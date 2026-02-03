"Hoàng Lan nhắn tôi: Em hết thuốc rồi, chị cứu em với"

Mới đây, chương trình Gõ cửa trái tim đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, là ba thành viên chủ chốt của nhóm Ngũ Long Du Ký (nhóm nghệ sĩ chuyên cứu giúp các nghệ sĩ nghèo neo đơn).



Phương Dung, Phi Phụng, Thụy Mười

Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ về nhóm: "Điều khiến nhóm chúng tôi tự hào nhất là chương trình Thương đời chợ gạo nước sông.

Đây là chương trình mà cả nhóm tự bỏ tiền túi, tiền quỹ YouTube để giúp đỡ các đồng nghiệp, đặc biệt là những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người đã lâu không còn hoạt động nghệ thuật, thậm chí bị khán giả làng quên.

Chúng tôi có nguyên tắc là không hề kêu gọi quyên góp vì rất nhạy cảm mà chỉ đóng vai trò cầu nối, đưa số điện thoại của nghệ sĩ cần giúp đỡ để khán giả nào có lòng thì trực tiếp hỗ trợ.

Chính sự chân thành đó đã khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động, có người còn tìm mọi cách liên lạc với nhóm, đòi gửi tiền giúp đỡ.

Đó là niềm vui của nhóm khi chúng tôi giúp được đồng nghiệp nào đó, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Tâm nguyện cho nhóm là không kêu gọi ủng hộ mà trích tiền túi và tiền kiếm được từ YouTube để giúp đỡ những đồng nghiệp khó khăn.

Nghệ sĩ Hoàng Lan

Chúng tôi rất vui vì hễ đưa nhân vật nào lên sóng là người đó được khán giả biết tới, thương mến ủng hộ rất nhiều về hiện vật, tiền bạc, cả trong và ngoài nước".

Nghệ sĩ Phi Phụng tâm sự một kỷ niệm: "Nhân vật đầu tiên chúng tôi tới thăm là nghệ sĩ Hoàng Lan. Hoàng Lan ở gần nhà tôi. Lúc trước, mỗi khi Hoàng Lan thiếu thốn, không có tiền bạc đều nhắn tin cho tôi bảo "chị Phụng ơi, em hết thuốc rồi".

Tôi đọc xong tin nhắn cũng đem thuốc, đồ đạc qua tặng. Nhưng tôi cũng tự thấy nếu cứ tặng hoài thì tiền đâu tôi tặng. Một lần nọ, Hoàng Lan lại nhắn tôi "em hết thuốc rồi, chị cứu em với".

Con chị thấy thế mới bảo "mẹ giúp một mình mẹ thì sao đủ khả năng, còn bao nhiêu người nữa. Sao mẹ không đăng lên Youtube để mọi người cùng biết, chung tay giúp đỡ".

Tôi đăng lên một ngày thôi mà người ta gửi về cả trăm triệu. Tôi khóa tài khoản lại ngay, không nhận nữa nhưng tổng lại là hơn 160 triệu đồng. Tôi đem hết đến cho Hoàng Lan".