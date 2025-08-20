Hoàng Bách lan tỏa nụ cười Việt Nam, dùng âm nhạc để cổ vũ "sống đẹp"

Ca sĩ Hoàng Bách vừa giới thiệu MV Yêu nụ cười Việt Nam - ca khúc giữ vị trí trung tâm trong dự án EP Lời trái tim Việt Nam gồm ba sáng tác anh ấp ủ suốt thời gian qua. Nếu hai ca khúc còn lại giàu tính tự sự, nội tâm thì Yêu nụ cười Việt Nam lại mang sắc thái tươi sáng, sôi động, tràn đầy năng lượng.



Không chọn cách thể hiện hô hào hay tuyên ngôn mạnh mẽ, MV Yêu nụ cười Việt Nam được xây dựng như một lời kể chân thành và sinh động. Chất liệu dân gian hòa quyện tinh thần đương đại, được Hoàng Bách chắt lọc từ chính trải nghiệm sống và quan sát của một nghệ sĩ luôn đặt trái tim mình trong dòng chảy đất nước và thời đại.

Ca sĩ Hoàng Bách.

Nụ cười – biểu tượng giản dị của tinh thần Việt

MV mở ra một thế giới nơi "nụ cười Việt Nam" hiện diện như thông điệp tích cực. Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, khi con người phải đối diện áp lực cuộc sống, những hình ảnh bình dị như nụ cười trẻ thơ, nụ cười mẹ già răng đen, người bán hàng rong hay nhóm thiếu nhi hát đồng dao lại trở thành biểu tượng cảm xúc mạnh mẽ.

Với Hoàng Bách, sáng tác ca khúc này không chỉ đơn thuần là làm nhạc, mà còn là hành vi nghệ thuật có chủ đích nhằm kết nối cảm xúc cộng đồng, để mỗi người Việt dù ở đâu cũng thấy mình trong đó.

"Bách may mắn được lớn lên trong môi trường thấm đẫm âm nhạc, từ những lời ru của mẹ. Âm nhạc đã định hình phong cách sống của mình. Khi lập gia đình, mình cũng muốn các con lớn lên cùng âm nhạc, đặc biệt là những dòng nhạc có tính xây dựng cao, giúp phát triển cấu trúc não và khả năng cảm thụ, như nhạc cổ điển.

Với Bách, đóng góp cho xã hội không chỉ dừng ở âm nhạc mà là dùng âm nhạc để cổ vũ con người sống đẹp, sống hòa đồng, nuôi dưỡng tinh thần tích cực. 'Vui vẻ – tích cực – xây dựng' là phong cách sống mà mình luôn muốn truyền tải, chọn làm điều tốt nhất mình có thể để mang đến cho cộng đồng", Hoàng Bách chia sẻ.

Hình ảnh trong MV của Hoàng Bách.

Thông điệp ấy càng trở nên thời sự trong năm 2025, khi xu hướng trở về với giá trị quê hương, gia đình, Tổ quốc ngày càng rõ nét, nhất là trong giới trẻ và cộng đồng kiều bào. Những câu hát giản dị như "Cùng tôi hát vang mãi, Việt Nam ơi. Bao dấu yêu, Tổ quốc tôi" dần trở thành tuyên ngôn của một thế hệ mới.

Khác với mô-típ quen thuộc của nhạc trữ tình hay nhạc yêu nước, ca từ trong Yêu nụ cười Việt Nam được viết theo lối kể chuyện, gợi hình ảnh cụ thể, bắt nguồn từ trải nghiệm của Hoàng Bách trong những chuyến đi xa, khi anh nhận ra điều còn lại sâu đậm nhất chính là nụ cười Việt – biểu tượng giản dị nhưng giàu sức sống.

Về phần nhạc, ca khúc kết hợp EDM nhẹ nhàng, tươi sáng cùng chất liệu dân gian như đàn tranh, sáo trúc và phần đồng dao do các em nhỏ thể hiện, tạo nên sự gần gũi và lan tỏa.

Không ồn ào nhưng có chỗ đứng riêng

MV Yêu nụ cười Việt Nam tiếp nối trục cảm xúc từ MV Lời trái tim Việt Nam phát hành tháng 4 của Hoàng Bách, hình thành dự án có concept rõ ràng từ sự tự sự lắng đọng đến thông điệp cộng đồng gắn kết, tươi sáng. Hoàng Bách không ra mắt các ca khúc rời rạc mà xây dựng một hệ thống xuyên suốt về ý tưởng, thông điệp và chiều sâu văn hóa.

Anh tâm sự: "Ở thời điểm hiện tại, sau khi đã trải qua nhiều bài học và đạt được không ít thành quả, mình nhận thấy trách nhiệm của bản thân là xây dựng một xã hội tích cực hơn, bình an hơn, tốt đẹp hơn — không chỉ cho gia đình mà còn cho tất cả mọi người. Điều này đòi hỏi mình thay đổi mỗi ngày, đây chắc chắn không phải điều dễ dàng. Nhưng mình luôn nhắc nhở bản thân luôn tích cực và phải tỉnh táo, dù là nghệ sĩ nhưng mình vẫn chỉ là 1 nhân tố trong xã hội.

Nếu bạn không thay đổi thì rất có thể bạn sẽ bị văng ra khỏi sự vận hành của xã hội hiện tại, đã có rất nhiều minh chứng cho điều này khi đất nước chúng ta đang có sự chuyển mình mạnh mẽ. May mắn là bên cạnh Bách luôn có người bạn đời đồng hành, nhắc nhở mình trước những quyết định quan trọng và chia sẻ những bài học quý giá trong cuộc sống".

Nhiều năm qua, Hoàng Bách còn được biết đến là nghệ sĩ giữ hình ảnh sạch, không scandal, không chiêu trò. Dù không xuất hiện dày đặc trên gameshow hay truyền hình, anh vẫn có chỗ đứng riêng nhờ các sản phẩm đậm màu sắc văn hóa như Chiều nay ra sân , Những bước chân của rồng hay những bản nhạc hiệu thể thao quốc gia. Chính điều này giúp anh tạo dựng một vị trí đặc biệt - không ồn ào nhưng được tôn trọng, không quá đại chúng nhưng sở hữu lượng khán giả trung thành, yêu văn hóa và yêu Việt Nam.

"Bách tin rằng âm nhạc không có giới hạn về độ tuổi. Ngay trong EP Lời trái tim Việt Nam, mình đã hợp tác với các thế hệ rất trẻ, đó là các con của mình và các em thiếu nhi góp giọng trong phần đồng dao của ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam. Bách cũng có một vài lời mời hợp tác từ các nghệ sĩ trẻ, và Bách luôn sẵn sàng nếu có một sản phẩm thật sự phù hợp, để cùng nhau đóng góp cho nghệ thuật và cho đất nước", Hoàng Bách khẳng định.