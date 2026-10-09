Hoài Lâm công khai xin lỗi NS Hoài Linh

Hoài Lâm thừa nhận bản thân từng có những hành động, suy nghĩ chưa tích cực, khiến những người xung quanh buồn lòng và thất vọng.

Sau quãng thời gian dài trải qua nhiều biến động trong cuộc sống và sự nghiệp, Hoài Lâm bất ngờ có động thái thu hút sự chú ý khi công khai gửi lời xin lỗi đến NSƯT Hoài Linh cùng những người từng yêu thương, dìu dắt mình. Chia sẻ mới nhất được đăng tải vào tối 8/10, Hoài Lâm trực tiếp nhắc đến những thiếu sót trong quá khứ và bày tỏ mong muốn làm lại bằng hành động.

Trong bài đăng mới nhất, Hoài Lâm thừa nhận bản thân từng có những hành động, suy nghĩ chưa tích cực, khiến những người xung quanh buồn lòng và thất vọng. Hoài Lâm nhắc đến nhiều người đã đồng hành với mình, trong đó có "Bố Linh" cùng những người thân và bạn bè khác.

Sau quãng thời gian dài trải qua nhiều biến động trong cuộc sống và sự nghiệp, Hoài Lâm bất ngờ có động thái thu hút sự chú ý khi công khai gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Hoài Lâm thừa nhận bản thân từng có những hành động, suy nghĩ chưa tích cực, khiến những người xung quanh buồn lòng và thất vọng. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ cũng thừa nhận những gì mình có được trong hiện tại không tự nhiên mà đến. Anh nhắc đến gia đình, những người thầy và khán giả đã góp phần tạo nên hành trình nghệ thuật của mình. Theo Hoài Lâm, chính vì nhận được nhiều tình cảm và cơ hội nên anh càng cần biết trân trọng và có trách nhiệm hơn.

Hoài Lâm cho biết lời xin lỗi bằng lời nói là chưa đủ. Anh muốn chứng minh sự thay đổi của mình bằng những việc làm từ hiện tại. Nam ca sĩ chia sẻ sẽ tiếp tục đi hát, từ sân khấu chùa, đám cưới, tiệc liên hoan cho đến hội chợ hay đình làng, miễn là vẫn còn khán giả muốn nghe mình hát.

Anh viết: "Con nói xin lỗi bao nhiêu cũng thấy chưa đủ… nên con chỉ muốn dùng những việc mình làm từ hôm nay để chứng minh". Hoài Lâm cũng cho biết sẽ lao động nghiêm túc để chăm lo cho gia đình, hoàn thành những bổn phận còn dang dở và cố gắng thực hiện thêm nhiều việc thiện khi có điều kiện. Bên cạnh đó, nam ca sĩ bày tỏ mong muốn một ngày nào đó có thể trở nên vững vàng, thành công hơn và có đủ khả năng để lo cho những người mình yêu thương.

Trong phần cuối bài đăng, nam ca sĩ dành lời cảm ơn đến khán giả - những người vẫn tiếp tục chờ đợi và cho anh cơ hội quay trở lại sau nhiều năm sự nghiệp liên tục trải qua thăng trầm. Hoài Lâm viết: "Cảm ơn mọi người vì dù con có những lúc chưa tốt, mọi người vẫn còn thương, còn chờ và còn cho con một cơ hội để trở lại. Con sẽ cố gắng sống tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn và hát bằng tất cả tình yêu của mình".

Trong phần cuối bài đăng, nam ca sĩ dành lời cảm ơn đến khán giả vẫn tiếp tục chờ đợi và cho anh cơ hội quay trở lại sau nhiều năm sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Hoài Lâm được NS Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Chính NS Hoài Linh cũng là người đặt nghệ danh Hoài Lâm, hướng anh theo dòng nhạc quê hương, bolero và tạo điều kiện để anh làm quen với sân khấu.

Đến năm 2014, Hoài Lâm thực sự vụt sáng khi giành ngôi quán quân Gương mặt thân quen. Thời điểm này, hình ảnh hai cha con thường xuyên xuất hiện bên nhau, Hoài Lâm cũng nhiều lần công khai bày tỏ sự biết ơn đối với người cha nuôi đã cưu mang và hỗ trợ mình trong những bước đầu sự nghiệp.

Những năm sau đó, mối quan hệ giữa cả hai từng trở thành chủ đề được công chúng bàn luận khi Hoài Lâm liên tục trải qua biến động trong sự nghiệp và đời tư. Từ khoảng 2017-2018, từng xuất hiện thông tin hai cha con có khoảng cách, dù NS Hoài Linh sau đó không xác nhận chuyện "từ mặt" con nuôi.

Hoài Lâm được NS Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Ảnh: FBNV

Tên tuổi Hoài Lâm thực sự bứt phá sau khi anh giành quán quân chương trình Gương mặt thân quen 2014. Thời điểm đó, nam ca sĩ liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn và sở hữu loạt ca khúc được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, những năm sau đó, Hoài Lâm dần hạn chế hoạt động trong showbiz, trải qua nhiều biến động trong đời sống cá nhân và sự nghiệp.

Sau quãng thời gian khá im ắng, Hoài Lâm từng bước quay trở lại với âm nhạc và vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, mỗi động thái của nam ca sĩ vẫn thường trở thành chủ đề được bàn luận. Vừa qua, Hoài Lâm cũng nhận được sự quan tâm khi công khai chuyện tái hôn lần thứ 2.