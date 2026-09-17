Hoài Lâm cầu hôn Ngọc Trinh

Hoài Lâm hạnh phúc ra mặt khi khoe vợ sắp cưới.

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm, Hoài Lâm vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Thời gian gần đây, nam ca sĩ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào khi chụp ảnh cưới, đây là dấu hiệu cho thấy anh đang chuẩn bị bước vào chương mới của cuộc đời.

Mới đây, Hoài Lâm tiếp tục khiến dân tình thích thú khi khoe ảnh tình tứ bên vợ sắp cưới. Theo đó, nam ca sĩ cầm tấm bảng có dòng chữ "Marry me?", trong khi Ngọc Trinh nở nụ cười rạng rỡ và cầm tấm bảng đáp lại bằng hai chữ "Yes". Khoảnh khắc này khiến nhiều người liên tưởng đến việc Hoài Lâm và Ngọc Trinh tái hiện lại màn cầu hôn khi chụp ảnh cyoiws.

Trước đó, Hoài Lâm cũng đã công khai những hình ảnh diện trang phục cưới bên người thương, nhận về nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Theo thông tin được chia sẻ, vợ sắp cưới của Hoài Lâm tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, quê Vĩnh Long. Cô kém nam ca sĩ 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngọc Trinh gây thiện cảm nhờ diện mạo xinh xắn, trẻ trung và nét đáng yêu. Hiện Hoài Lâm chưa chia sẻ cụ thể về thời gian cũng như kế hoạch tổ chức lễ cưới. Dẫu vậy, loạt động thái liên tiếp của nam ca sĩ đang khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ ngày cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Trước đó, khi công khai ảnh cưới, Hoài Lâm chia sẻ: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh lắm rồi đó. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh chấp nhận yêu người như em, anh ít nhiều gì cũng sẽ đảm nhận tất cả những người từng bước qua đời em và sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em! Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm, anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Những gì kiếp này con biết là của nhị lai nhiều kiếp luân hồi! Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

Cuộc sống của Hoài Lâm

Hoài Lâm từng là một trong những hiện tượng nổi bật của làng nhạc Việt. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng khả năng biến hóa qua nhiều dòng nhạc, nam ca sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn sau khi đăng quang Gương mặt thân quen 2014. Từ đây, anh liên tục có những bản hit được khán giả yêu thích như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi...

Thành công đến khá sớm giúp Hoài Lâm trở thành cái tên được săn đón của Vpop. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, nam ca sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Có giai đoạn, anh gần như rút khỏi showbiz, hạn chế xuất hiện trước công chúng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại.

Trong khoảng thời gian lui về ở ẩn, Hoài Lâm lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian ở quê, thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn tại các phòng trà, đêm nhạc nhỏ thay vì xuất hiện dày đặc trên sân khấu lớn. So với thời kỳ liên tục phủ sóng, cuộc sống hiện tại của Hoài Lâm có phần bình lặng và ít ồn ào hơn.

Sau nhiều biến cố, Hoài Lâm từng chia sẻ rằng anh không còn quá đặt nặng chuyện hào quang hay danh tiếng. Với nam ca sĩ, được tiếp tục hát và sống với âm nhạc theo cách mình mong muốn mới là điều quan trọng. Chính sự thay đổi này khiến hình ảnh của Hoài Lâm hiện tại mang nhiều nét trầm lắng, khác hẳn thời điểm anh từng là cái tên được săn đón.

Những năm gần đây, Hoài Lâm cũng khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm hay cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Bởi vậy, việc nam ca sĩ bất ngờ đăng tải loạt ảnh cưới bên người thương nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Sau nhiều năm trải qua không ít biến động, người hâm mộ hiện dành nhiều lời chúc phúc khi Hoài Lâm dường như đang chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời.

Ảnh: FBNV