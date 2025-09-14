Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nguyễn Nam Đại Thuận làm gì sau khi xuống tay tàn độc?

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, tức Hào Điên, ngụ phường Ea Kao) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận tại cơ quan Công an ((Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).



Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 23h40’ ngày 12/9, Thuận mang hung khí đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi).

Khi đến nơi, hắn xông vào sát hại chị Hoa; bà Trần Thị Dung (55 tuổi) và Bùi Văn Nghĩa (23 tuổi) - mẹ và em trai chị Hoa. Bé trai 13 tuổi, con riêng của chị Hoa bị đâm trọng thương, hiện đã qua nguy kịch. Thời điểm này, trong nhà còn có bé gái 3 tuổi (con chung của chị Hoa với Thuận) nhưng hắn không ra tay.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).



Theo thuật lại trên tờ VnExpress, sau khi gây án Thuận lục lấy tiền của mẹ vợ. Trên đường bỏ trốn, anh ta cướp xe SH của người phụ nữ ở đoạn đường vắng. Bị người này chống trả, xô ngã nhiều lần và dùng cây gậy đánh loạn xạ nhưng hắn cố gắng rú ga bỏ chạy.

Khi bỏ trốn đến khu vực vắng, hắn lấy áo chống nắng trong cốp xe mặc để cải trang, tránh bị cảnh sát phát hiện. Nghi phạm lục túi xách của chủ xe SH, vứt 2 điện thoại bên đường, lấy tiền mặt đi mua 1 con dao nhọn, mua ma túy sử dụng và mua cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự tử.

Thuận bỏ trốn bằng chiếc xe cướp của người dân (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).



Đến khoảng 8h30’ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được nghi phạm khi hắn đang lẩn trốn lại khu vực đồi Thông, phường Ea Kao.

Bước đầu Thuận khai nhận, đã nhiều năm chung sống như vợ chồng với chị Hoa và có một con chung 3 tuổi. Thời gian gần đây, gia đình chị Hoa lánh mặt, không cho gặp mặt con, không cho ở trong nhà dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Nung nấu tức giận, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị Hoa.

Thuận từng có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.