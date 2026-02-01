HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai?

Liên Hoa |

Hình ảnh ngọt ngào của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu trong năm mới khiến fan phấn khích.

Tối mùng 4 Tết, mạng xã hội được phen dậy sóng khi Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ loạt hình ảnh mới cùng Đen Vâu. Cả hai xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình đón năm mới, nhưng thay vì chỉ đăng ảnh riêng lẻ như thường thấy, nữ ca sĩ lại tung trọn bộ khoảnh khắc từ hậu trường đến lúc đứng chung sân khấu bên nam rapper.

Trong loạt ảnh, Hoàng Thuỳ Linh diện áo dài cách tân dịu dàng, Đen Vâu lịch lãm với vest trầm màu. Cả hai thoải mái tạo dáng cạnh nhau, có những khoảnh khắc nhìn đối phương đầy trìu mến. Ở một vài tấm hình sân khấu, họ cùng cầm phong bao lì xì đỏ, nụ cười rạng rỡ và tương tác tự nhiên đến mức không ít người nhận xét: "Không còn là đồng nghiệp đơn thuần nữa".

Điều khiến netizen "đứng ngồi không yên" không chỉ là những khung hình tình tứ mà còn nằm ở dòng trạng thái ngắn gọn: "Vị Nhà" kèm biểu tượng trái tim. Hai chữ đơn giản nhưng đủ sức khiến cộng đồng mạng lập tức đặt dấu hỏi: đây có phải là màn "ngầm công khai" mối quan hệ?

- Ảnh 1.

Hoàng Thuỳ Linh "xả kho" loạt ảnh cực ngọt bên Đen Vâu

- Ảnh 2.

Từ cử chỉ, ánh mắt mà cả hai dành cho nhau khiến dân tình không khỏi thích thú

- Ảnh 3.

Thay vì đăng ảnh riêng lẻ thì màn tung cả bộ album bên Đen Vâu của Hoàng Thuỳ Linh khiến mạng xã hội bùng nổ

- Ảnh 4.

Cư dân mạng xôn xao vì cho rằng Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu ngầm công khai sau thời gian dài bên nhau kín tiếng

- Ảnh 5.

Đây không phải lần đầu cả hai đứng chung sân khấu nhưng cách Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ và kèm theo dòng trạng thái "Vị Nhà" đã khiến dân tình bàn tán tưng bừng

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đích thị là cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e của showbiz Việt. Những người theo dõi cặp đôi cũng biết rõ chuyện trong thời gian qua cả hai rầm rộ hàng loạt tin vui. Mặc dù người trong cuộc chưa xác nhận nhưng dựa vào loạt hint chất lượng, ai cũng ngầm hiểu Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu là gì của nhau.

TIN LIÊN QUAN

Hồi tháng 9 vừa qua, MC Vân Hugo chia sẻ bức ảnh đi hội ngộ ăn uống vui vẻ cùng hội bạn thân. Điều gây chú ý là Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai đứng sát rạt nhau. Hoàng Thuỳ Linh còn có hành động như vòng tay ôm Đen Vâu, khuôn mặt thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ. Đen Vâu cũng cười tươi rói, tạo dáng như ôm trọn Hoàng Thuỳ Linh vào lòng khiến cư dân mạng hào hứng cho rằng y như khung ảnh của đôi vợ chồng.

- Ảnh 7.

Khoảnh khắc Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh ôm nhau sát rạt

“Ông hoàng cải lương” tuổi ngựa từng có 1000 cây vàng, tuổi 60 sống bên vợ 3 trong biệt thự ở TP.HCM
Tags

sao Việt

Đen Vâu

Hoàng Thùy Linh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại