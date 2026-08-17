Hoa hậu Việt quê Cao Bằng bước sang tuổi 26: Nhan sắc lên hương, ở penthouse vị trí đắc địa

Sau 6 năm đăng quang, Lương Thùy Linh vẫn duy trì sức hút và được xem là một trong những hoa hậu Gen Z có hoạt động nổi bật tại Vbiz.

Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 khi mới 19 tuổi. Ngay từ thời điểm dự thi, người đẹp đã gây chú ý với chiều cao 1,78 m, khả năng ngoại ngữ tốt cùng thành tích học tập nổi bật. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2019 và lọt Top 12 chung cuộc, trở thành một trong những đại diện Việt Nam đạt thành tích cao tại đấu trường nhan sắc này.

Sau nhiều năm đăng quang, Lương Thùy Linh được đánh giá là một trong những hoa hậu có học vấn đỉnh. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, từng đảm nhận vai trò trợ giảng, MC song ngữ tại nhiều chương trình, sự kiện lớn. Người đẹp cũng thường xuyên xuất hiện với vai trò diễn giả, chia sẻ về học tập, phát triển bản thân và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam 2019 và lọt top 12 Miss World 2019 (Hoa hậu Thế giới) khi mới 19 tuổi. Ảnh: FBNV

Song song với việc học, Lương Thùy Linh đảm nhận nhiều vai trò như MC, người mẫu, tham gia các sự kiện thời trang và hoạt động cộng đồng. Ảnh: FBNV

Sau 6 năm đăng quang, Lương Thùy Linh vẫn duy trì sức hút và được xem là một trong những hoa hậu Gen Z có hoạt động nổi bật tại Vbiz. Sở hữu hình ảnh chỉn chu, nền tảng học vấn tốt cùng đời tư kín tiếng, người đẹp nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Lương Thùy Linh còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh thời trang.

Bên cạnh đó, cô còn dành nhiều thời gian đầu tư cho học vấn. Người đẹp theo học chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô từng chia sẻ việc học với mình không đơn thuần nhằm lấy bằng cấp mà quan trọng hơn là tích lũy kiến thức, mở rộng hiểu biết và có thể vận dụng vào công việc cũng như cuộc sống.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Lương Thùy Linh còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh thời trang. Ảnh: FBNV

Lương Thùy Linh duy trì sự cân bằng giữa học vấn, hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Nàng hậu còn vi vu đi du lịch khắp nơi, check-in các địa điểm nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 mới đây đăng tải loạt hình ảnh đón sinh nhật tuổi mới. Lương Thùy Linh gây chú ý với phong cách quyến rũ, trưởng thành. Người đẹp diện trang phục tông đen, kết hợp cùng loạt trang sức ánh bạc, tôn lên đường nét thanh tú và vóc dáng mảnh mai.

Bên cạnh sự nghiệp, Lương Thùy Linh vẫn khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Khi được hỏi về vấn đề này, nàng hậu từng cho biết tình yêu cần sự chín muồi. Nếu có một người đồng hành, cô mong đối phương là người đủ bao dung, có chung giá trị sống và cùng nhau trưởng thành.

tuổi 26, Lương Thùy Linh cũng có cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ. Thành công trong sự nghiệp khi còn khá trẻ, người đẹp sở hữu căn penthouse rộng 130 m2 tại vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội, với tầm nhìn bao quát Hồ Tây. Nàng hậu hiếm khi chia sẻ về đời tư, gần như không công khai những thông tin liên quan đến chuyện hẹn hò. Chính sự kín tiếng này càng khiến cuộc sống tình cảm của cô trở thành chủ đề được nhiều người tò mò.

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 mới đây đăng tải loạt hình ảnh đón sinh nhật tuổi mới. Ảnh: FBNV

Người đẹp cũng khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV