Hòa Minzy lên tiếng về hình ảnh bé gái xuất hiện trong bức ảnh chụp vội

Song song với những lời chúc phúc vì đã tìm được hạnh phúc mới, Hòa Minzy vướng tin đồn đã có song hỷ khi âm thầm chào đón thêm 1 bé gái. Những ngày qua, "thám tử mạng" soi ra được loạt hint như Đại úy Văn Cương dùng từ "các con", trong những bức ảnh chụp vội xuất hiện nhiều món đồ chơi, thú bông được cho là dành cho những bé gái tầm 2-3 tuổi. Không chỉ thế, Hòa Minzy cũng úp úp mở mở, không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận về chuyện bé Bo đã có em gái. Nữ ca sĩ chỉ cho biết sợ bị ghét vì chia sẻ quá nhiều nên hiện tại chỉ giới hạn những thông tin.

Mới đây nhất, trong bức ảnh chụp bé Bo và Đại úy Văn Cương vào ngày 8/3, netizen phát hiện ra chi tiết đặc biệt. Cụ thể, nhiều người soi được phía bên trái bức ảnh có xuất hiện một bình như bình nước thường dùng để pha sữa cho trẻ con. Không chỉ thế, cư dân mạng còn nghi vấn mái tóc lấp ló trong ảnh chỉ là em bé gái đang được gia đình giấu kín bưng. Trước nghi vấn này, Hòa Minzy vội lên tiếng giải thích chủ nhân của mái tóc gây chú ý đó chính là ông ngoại bé Bo. Do góc chụp và ông đang nằm nên mới gây ra hiểu nhầm thế kia.

Hòa Minzy giải thích mái tóc gây bàn tán suốt những ngày qua là của ông ngoại bé Bo chứ không phải "em bé" như lời đồn

Về thông tin "em gái bé Bo", Hòa Minzy từng trực tiếp lên tiếng mập mờ: "Ý là mấy chuyện này mọi người đang thấy nó vui vẻ mong đợi hả? Không phải bị nói ra là bị ghét hả bác?".

Mới đây nhất, Hòa Minzy cũng đưa ra thông báo sẽ hạn chế đăng ảnh chồng trên MXH. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Em đăng nốt cái clip rồi thôi bọn em không có đăng gì nữa, lâu lâu chia sẻ chút chút cùng cả nhà cho vui nhé. Chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều, đăng nhiều nó không hay mà em nên cẩn thận do vẫn năm tam tai đó cả nhà. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em ạ.

Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh ấy tập trung công tác, bảo vệ Tổ quốc ạ. Mấy nay đăng cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn cuộc sống của vợ tí thôi. Anh Cương là thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng em tự hào lắm. Tết rồi cũng trực từ 27, 28 Tết tới mùng 6, mùng 7 luôn đó ạ. Quanh năm chỉ mong mấy ngày nghỉ phép với tranh thủ thôi. Hy vọng Tết năm nay được đóng giao thừa cùng nhau đây ạ. Nên có gì mấy chị đợi tụi em hoặc có sự kiện quan trọng, cái đặc biệt muốn khoe thì sẽ khoe".

Hòa Minzy tự hào về công việc của chồng, cho biết sắp tới sẽ hạn chế chia sẻ đời tư để tránh những bàn tán không đáng có

Hòa Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương quen biết nhau trong quá trình ghi hình chương trình Sao Nhập Ngũ 2022. Trong suốt nhiều năm, cặp đôi giữ mối quan hệ khá kín tiếng. Chỉ những người thân thiết trong gia đình và bạn bè mới biết chuyện tình cảm của họ. Đến gần đây, Hòa Minzy mới quyết định công khai mối quan hệ với công chúng. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, chuyện tình của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Không ít người cho rằng sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm trước đây, Hòa Minzy xứng đáng có được hạnh phúc mới.

Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2027.

Cuối cùng, Hòa Minzy đã tìm được hạnh phúc mới, cô sẽ lên xe hoa vào cuối năm tới

Ảnh: FBNV