Hòa Minzy thông báo khẩn

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải một thông báo trên trang cá nhân, cảnh báo người hâm mộ về việc nhiều trang mạng xã hội mạo danh cô để thực hiện hành vi lừa đảo, quảng cáo sai sự thật.

Nữ ca sĩ khẳng định cô đã làm việc với cơ quan chức năng để xử lý các fanpage vi phạm, đồng thời kêu gọi khán giả cùng chung tay báo cáo những trang giả mạo này.

Hòa Minzy cảnh bảo trang page giả mạo

Hòa Minzy bức xúc viết: "Lừa đảo, đây không phải là trang của Hòa. Cả nhà ơi, hiện Hòa đã làm việc với cơ quan chức năng để xử lý page này, cùng rất nhiều page dùng hình ảnh của Hòa để lừa khán giả. Trang này khi vào trang của nó thì thấy đăng bài rất bình thường, nhưng khi chạy quảng cáo thì lại đưa tin lừa gạt.

Đầu tiên, Hòa mong mọi người phải cẩn thận, tỉnh táo. Hòa không có quảng cáo tào lao, bán hàng tào lao, không tìm kiếm nhân sự gì hết, cho nên bà con hãy luôn đặt ra nghi vấn để tránh bị lừa.

Cái thứ hai, Hòa kêu gọi mọi người cùng vào báo cáo page này giúp Hòa. Mọi người báo cáo mục mạo danh nhé. Hòa chỉ có hai trang là "Hòa Nguyễn" và "Hòa Minzy" có dấu tích xanh thôi!

Khổ quá trời khổ rồi".

Hòa Minzy đã nhiều lần phải lên tiếng vì bị giả mạo

Động thái của Hòa Minzy nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả đã vào bình luận, bày tỏ sự bức xúc trước việc nghệ sĩ bị giả mạo nhằm trục lợi. .

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, việc mạo danh người nổi tiếng để lừa đảo, quảng cáo trá hình không còn hiếm gặp. Vì vậy, hành động lên tiếng kịp thời của Hòa Minzy được đánh giá là cần thiết, vừa bảo vệ danh tiếng cá nhân, vừa giúp công chúng nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò trên mạng.

Trước đó, Hòa Minzy cũng đã nhiều lần lên tiếng về vấn nạn mạo danh nghệ sĩ. Vào tháng 4/2025, một người tự xưng là quản lý của Hòa Minzy đã ký hợp đồng biểu diễn giả tại Hạ Long với mức thù lao chỉ bằng một phần tư cát-xê thực tế. Sự việc buộc ê-kíp của nữ ca sĩ phải nhanh chóng lên tiếng đính chính, tránh để đối tác và khán giả bị nhầm lẫn.

Không dừng lại ở đó, công ty HMZ Entertainment – đơn vị quản lý của Hòa Minzy cũng từng phát đi thông báo chính thức, cảnh báo về việc ứng dụng Tikplay lợi dụng hình ảnh của cô để dụ người dùng tham gia chương trình “ưu đãi 30.000 đồng”.