đến nơi!

"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo (Running Man) và tài tử Lee Seo Jin vừa cùng nhau xuất hiện trên chương trình My Grumpy Secretary (đài SBS) vào tối 7/11. Tại đây, Lee Kwang Soo bất ngờ bị đàn anh họ Lee dồn vào thế khó với hàng loạt câu hỏi dồn dập liên quan tới bạn gái sexy - nữ diễn viên Lee Sun Bin.

Mở đầu câu chuyện, Lee Seo Jin thu hút sự chú ý của Lee Kwang Soo bằng tuyên bố: "Tôi từng gặp bạn gái cậu ở tiệm làm tóc đấy". Ngôi sao Running Man ngượng ngùng đáp lại: "Mối quan hệ của bọn em hiện vẫn rất tốt đẹp. Bọn em đã bên nhau được 8-9 năm rồi ạ".

Lee Kwang Soo vừa dứt lời, Lee Seo Jin liền đặt cho đàn em 1 câu hỏi vô duyên: "Nếu 2 đứa đã hẹn hò được hơn 2 năm rồi thì bây giờ phải lựa chọn giữa kết hôn hoặc chia tay nhau". Khi ngôi sao Running Man còn chưa biết trả lời ra sao, Lee Seo Jin lại tiếp tục hỏi dồn: "Cậu và cô ấy đã ở bên nhau lâu thế rồi, thế giờ cậu định tính sao đây? Cưới hay chia tay nào?".

Đến lúc này, Lee Kwang Soo mới không chịu ngồi yên chịu trận nữa, thẳng thừng đáp lại: "Anh đang nói cái gì vậy? Tụi em không có chia tay đâu ạ". Tuy nhiên, Lee Seo Jin vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục có phát ngôn gây tranh cãi: "Tùy cậu thôi. Dù gì nếu cậu có chia tay thì cũng sẽ gặp người khác thôi mà".

Màn đối đáp giữa Lee Kwang Soo - Lee Seo Jin trên sóng truyền hình mới đây đã gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Hàn. Trong đó, tài tử họ Lee liên tục đưa ra những câu hỏi vô duyên, dồn ép ngôi sao của Running Man vào thế khó

Công chúng cũng tò mò về phản ứng của minh tinh Lee Sun Bin khi cô liên tục bị réo tên trên sóng truyền hình mới đây

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin bén duyên trên trường quay chương trình thực tế đình đám Running Man vào năm 2016. Thời điểm đó, Lee Kwang Soo vẫn còn là thành viên chính của chương trình, còn Lee Sun Bin tham gia với tư cách khách mời.

Dù mới lần đầu gặp gỡ nhau, nhưng bản thân nữ diễn viên họ Lee đã không ngần ngại thừa nhận rằng Lee Kwang Soo chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Theo lời kể từ 1 người bạn thân, cả 2 nghệ sĩ đã "cảm nắng" đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Chương trình giải trí ăn khách Running Man chính là “ông tơ” giúp Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin đến với nhau

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ cho tới nay, cặp đôi đã vài lần lọt vào ống kính của "team qua đường" khi đi du lịch ở nước ngoài. Hồi tháng 2 năm nay, Lee Sun Bin gây chú ý với những chia sẻ cởi mở về bạn trai Lee Kwang Soo trong buổi họp báo cho bộ phim The Potato Lab: "Anh Lee Kwang Soo và tôi luôn ủng hộ nhau trong công việc. Lúc đầu, tôi cảm thấy vô cùng thú vị khi cả mình và anh ấy đều góp mặt trong các dự án liên quan đến khoai tây".

Trong khi đó, vào tháng 8 năm ngoái, Lee Kwang Soo đã công khai gửi xe tải cà phê đến phim trường Potato Research Institute để ủng hộ Lee Sun Bin. Đây không khác gì như lời tuyên bố đánh dấu "chủ quyền", khẳng định mối quan hệ trước mặt bạn bè đồng nghiệp, những người làm trong ngành.

Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc ở Hawaii (Mỹ) cách đây 2 năm

Lee Sun Bin gây sốt mạng xã hội khi công khai chia sẻ về mối quan hệ với bạn trai Lee Kwang Soo trong buổi họp báo hồi tháng 2