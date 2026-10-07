Hoang phí khó tin: Loạt nhà phố giá chục tỷ đồng nhưng không có ai đến ở

Giá địa ốc đắt đỏ nhưng ai ngờ rằng, có những khu đô thị đã được khởi công xây dựng từ cách đây hơn 20 năm, vẫn đang chứa la liệt các căn nhà bỏ hoang.

Nhà bỏ hoang tại Khu đô thị Đông Tăng Long (TP.HCM). (Ảnh: Quảng Định).

Trong một bảng dữ liệu được tổng hợp từ TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, về thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026, giá 1 căn hộ tại Việt Nam đang tương đương với 30,2 năm thu nhập trung bình của 1 hộ gia đình (tăng 4,4 năm so với 2025).

Còn theo tính toán từ Bộ Xây dựng, năm 2025, giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đã tăng bình quân 20-30%, giá nhà ở riêng lẻ và đất nền tăng 10-15%.

Giá địa ốc đắt đỏ nhưng ai ngờ rằng, có những khu đô thị đã được khởi công xây dựng từ cách đây hơn 20 năm, vẫn đang chứa la liệt các căn nhà bỏ hoang. Trong đó, Khu đô thị Đông Tăng Long (TP.HCM) là ví dụ điển hình.

Khảo sát của phóng viên vào cuối tháng 9/2026 cho thấy, khu đô thị này thưa thớt dân cư với số lượng lớn nhà phố, biệt thự bị bỏ hoang.

Đất trống trong khu đô thị trở thành nơi tập kết rác tự phát. (Ảnh: Quảng Định)

Trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước, Khu đô thị Đông Tăng Long cũng được "điểm mặt" là dự án có tồn kho thành phẩm bất động sản lớn.

Được khởi công từ năm 2005, dự án Khu đô thị Đông Tăng Long do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Dự án nằm bên đường Nguyễn Duy Trinh và cách trung tâm TP.HCM khoảng 20 km.

﻿Theo điều chỉnh quy hoạch 1/500 được UBND TP.HCM phê duyệt vào năm 2007, đất ở xây dựng nhà tại Khu đô thị được phân bổ gồm:

-Nhà ở cải tạo chỉnh trang và tái định cư có 581 căn hộ.

-Nhà ở liên kế có sân vườn gồm khoảng 1.255 căn hộ, với chiều ngang lô đất 5m.

-Nhà vườn liền kề có 145 căn hộ, gồm 2 loại: chiều ngang lô đất 8m và chiều ngang lô đất 10m.

-Nhà ở biệt thự có 268 căn, gồm: diện tích đất khuôn viên khoảng 400m2/lô (20m x 20m) và 600m2/lô (20m x 30m)

-Nhà ở chung cư là khoảng 3.000 căn hộ, chia thành các đơn nguyên với 3 độ cao 12 - 18 - 25 tầng.

Với tổng quy mô gần 160 ha, dự án trên từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị hiện đại ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, góp phần giãn dân cho nội thành.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ngay cả phần diện tích đất – nơi từng được toan tính sẽ xây dựng các chung cư cao tầng - vẫn đang để cỏ dại mọc, hoặc là điểm tập kết rác tự phát của người dân.

Trong khi đó, hàng rào bảo vệ gãy đổ, cỏ mọc giăng kín lối tại nhiều căn biệt thự dù đã xây hoàn thiện.

Một người dân sống tại đây cho biết, phần lớn người mua nhà ở Khu đô thị Đông Tăng Long nhằm mục đích sang nhượng kiếm lời hoặc cho thuê, khiến tỷ lệ cư dân thực sự tới sống là không nhiều.

Bên cạnh đó, việc phải di chuyển qua đường Nguyễn Duy Trinh - một trong những con đường huyết mạch trong khu vực - mới tới được khu đô thị khiến người dân e ngại và chưa tới định cư.

﻿Đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến đường Nguyễn Thị Tư, dài khoảng 1,6km được coi là con đường ‘tử thần’. Theo một thống kê từ cơ quan chức năng, trong giai đoạn từ năm 2019-2024, đoạn đường trên đã có hơn 20 người tử vong và hàng chục người bị thương do tai nạn giao thông.

Dù không ai đến ở nhưng giá bất động sản tại Khu đô thị Đông Tăng Long vẫn tăng. (Ảnh: Quảng Định)

Đáng chú ý, dù bất động sản bỏ hoang hàng loạt nhưng theo thống kê từ Batdongsan.com.vn, giá bán nhà phố phổ biến tháng 8/2026 tại Khu đô thị Đông Tăng Long ở mức 82,5 triệu đồng/m2, vẫn tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện, một căn biệt thự góc hai mặt tiền có diện tích hơn 275m2, đang được rao bán với giá hơn 21 tỷ đồng (đơn giá là hơn 78 triệu đồng/m2).

Một căn biệt thự góc 2 mặt tiền khác với diện tích 400m2 được chào bán giá 33 tỷ đồng. Trong khi một căn nhà đất 100m2, gồm 1 trệt 2 lầu được chào bán giá 8,3 tỷ đồng.

Một căn nhà hai mặt tiền nhưng không ai tới ở. (Ảnh: Quảng Định).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán của HUD, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị Đông Tăng Long ghi nhận tại thời điểm 30/6/2026 là hơn 1.265 tỷ đồng, giảm gần 70 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025.

Liên quan tới dự án Khu đô thị này, cuối năm 2021, BIDV chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 1.000 tỷ đồng cho HUD.

Thời hạn khoản vay là 60 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Lãi suất áp dụng lãi suất thả nổi theo quy định của ngân hàng tại thời điểm giải ngân và được điều chỉnh 06 tháng/lần.

Biện pháp bảo đảm cho khoản vay là toàn bộ tài sản hình thành sau đầu tư (bao gồm tài sản hình thành từ vốn vay, vốn chủ sở hữu và vốn khác) của Dự án.

Nhiều biệt thự căn góc đã hỏng cửa, cỏ dại mọc kín lối vào. (Ảnh: Quảng Định).

Về chủ đầu tư, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Thành lập từ năm 1989, tính đến nay, HUD đã và đang triển khai 25 khu đô thị mới tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, cung cấp gần 9 triệu m2 sàn nhà ở, đáp ứng nhu cầu của hàng chục vạn hộ gia đình.

Hiện, HUD đang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con, với khối cơ quan Tổng công ty, 10 Ban quản lý dự án, 13 đơn vị thành viên hạch toán độc lập và 2 công ty liên kết.

