Dự án nhà máy điện hạt nhân 30 tỷ USD này đang được triển khai đúng tiến độ.

Ai Cập đang tiến gần hơn tới việc hoàn thành nhà máy điện hạt nhân trị giá 30 tỷ USD hợp tác với tập đoàn hạt nhân quốc doanh Rosatom (Nga), sau khi các công nhân lắp đặt thành công kết cấu nặng 147 tấn tại tổ máy số 3 của dự án.

Kết cấu này được gọi là giàn đỡ, có nhiệm vụ bảo vệ lò phản ứng khỏi tác động của nhiệt và bức xạ, đồng thời tạo nền tảng chịu lực lâu dài cho công trình. Nhà máy dự kiến có tuổi thọ vận hành 60 năm.

Việc lắp đặt giàn đỡ giúp tổ máy số 3 tiến gần hơn tới giai đoạn tiếp nhận bình chịu áp lực lò phản ứng vốn đang được chế tạo tại Nga.

Sherif Helmy, Chủ tịch Cơ quan Nhà máy điện hạt nhân Ai Cập, cho biết hạng mục mới nhất đồng nghĩa với việc hố lò phản ứng đã sẵn sàng để lắp đặt bình chịu áp lực ngay khi quá trình sản xuất thiết bị hoàn tất.

Theo hãng thông tấn Sputnik (Nga), tiến triển này diễn ra trong bối cảnh Ai Cập và Nga đang nỗ lực bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Điện lực Ai Cập Mahmoud Esmat đã gặp các quan chức Nga để thảo luận biện pháp đẩy nhanh thi công và bảo đảm dự án chuyển tiếp thuận lợi sang các giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, Nga không phải bên duy nhất tham gia xây dựng nhà máy.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đảm nhận vai trò lớn hơn trong dự án kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, kéo theo các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào doanh nghiệp Nga. Sự tham gia của các công ty Hàn Quốc giúp Ai Cập duy trì khả năng tiếp cận công nghệ và chuyên môn nước ngoài, đồng thời giảm mức độ dự án chịu tác động từ một số hạn chế.

Một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã tiếp quản những hạng mục vốn trước đây được giao cho General Electric (GE) của Mỹ.

Trong đó, Doosan Enerbility ký hợp đồng trị giá khoảng 1,15 tỷ USD, cung cấp các hạng mục thuộc hệ thống tuabin, máy phát điện và thiết bị làm mát của nhà máy.

Theo mô hình hợp tác này, Rosatom vẫn chịu trách nhiệm về công nghệ hạt nhân và quản lý tổng thể dự án, trong khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đảm nhận một phần hạ tầng phát điện thông thường.

Ai Cập và Nga ký thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa vào năm 2015.

Khi hoàn thành, nhà máy sẽ có 4 lò phản ứng với tổng công suất 4.800 MW. Dự án được kỳ vọng cung cấp hơn 10% sản lượng điện của Ai Cập, đáp ứng nhu cầu của gần 20 triệu người dân.

Ai Cập phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nhưng đã từng bước khắc phục. Với Cairo, El Dabaa là khoản đầu tư chiến lược nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng trong dài hạn, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng và giảm phụ thuộc vào các nguồn cung hiện hữu.

Bất chấp những trở ngại do xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Ai Cập vẫn thúc đẩy dự án. Các doanh nghiệp Nga và Hàn Quốc tiếp tục giữ vai trò then chốt trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này.