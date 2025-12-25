Hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa phòng không Akash-NG

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 24 tháng 12 thông báo rằng Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã hoàn thành đầy đủ các cuộc thử nghiệm đánh giá đối với hệ thống tên lửa đất đối không Akash thế hệ tiếp theo.

Theo thông báo, hệ thống tên lửa Akash-NG đã chứng minh độ chính xác cao khi đối phó với nhiều mối đe dọa trên không trong các cuộc thử nghiệm.

Những đối tượng bao gồm các mục tiêu tốc độ cao, mối đe dọa ở độ cao thấp và các mục tiêu tầm xa hoạt động ở độ cao lớn, qua đó khẳng định hiệu suất của vũ khí trong nhiều kịch bản giao chiến khác nhau.

Theo chính phủ Ấn Độ, các cuộc thử nghiệm được tiến hành như một phần của giai đoạn đánh giá chính thức, vốn là yêu cầu bắt buộc trước khi một hệ thống vũ khí được phép đưa vào sử dụng thực tế. Việc hoàn thành giai đoạn này cho thấy hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu vận hành do các lực lượng vũ trang đề ra.

Tên lửa phòng không Akash-NG khác biệt hoàn toàn phiên bản cũ.

Hệ thống Akash-NG do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) chế tạo nhằm kế thừa tổ hợp Akash hiện có. Biến thể mới này được thiết kế để đối phó với môi trường đe dọa khắt khe hơn, bao gồm cả mục tiêu trên không có tốc độ và khả năng cơ động cao hơn.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa được trang bị đầu dò tần số vô tuyến nội địa, cho phép nó tự động theo dõi và tấn công mục tiêu trong giai đoạn cuối của chuyến bay. Hệ thống này cũng sử dụng động cơ nhiên liệu rắn xung kép, giúp cải thiện khả năng quản lý năng lượng và cơ động trong quá trình đánh chặn.

Akash-NG sử dụng radar và hệ thống chỉ huy - kiểm soát hoàn toàn do trong nước sản xuất. Các quan chức cho biết các thành phần này được phát triển nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và cho phép tích hợp chặt chẽ hơn giữa các cảm biến, bệ phóng và thành phần điều khiển hỏa lực.

New Delhi cho biết kiến trúc của hệ thống được thiết kế để cải thiện thời gian phản ứng và độ chính xác khi tấn công, đặc biệt là khi chống lại mối đe dọa hiện đại hoạt động ở tốc độ và độ cao khác nhau.

Mặc dù các số liệu hiệu suất cụ thể không được tiết lộ, chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh rằng những bài kiểm tra đã xác nhận khả năng của vũ khí trong việc tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, trong điều kiện thực tế.

Chương trình Akash-NG là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ấn Độ nhằm hiện đại hóa mạng lưới phòng không nhiều lớp của mình. New Delhi đang vận hành một mạng lưới phòng không kết hợp giữa các hệ thống cũ và mới hơn.

Theo nhận xét, việc đưa vào sử dụng Akash-NG dự kiến sẽ tăng cường khả năng phòng thủ chống lại máy bay, máy bay không người lái và các mối đe dọa trên không khác.

Ấn Độ ngày càng chú trọng phát triển nội địa các hệ thống quốc phòng chủ chốt, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không và phòng thủ tên lửa, nơi những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ đe dọa đã thúc đẩy nhu cầu về tên lửa đánh chặn và cảm biến có khả năng cao hơn.

Bên cạnh đó, các dự án như Akash-NG còn nhằm mục đích tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước, đáp ứng các yêu cầu hoạt động đặc thù.