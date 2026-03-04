Hoài Linh và Quyền Linh giúp Quách Beem làm một việc

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và sản xuất nội dung, Quách Beem chính thức bước vào địa hạt điện ảnh với dự án đầu tay mang tên "Đường về".

Dự án điện ảnh "Đường về" vừa hoàn tất 3 ngày casting tại TP.HCM. Theo ê-kíp, ngay khi công bố thông tin tuyển chọn diễn viên, dự án đã nhận được gần 1.000 hồ sơ đăng ký online. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 300 thí sinh được lựa chọn tham gia casting trực tiếp.

Tại đây, các ứng viên không chỉ được yêu cầu thể hiện cảm xúc mà còn phải diễn đi diễn lại nhiều lần để hội đồng đánh giá chiều sâu tâm lý nhân vật. Có những thí sinh bật khóc ngay trong phần thử vai vì quá nhập tâm.

Nam Anh và Nam Em tại buổi casting.

Buổi casting gây chú ý khi có sự xuất hiện của một số gương mặt quen thuộc với khán giả như Quách Ngọc Tuyên, Nam Em - Nam Anh, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Anh Tú Wilson, Sỹ Toàn, Hoàng Phi, Long Đẹp Trai, Lê Nam, Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng, Nguyên Thảo, bé Ngân Chi…

Các nghệ sĩ tham gia thử vai theo quy trình tuyển chọn chung, trải qua phần thể hiện và trao đổi với giám khảo như các ứng viên khác.

Trong đó, Lê Bống cho biết cô bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia casting và làm việc liên tục từ sáng đến chiều nhằm hoàn thiện phần diễn xuất của mình. Cạnh đó một số tình huống thử vai cũng tạo dấu ấn như việc Nam Anh "xé áo" bạn diễn Kha Trần khi nhập vai trong một phân đoạn cao trào.

Đặc biệt, dự án nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn trong vai trò cố vấn nghệ thuật và giám khảo casting gồm: Đạo diễn Trung Lùn, đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh, đạo diễn Nguyễn Phương Điền.

Ngoài ra, sự tham gia của 3 nghệ sĩ cùng tên Linh trong dự án này cũng gây chú ý. Đó là NSƯT Hoài Linh, NSƯT Quyền Linh và NSUT - D.O.P K'Linh.

Long Đẹp Trai, Lê Nam, Quách Ngọc Tuyên cũng được mời tham gia casting phim Đường về.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, bộ đôi NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh ngồi liên tục 3 ngày, mỗi ngày khoảng 12 tiếng để theo dõi, góp ý và trực tiếp thị phạm cho thí sinh. Anh không chỉ nhận xét tổng thể mà còn "soi" kỹ từng khung hình biểu cảm cũng như diễn xuất tâm lý chiều sâu .

Tại buổi casting, nghệ sĩ Quyền Linh bất ngờ thị phạm cho Nam Em và Khả Ngân ở những phân đoạn cao trào, hướng dẫn cách đẩy cảm xúc để tạo chiều sâu cho nhân vật, khiến 2 nữ nghệ sĩ khóc sướt mướt. Anh cũng dành thời gian trao đổi riêng với từng diễn viên để phân tích tâm lý và cách xử lý tình huống.

Nếu Quyền Linh tham gia góp ý chuyên môn, trao đổi về cách xây dựng nhân vật và định hướng thông điệp phim thì NSƯT Hoài Linh vừa tham gia casting, vừa tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho dự án.

Theo Quách Beem, sự đồng hành của các nghệ sĩ đi trước giúp anh vững tâm hơn trong quá trình thực hiện bộ phim đầu tay. Về vai trò cá nhân trong dự án, anh đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, bao gồm đạo diễn, sản xuất, định hướng âm nhạc và thực hiện ca khúc chủ đề cho phim. Bên cạnh đó, phim còn có nhiều ca khúc nhạc phim (OST) với sự tham gia của các ca sĩ khác.

Ban giám khảo, cố vấn tại buổi casting.

Thuộc thể loại tâm lý xã hội, "Đường về" khai thác những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những bối cảnh ý nghĩa.

Côn Đảo được lựa chọn là một trong những địa điểm quay chính - vùng đất linh thiêng, mang giá trị lịch sử và tinh thần đặc biệt. Ngoài ra, phim còn ghi hình tại TP.HCM và một số địa phương khác. Thời gian quay dự kiến kéo dài 4–5 tuần, bắt đầu vào cuối tháng 4 năm nay.

Đại diện nhà sản xuất cho biết: "Đã làm nghệ thuật thì phải làm thật tốt. Dù biết sẽ tốn nhiều chi phí hơn khi chọn những bối cảnh đặc biệt, nhưng chúng tôi muốn tôn trọng khán giả bằng những hình ảnh đẹp và chỉn chu nhất".