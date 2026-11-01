Hoàng Phương Anh đăng quang Miss Asian 2026

Không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút, Hoàng Phương Anh còn là doanh nhân thành đạt, điều hành 3 công ty.

Tối 31/10, chung kết Miss Asian 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai với sự tham dự trực tiếp của hơn 1.000 khán giả. Vượt qua các thí sinh, Hoàng Phương Anh đến từ TP.HCM giành vương miện Miss Asian 2026. Cô đồng thời nhận hai giải phụ Người đẹp Tài năng và Người đẹp yêu thích nhất.

Khoảnh khắc đăng quang của Hoàng Phương Anh.

Trong phần thi ứng xử, Hoàng Phương Anh gây ấn tượng khi trả lời câu hỏi "Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?".

Người đẹp đáp: "Nếu tối nay vinh dự được trao danh hiệu Miss Asian 2026, em sẽ xem đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh. Em mong muốn dùng tiếng nói, hành động và trái tim nhân ái để lan tỏa yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn; truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin, bản lĩnh theo đuổi ước mơ. Đồng thời, em sẽ góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, ẩm thực và vẻ đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế".

Hoàng Phương Anh ở phần thi ứng xử.

Được biết, Hoàng Phương Anh hiện là doanh nhân, điều hành 3 công ty hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, F&B, tổ chức sự kiện, nhà hàng, tiệc cưới và thẩm mỹ, làm đẹp.

Trước khi tìm được người đăng quang ngôi vị cao nhất, các thí sinh Miss Asian 2026 đã trải qua những phần thi như trình diễn áo dài, trang phục công sở và trang phục dạ hội. Mở màn chương trình, top 20 đồng diễn trong trang phục áo dài của nhà thiết kế Tony Phạm trên nền ca khúc "Đại ngàn chạm biển xanh" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, qua phần thể hiện của Dương Minh Ngọc, Sang Nakun và N Ly.

Phần trình diễn của top 20.

Các thí sinh đều tự tin khoe sắc.

Ở phần trình diễn trang phục công sở, các thí sinh diện thiết kế của nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy. Phần thi dạ hội giới thiệu các thiết kế của Phan Thị Thu Hiền với những mẫu váy đính pha lê, cườm và đá.

Đêm chung kết khép lại với màn final walk của Miss Asian 2025 Ban Thị Thu. Sau phần trình diễn cuối nhiệm kỳ, cô trao lại vương miện cho người kế nhiệm Hoàng Phương Anh.

Ngoài danh hiệu cao nhất thuộc về Hoàng Phương Anh thì danh hiệu á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Nội), đồng thời nhận giải Người đẹp Làn da đẹp. Á hậu 2 là Hà Nhã Uyên (Hà Nội), nhận thêm giải Người đẹp Hình thể. Hai danh hiệu á hậu 3 thuộc về Phan Thiên Ngọc (Huế) và Nguyễn Thiên Hương (Đồng Nai).

Hoa á hậu tại cuộc thi.

Hội đồng giám khảo có NSND Vương Duy Biên, ca sĩ Ngọc Sơn, hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu Ban Thị Thu...

Các danh hiệu khác gồm Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ (Hà Nội), Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền (Đồng Nai) và Hoa hậu Toàn năng Trần Thị Hà (Nghệ An).

Các giải phụ còn lại được trao cho Nguyễn Ngọc Quế Trân – Người đẹp Áo dài; Thạch Thị Thanh Hằng – Người đẹp Du lịch; Nguyễn An Thư – Người đẹp Truyền thông và Phan Thị Dự – Người đẹp Thời trang.

Miss Asian 2026 là mùa giải thứ năm do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện. Chương trình được tổ chức theo Văn bản số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai. Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, đồng thời phát trực tuyến trên các kênh truyền thông số.