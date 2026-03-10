Hòa Minzy phản ứng khi bị chất vấn chuyện với ông xã Đại úy: "Có quá quắt lắm không vậy"

Hòa Minzy và ông xã Thăng Cương nên duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Sau khi công khai chuyện tình cảm, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cho biết sẽ ngưng đăng tải hình ảnh của nửa kia vì lo ngại những đánh giá tiêu cực.

Chiều 9/3, Hòa Minzy đăng tải clip khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Cô viết: "Tự dưng thấy Hòa cũng ngầu ngầu. Cũng cố nhận cái hoa bắn giỏi cho đồng chí chồng nở mày nở mặt". Bên cạnh những lời khen ngợi, một netizen đã chất vấn công khai Hòa Minzy: "Bà bảo không nhắc tới nhưng vẫn nhắc như thường".

Ngay sau đó, Hòa Minzy đã thẳng thắn đáp lại: “Bảo không đăng, hạn chế đăng về 2 người chứ lại không nhắc tới thì có quá quắt lắm không vậy… Đừng bẻ chữ mà". Phản hồi của giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng Hòa Minzy đang làm rõ việc cô chỉ hạn chế đăng tải hình ảnh hay nội dung về cả hai, chứ không phải hoàn toàn né tránh việc nhắc đến nửa kia trên mạng xã hội.

Hòa Minzy lên tiếng làm rõ khi một netizen chất vấn bài đăng nhắc về ông xã Thăng Cương. Ảnh: Chụp màn hình

Sáng 9/3, Hòa Minzy lên tiếng chia sẻ sẽ không đăng tải video với ông xã vì sợ vướng ý kiến trái chiều. Cô cho hay: "Em đăng nốt cái clip rồi thôi. Bọn em không có đăng gì nữa. Lâu lâu chia sẻ chút chút cùng cả nhà cho vui nhé. Chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều, đăng nhiều nó không hay mà em nên cẩn thận do vẫn năm tam tai đó cả nhà. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em ạ".

Dưới phần bình luận, Hòa Minzy còn hài hước chia sẻ rằng cô có antifan rất đông: "Các chị xui em đăng nhiều nhé, các chị nhắm bảo vệ nổi em không. Chứ anti em đông lắm ấy. Thật sự đấy". Vì chồng là quân nhân, Hòa Minzy biết phải hạn chế để nửa kia tập trung cho công việc. Vừa qua cô chỉ chia sẻ một chút để anh thoải mái tâm lý, hiểu hơn cuộc sống của vợ.

Hiểu tính chất công việc của ông xã, Hòa Minzy tiết lộ sẽ ngưng chia sẻ hình ảnh của cả hai trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Hòa Minzy và bạn trai nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Kể từ khi nữ ca sĩ công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương, mọi động thái liên quan đến cặp đôi đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Về kế hoạch tổ chức đám cưới, Hòa Minzy từng hé lộ trong một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện đáng yêu với con trai là Bé Bo. Khi được mẹ hỏi từ khoảnh khắc nào bắt đầu cảm thấy gắn bó và yêu thương “bố Cương”, cậu bé hồn nhiên trả lời: “Từ lúc mà bố về, từ lúc con gọi bố là Bác Cương ấy”. Bé Bo còn nhấn mạnh đầy tình cảm: “Con cũng yêu bố nhất”.

Không chỉ vậy, khi Hòa Minzy chia sẻ mong muốn sẽ kết hôn trong tương lai, Bé Bo tỏ ra vô cùng hào hứng. Cậu bé còn liên tục thúc giục mẹ sớm tổ chức hôn lễ. Khi nữ ca sĩ tiết lộ dự định làm đám cưới vào năm 2027, Bo liền nói rằng thời gian đó “hơi lâu”. Nhóc tỳ đáng yêu còn bày tỏ mong muốn: “Cuối năm 2027 con thấy lâu quá, con muốn nắm tay bố để đợi mẹ đi đến”.