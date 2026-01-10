Hoàn thiện động cơ PD-35 cho máy bay vận tải hạng nặng

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga - ông Anton Alikhanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24 rằng Moskva sẽ phát triển toàn bộ dòng động cơ PD-35 dành cho các máy bay vận tải thân rộng trong tương lai.



Ông Alikhanov nhấn mạnh: "PD-35 là một động cơ đầy triển vọng. Nó nặng và có lực đẩy cao. Chúng tôi sẽ phát triển toàn bộ dòng động cơ thuộc họ PD-35".

"Động cơ này cần thiết cho cả máy bay vận tải tiên tiến và máy bay thân rộng của chúng tôi, điều này dĩ nhiên là rất quan trọng đối với một quốc gia rộng lớn như Nga".

Bộ trưởng lưu ý rằng nhiệm vụ đầu tiên là máy bay tầm trung: "Ưu tiên hàng đầu là các máy bay tầm trung, chẳng hạn như Superjet và MS-21. Nhưng tất nhiên, về lâu dài, chúng tôi hiện đang thảo luận xem liệu đó sẽ là những chiếc MS-21 mới được nâng cấp, chỉ đơn giản là các phiên bản dài hơn, hay một loại máy bay khác".

"Tuy vậy những máy bay này sẽ cần một động cơ mới với lực đẩy cao hơn đáng kể. Đó chính xác là loại PD-35 đang được phát triển", ông Alikhanov nói thêm.

Nga đang nỗ lực chế tạo động cơ máy bay PD-35 thế hệ mới có lực đẩy rất lớn.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga, cần tiến hành một loạt các nghiên cứu khoa học, chủ yếu liên quan đến vật liệu cần thiết để chế tạo loại động cơ này. Đây là một quá trình kéo dài, và kinh phí cho việc làm trên đã được phân bổ một phần trong dự thảo ngân sách.

Cần nhấn mạnh, quá trình phát triển động cơ PD-35 đang gặp khó khăn nghiêm trọng khi nguyên mẫu không đạt lực đẩy như dự kiến và Nga đang phải đưa ra giải pháp tình thế đó là "hạ cấp" PD-35 xuống thành PD-26 với lực đẩy danh nghĩa 26 tấn.