Hoàn cảnh éo le của cậu bé mở cửa cứu bạn thoát chết trong vụ thảm sát ở Đắk Lắk

Giữa tang thương trong vụ thảm sát rạng sáng 13/9 tại Đắk Lắk khiến dư luận dậy sóng có câu chuyện ấm lòng về tinh thần quả cảm của một cậu bé 12 tuổi. Nhờ cháu bé mà nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát đã thoát chết.

Vụ thảm sát xảy ra vào rạng sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Thời điểm đó, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) đến nhà vợ - Nguyễn Thị Kim Hoa (tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Tại đây, anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) mở cửa liền bị Thuận dùng búa, dao sát hại, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng xông vào nhà sát hại vợ và bà Trần Thị Dung (mẹ vợ). Ngoài ra đối tượng còn đâm, chém cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng của chị Hoa). Dù bị trọng thương, cháu P. đã dồn sức trèo sang tường nhà hàng xóm, được đưa đi cấp cứu và may mắn giữ được mạng sống.

Người mở cửa cứu P. chính là cháu T.C.K. (12 tuổi). Cháu K. kể lại rằng, vào đêm 12/9, khi tiếng la hét từ nhà bên cạnh vang lên, cháu K. không chần chừ. Trong khoảnh khắc quyết định, cháu đã mở cửa, đón bạn P vào nhà.

Cháu T.C.K. là người mở cửa cứu nạn nhân.

Theo cháu K. kể, cả hai là hàng xóm và chơi với nhau. Khi thấy bạn bị như vậy, cháu mở cửa đưa bạn vào nhà rồi khóa trái cửa lại. “Lúc này cháu cũng sợ nhưng cháu phải cứu bạn. Lúc đó chú Hào (nghi phạm) ở phía ngoài, cháu nghe tiếng nói, nghe gõ cửa nhưng cháu không mở. Thấy bạn đau và mệt, cháu lấy nước cho bạn uống. Khi chú công an đến, cháu thông báo để đưa bạn đi bệnh viện”, K. nhớ lại.

Ít ai biết, cháu K. lớn lên trong hoàn cảnh éo le. K. đang sống cùng bà nội bị bệnh và chị gái hơn mình 1 tuổi. Còn ba mẹ của K. đi đâu từ lâu không rõ. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên cháu K. học muộn hơn bạn đồng lứa. Dù 12 tuổi nhưng K. đang học lớp 5, dẫu khó khăn nhưng K. là học sinh tiêu biểu. Từ nhỏ, K. đã phải đối mặt với những thử thách mà ít trẻ em nào có thể tưởng tượng được. Chính những khó khăn đó đã tôi luyện cho cháu một bản lĩnh phi thường.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk động viên cháu K.

Nghe câu chuyện về cháu K., ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã tán dương hành động của cháu K. Ông nhấn mạnh rằng tinh thần dũng cảm của cháu cần được khen thưởng và động viên, làm gương cho các bạn nhỏ khác. "Hôm nay nghe câu chuyện cũng như hoàn cảnh của cháu, tôi đã nhắn nhủ rằng dù khó khăn như thế nào cũng hãy cố gắng vượt qua. Tôi dặn cháu học thật tốt để sau này có thể làm những việc hữu ích cho xã hội, cho bản thân và gia đình", ông Nguyễn Thiên Văn nói.

Không chỉ “thưởng nóng”, ông Nguyễn Thiên Văn còn chỉ đạo lãnh đạo phường Thành Nhất, nhà trường cần có thư khen cũng như có phương án hỗ trợ học bổng, tiếp sức đường dài cho cháu K.

Ông Nguyễn Hữu Luật - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, cho biết: Cháu K. đang học tại Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn. Ở trường, cháu được đánh giá là một học sinh hiền lành, chăm ngoan, luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý. "Hành động mở cửa cứu bạn của cháu K. thể hiện trí thông minh, dũng cảm rất đáng khen ngợi", ông Luật bày tỏ.

Ông Nguyễn Thiên Văn "thưởng nóng" cho cháu K.

Câu chuyện của cháu T.C.K. không chỉ là hành động dũng cảm, mà còn nhắc nhở rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, lòng dũng cảm và tình yêu thương vẫn có thể tỏa sáng như một ngọn đèn trong đêm tối.

Như Tiền Phong đưa tin, rạng sáng 13/9, đối tượng Thuận đến nhà vợ là Nguyễn Thị Kim Hoa. Khi đến nơi, đối tượng đã dùng búa, dao đâm thiệt mạng anh Bùi Hữu Nghĩa, chị Hoa và bà Trần Thị Dung. Riêng cháu Trần Tấn P. dù bị thương nặng vẫn cố tìm cách tháo chạy, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó, hiện đã qua nguy kịch.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và vây bắt thành công đối tượng. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội "Giết người", "Cướp tài sản".