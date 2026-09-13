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Hoài Lâm công khai ảnh cưới với Ngọc Trinh: Cô dâu sinh năm 2004, quê Vĩnh Long

May Chi
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Hoài Lâm bất ngờ công khai ảnh cưới cùng Nguyễn Thị Ngọc Trinh, cô gái sinh năm 2004, quê Vĩnh Long. Ngọc Trinh kém nam ca sĩ 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tối 12/9, Hoài Lâm chia sẻ loạt ảnh hậu trường buổi chụp hình cưới được thực hiện tại quê nhà Vĩnh Long. Nam ca sĩ đồng thời thay ảnh đại diện trên trang cá nhân bằng hình ảnh trong bộ ảnh cưới và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành lời chúc mừng cho anh.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trong nhiều năm qua, Hoài Lâm khá kín tiếng về đời tư. Lần này, anh chủ động công khai hình ảnh cô dâu và những khoảnh khắc trong buổi chụp cưới.

Cô dâu sinh năm 2004, kém Hoài Lâm 9 tuổi

Theo thông tin được chia sẻ, cô dâu của Hoài Lâm tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004 và quê Vĩnh Long. Cô kém nam ca sĩ 9 tuổi.

Ngọc Trinh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây cũng là điểm khiến sự xuất hiện của cô bên Hoài Lâm nhận được sự quan tâm, bởi cô không phải gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt.

- Ảnh 1.

Hoài Lâm và vợ sắp cưới sinh năm 2004. (Ảnh: FBNV)

Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện tại Vĩnh Long. Trong những hình ảnh được Hoài Lâm đăng tải, anh và Ngọc Trinh cùng xuất hiện trong trang phục cưới, tạo dáng và ghi lại những khoảnh khắc chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Việc nam ca sĩ công khai bộ ảnh cũng được xem là tín hiệu cho kế hoạch kết hôn trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện Hoài Lâm chưa công bố cụ thể ngày tổ chức hôn lễ.

Hoài Lâm từng có cuộc hôn nhân gây chú ý

Trước khi đến với Ngọc Trinh, Hoài Lâm từng có cuộc hôn nhân với Lư Hoàng Bảo Ngọc, được biết đến với tên Cindy Lư. Hai người có hai con gái và công khai việc chia tay vào năm 2020.

Sau cuộc hôn nhân này, đời tư của Hoài Lâm nhận được nhiều sự quan tâm. Nam ca sĩ cũng có một thời gian hạn chế hoạt động nghệ thuật, trở về quê nhà và sống khá kín tiếng.

Năm 2018, Hoài Lâm từng thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Những năm sau đó, anh có thời gian dài ít xuất hiện trên sân khấu và hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

- Ảnh 2.

Năm 2024, Hoài Lâm tiếp tục có giai đoạn phải tạm dừng ca hát để điều trị sức khỏe. Anh cho biết bản thân đang điều trị bệnh liên quan đến thần kinh và cần thời gian nghỉ ngơi.

Hiện nam ca sĩ từng bước trở lại với âm nhạc và vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả từng yêu mến giọng hát của anh.

Từ quán quân Gương mặt thân quen đến cuộc sống kín tiếng

Hoài Lâm tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Anh được biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen mùa thứ hai năm 2014.

Chiến thắng này giúp Hoài Lâm trở thành một trong những ca sĩ trẻ được chú ý vào thời điểm đó. Anh gây ấn tượng bởi khả năng hóa thân thành nhiều nghệ sĩ và thể hiện đa dạng dòng nhạc.

Sau thành công của Gương mặt thân quen, Hoài Lâm tiếp tục hoạt động ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh sau đó có nhiều thay đổi khi nam ca sĩ quyết định giảm hoạt động showbiz và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng.

- Ảnh 3.

Hiện thông tin về thời điểm tổ chức hôn lễ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh chưa được công bố. (Ảnh: FBNV)

Năm 2020, Hoài Lâm trở lại mạnh mẽ với hai ca khúc Hoa nở không màuBuồn làm chi em ơi. Đặc biệt, Hoa nở không màu tạo hiệu ứng lớn trên các nền tảng âm nhạc và trở thành một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi Hoài Lâm trong giai đoạn này.

Những năm gần đây, nam ca sĩ không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như thời kỳ đỉnh cao. Anh duy trì việc ca hát và thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh, hoạt động cá nhân trên mạng xã hội.

Ở tuổi 31, Hoài Lâm hiện chuẩn bị bước vào một cột mốc mới trong cuộc sống. Việc công khai ảnh cưới với Ngọc Trinh, cô gái sinh năm 2004 cùng quê Vĩnh Long, đánh dấu lần hiếm hoi nam ca sĩ chủ động chia sẻ một bước tiến quan trọng trong chuyện tình cảm.

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sao Việt

Hoài Lâm

Ngọc Trinh

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