Hoá ra đây là nhân vật khiến Phạm Quỳnh Anh tức giận, im lặng với Bảo Anh suốt 7 năm!

Sau 7 năm cứ ngỡ sóng yên biển lặng, Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh lại khiến ồn ào năm xưa bất ngờ bị "đào lại" khi đồng loạt đăng tâm thư làm rõ mọi chuyện. Nếu như Bảo Anh gây chú ý khi ra mặt bảo vệ con gái Phạm Quỳnh Anh thì Phạm Quỳnh Anh lại gây xôn xao vì nhắc đến việc bị gia đình đối phương tấn công.

Theo đó, trong tâm thư, Phạm Quỳnh Anh cho biết 1 trong 4 lý do khiến cô im lặng suốt thời gian qua là phải chịu nhiều tổn thương đến từ phía gia đình, cụ thể là mẹ và em gái của Bảo Anh.

Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Khi ấy mình đã phải chịu những tổn thương từ những người thân trong gia đình của em B.A. Những từ ngữ như 'thủ đoạn' hay là 'giở trò dơ bẩn' để quay lại showbiz là những từ ngữ vô cùng ám ảnh vẫn còn văng vẳng trong đầu mình, thực sự chạm đến tự trọng của mình.

Mình sinh ra được bố mẹ giáo dục đàng hoàng không bao giờ hại ai, cũng không vì sự nghiệp mà dùng đến chiêu trò, nhưng vì chuyện này mà mình bị công kích suốt 7 năm qua. Đã có nhiều lần muốn nói ra, nhưng mình rất hiểu tâm lý một người mẹ xót con, một người em thương chị nên đã có thái độ mất bình tĩnh là điều tất nhiên… Vậy nên có lẽ mình chọn cách im lặng là tốt nhất".

Phạm Quỳnh Anh cho biết bị ám ảnh bởi những lời lẽ từ gia đình Bảo Anh khi ồn ào nổ ra

Khi bị nhiều cư dân mạng tranh cãi vì "tấn công ngược" gia đình Bảo Anh, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục có động thái bổ sung bằng chứng là những status bóng gió của bà T.H - mẹ Bảo Anh được đăng tải trong thời gian xảy ra ồn ào. Cụ thể, khi đó mẹ Bảo Anh bất ngờ đăng status ẩn ý:

"Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn những ai tin tưởng, yêu thương và lo lắng cho Bảo Anh trong suốt thời gian xảy ra tin đồn thất thiệt. Xin nhắn nhủ tới người dùng thủ đoạn hèn hạ hại con tôi. Bạn muốn trở lại và lợi hại, người thông minh sẽ biết mình đang đứng ở vị trí nào, nên dừng lại. Thế giới bạn không trở lại được thì đừng có chen vào, làm khổ người khác?".

Em gái Bảo Anh cũng viết: "Tôi nói bạn nghe, KARMA (nghiệp) đúng nghĩa thường sẽ không đến liền đâu. Bạn khẩu nghiệp, bạn xúc phạm, bạn hạ thấp danh dự của người khác xuống tận cùng thì bạn nghĩ đi, kết cục của chính mình sẽ như thế nào? Muốn trở lại trong vinh quang thì đừng để người khác thương hại mình! Còn không thì bạn nên biết vị trí mình ở đâu chứ đừng giở trò dơ bẩn. Người đời họ khinh. Và xin thật lòng cảm ơn những người đã tin tưởng và ủng hộ con người yếu đuối mềm lòng như chị em ạ".

Phạm Quỳnh Anh đã chụp lại 2 bài đăng này và nói thêm: "Vì các bạn muốn biết rõ cụ thể lí do số 4, mình cũng xin trích lại đây 1 trong những bài báo năm đó. Vì có vẻ nói giảm nói tránh không được với các bạn, các bạn xem hình rồi lại đọc kỹ lí do số 4 nhé! Mình đã giữ điều này 7 năm và cũng không muốn lấn nói rõ này sẽ gây thêm tổn thương ai, nhưng cũng cần nói cho các bạn biết thật rõ lí do vì sao 7 năm qua mình im lặng".

Những status của mẹ Bảo Anh cách đây 7 năm được Phạm Quỳnh Anh nhắc lại

Qua chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh, cư dân mạng cho rằng hoá ra nhân vật khiến nữ ca sĩ tức giận, "ghim" vụ ồn ào này suốt nhiều năm không phải là Bảo Anh mà là mẹ và em gái của cô. Mặc dù vậy, số khác cũng cho rằng sự giận dỗi của Phạm Quỳnh Anh hướng đến gia đình Bảo Anh là chưa đủ thuyết phục, bởi lẽ gia đình Bảo Anh không nhắc tên cụ thể hay đề cập đến việc gì.

Sau khi trải qua 1 cuộc hôn nhân thì mẹ Bảo Anh có cuộc sống vui vẻ, an nhàn bên các con. Hiện tại, bà cũng đã có tình yêu mới, Bảo Anh gọi người này là "bạn trai của mẹ". Mẹ Bảo Anh ở trong một căn penthouse sang chảnh, view hồ bơi có giá chục tỷ tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, bà thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường. Trong một đêm nhạc hồi tháng 6/2023, Bảo Anh kể mẹ từng phải gạt ước mơ ca hát để buôn bán lo cho các con. Mẹ Bảo Anh từng chia sẻ trong mắt bà, con gái dù thành công, tự tin ngoài đời vẫn mãi là cô bé nhút nhát và rụt rè.

Mẹ Bảo Anh là người đồng hành cùng con gái từ công việc đến cuộc sống

Liên quan đến ồn ào với Bảo Anh, Phạm Quỳnh Anh vừa có chia sẻ mới nhất: "Nói ra lí do im lặng thì các bạn không chấp nhận được sự thật đó vì nó không đúng ý các bạn… Không muốn hiểu, từ chối hiểu. Cứ phải bắt tôi đi xin lỗi trong khi tôi làm gì sai mà phải xin lỗi ai? Còn tôi bị xúc phạm tôi có yêu cầu ai phải xin lỗi chưa vậy? Vậy nên hãy như tôi này, thay vì lo chuyện bên ngoài thì mình quay về bên trong sống bảo vệ gia đình mình trước...".

Ồn ào giữa Bảo Anh - Phạm Quỳnh Anh nổ ra từ năm 2018, khi trên mạng lan truyền tin đồn cả hai xảy ra mâu thuẫn, thậm chí đánh ghen trong một buổi tiệc có mặt Quang Huy. Thời điểm đó, Bảo Anh vướng nghi vấn xen vào hôn nhân của đàn chị, trong khi Phạm Quỳnh Anh vừa công khai ly hôn. Dù đôi bên nhanh chóng phủ nhận, drama vẫn bùng nổ dữ dội khiến cả hai ca sĩ đều chịu tổn thương nặng nề. Bảo Anh thừa nhận từng nghĩ đến chuyện tiêu cực vì áp lực dư luận, còn Phạm Quỳnh Anh chọn im lặng suốt 7 năm để giữ sự bình yên cho các con. Mãi đến gần đây, nữ ca sĩ mới lần đầu giải thích rõ lý do, khẳng định mình không liên quan và tin đồn năm xưa chỉ xuất phát từ vài bình luận trên MXH. Sau nhiều năm, cả hai đều đã lấy lại cân bằng: Bảo Anh tận hưởng cuộc sống làm mẹ, còn Phạm Quỳnh Anh viên mãn bên ba con gái và bạn trai kém tuổi.