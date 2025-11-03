H'Hen Niê xin lỗi: "Đơn giản xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng"

Sau khi gây tranh cãi vì câu chuyện ông xã lấy sữa mẹ pha cà phê mời bạn uống, Hoa hậu H’Hen Niê mới đây tiếp tục lên tiếng trên trang cá nhân. Trong bài viết dài, người đẹp Ê-đê bày tỏ sự hối lỗi, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúng.

H'Hen Niê gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân vì những tranh cãi liên quan đến việc ông xã lấy sữa mẹ pha cà phê mời bạn uống

H'Hen Niê viết: "Hen xin phép được chia sẻ đôi lời sau những ngày vừa qua. Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hi vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng.

Thật ra, đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều còn rất mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha. Nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, Hen và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để Hen và anh Khôi có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn! Vợ chồng Hen đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui.

Hen cũng xin lỗi vì bài post trước đó khi Hen chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản đều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng. Anh Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha. Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng.

H'Hen Niê và chồng

Sau những ngày lắng lại, Hen nhận ra rằng vợ chồng Hen đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ những thông tin, sau khi xem nhiều nhận xét, góp ý rất đáng để suy ngẫm từ các cô chú anh chị. Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ!

Một lần nữa, Hen chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo. Hen và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn, và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thông cảm".

Bài đăng của H'Hen Niê nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng việc cô lên tiếng xin lỗi thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của một người của công chúng.

Trước đó, vào ngày 1/11, mạng xã hội dậy sóng khi Tuấn Khôi - chồng của Hoa hậu H'Hen Niê – đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh anh dùng sữa mẹ trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê mời bạn bè. Trong video, anh lấy phần sữa thừa còn lại trong bình của con rồi cho vào ly cà phê, kèm dòng chú thích: “Reaction cà phê sữa mẹ Harley”. Theo nội dung clip, nhóm bạn của Tuấn Khôi không hề biết loại “sữa đặc biệt” được sử dụng trong ly cà phê đó.

Ngay sau đó, H'Hen Niê cũng chia sẻ lại đoạn video trên trang cá nhân cùng lời bình vui vẻ: “Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc.” Ở phần bình luận, cô còn giải thích thêm: “Ở nước ngoài, các anh chồng cũng hay lấy sữa vợ dư pha cà phê đó. Chắc ảnh xem nhiều nên mê rồi. Anh bảo chờ ngày em dư sữa anh sẽ không đặt sữa bò nữa, nên anh hào hứng lắm.”

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng. Không ít người cho rằng hành động của Tuấn Khôi là thiếu tinh tế và đùa cợt không đúng chỗ, nhất là khi vợ chồng anh đều là người của công chúng.

Trước làn sóng chỉ trích, H'Hen Niê đã chủ động gỡ bài đăng và gửi lời xin lỗi khán giả. Cô viết: “Cảm ơn cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc đến Hen”. Sau đó, Tuấn Khôi cũng lên tiếng nhận lỗi, đồng thời xóa video để tránh gây thêm hiểu lầm.

Sự việc dù chỉ xuất phát từ một trò đùa, nhưng đã trở thành bài học đáng nhớ cho cả hai vợ chồng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 về việc cẩn trọng hơn trong cách chia sẻ nội dung trên mạng xã hội.