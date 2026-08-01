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Hòa Minzy: "Tôi không cần tiền của mấy người"

PV
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Chia sẻ của Hòa Minzy thu hút sự chú ý.

Mới đây, Hòa Minzy đăng tải dòng trạng thái khá dài, cho biết cô bất ngờ nhận thấy lượng người theo dõi tăng trở lại và các bài đăng có tương tác tốt hơn. Nữ ca sĩ nhận ra trang cá nhân dường như đã được đề xuất trở lại sau một thời gian bị hạn chế.

"Ôi sáng ngủ dậy tự dưng thấy folow tăng lại, ảnh up có tương tác cao hoá ra là được đề xuất lại rồi…", Hòa Minzy viết. Cô hài hước cho rằng việc bản thân lên tiếng phàn nàn trước đó có lẽ đã mang lại hiệu quả.

Hòa Minzy: "Tôi không cần tiền của mấy người" - Ảnh 1.

Hòa Minzy vui mừng khi được đề xuất lại trên nền tảng

Đáng chú ý, nữ ca sĩ khẳng định hiện tại điều cô mong muốn không phải là tiền từ nền tảng mà chỉ cần tương tác được khôi phục. "Ok, tôi khồng cần tiền của mấy người, nhả đề xuất trả lại tương tác là mừng lắm rồi", cô chia sẻ.

Hòa Minzy cũng cho biết một số khán giả bình luận rằng họ chỉ phát hiện mình đã bị hủy theo dõi trang của cô khi chủ động truy cập lại. Vì vậy, nữ ca sĩ kêu gọi người hâm mộ kiểm tra tài khoản và theo dõi lại nếu phát hiện tình trạng tương tự.

Trước đó, Hòa Minzy từng hào hứng khi trang được bật tính năng kiếm tiền từ nội dung. Cô cho biết ban đầu cảm thấy đây là điều tuyệt vời khi việc đăng story, bài viết, hình ảnh hay video đều có thể tạo ra doanh thu.

Hòa Minzy: "Tôi không cần tiền của mấy người" - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ gặp tình huống "dở khóc dở cười" khi trang cá nhân bật tính năng kiếm tiền từ nội dung

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài. Theo chia sẻ của Hòa Minzy, sau khi đăng một số nội dung có doanh thu, trang của cô bất ngờ bị đánh dấu vi phạm liên quan đến "buff view ảo". Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không thực hiện bất kỳ hành động vi phạm nào và cho rằng lượt xem đều đến tự nhiên.

Hòa Minzy cho biết trang sau đó bị hạn chế đề xuất, khiến lượng tương tác giảm mạnh, số người theo dõi cũng sụt đáng kể. Cô còn nói mình không được kháng cáo và cảm thấy việc kiếm tiền từ nền tảng không còn hấp dẫn. "Giờ tôi chỉ cần trả lại tương tác cũ thôi", Hòa Minzy bày tỏ.

Nữ ca sĩ đồng thời đưa ra lời khuyên với những người đang cân nhắc bật chế độ chuyên nghiệp trên trang cá nhân, cho rằng cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng tính năng kiếm tiền. Với cô, ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là các nội dung mình chia sẻ có thể tiếp cận và tương tác bình thường với khán giả.

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Tags

Hòa Minzy

sao Việt

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