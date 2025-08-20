NSƯT Hồ Phong, Hoàng Yến góp mặt trong ngày đặc biệt của diễn viên Hà Đan

Mới đây, nữ diễn viên Hà Đan đã tổ chức buổi lễ trưởng thành cho các MC nhí do cô đào tạo. Chương trình có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ lớn như NSƯT Hồ Phong, Thanh Tú, Đào Hoàng Yến, Charlie Win, Bùi Như Mai... cùng với hàng trăm bạn nhỏ và phụ huynh. Được biết, đây là lứa MC nhí đầu tiên mà Hà Đan đào tạo.

Diễn viên Hoàng Yến đến chúc mừng Hà Đan.

Hà Đan từ một diễn viên lấn sân sang lĩnh vực đào tạo.

Hà Đan cùng các cộng sự là diễn viên Thạch Huyền, diễn viên Đức Hiếu, Ngô Lệ Quyên... đã đồng hành và hỗ trợ các bạn nhỏ hoàn thiện kỹ năng mềm như chữa ngọng, phát âm chuẩn, thuyết trình trước đám đông, vẽ tranh... thông qua những bài học vui nhộn, thú vị và hiệu quả.

Sự trưởng thành của các MC nhí đánh dấu một bước ngoặt lớn của Hà Đan từ nghệ thuật sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nữ diễn viên cho biết, bản thân cô rất yêu quý trẻ em và may mắn được làm rất nhiều chương trình dành cho các bé như Bạn trẻ bốn phương (VTV2), Bay vào tương lai (VTV3), Lắng nghe con yêu (VTV3)...

Các MC nhí tại sự kiện.

Trong quá trình giảng dạy, Hà Đan chia sẻ không chỉ các con được học hỏi mà chính nữ diễn viên cũng được các con mang đến nhiều bài học. "Cô dạy con kỹ năng, con dạy cô biết lắng nghe nhiều hơn, dịu dàng hơn, kiên nhẫn và vị tha hơn. Có những khi stress cực kỳ nhưng chỉ cần đến MC Home, nhìn các con cười tươi gọi cô và ríu rít là mình lại tràn đầy năng lượng để tiếp tục làm mọi thứ", Hà Đan tâm sự.

Hà Đan chia sẻ tại sự kiện.

NSƯT Hồ Phong nể phục đàn em.

Có mặt tại sự kiện, NSƯT Hồ Phong bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hà Đan vì anh cho rằng, mình có 2 con thôi mà đã vất vả thì cô giáo Đan với "một đàn con" mà tìm được nguồn năng lượng tích cực như vậy thì "không phải chuyện đùa". Còn nghệ sĩ Thanh Tú thì vui mừng khi nhìn thấy "con gái yêu" Hà Đan của mình ngày càng trưởng thành và có những thành công nhất định.

Cũng trong sự kiện, Hà Đan cùng các nghệ sĩ đã trao bằng cùng chứng nhận tốt nghiệp cho các MC nhí.