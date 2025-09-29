Hoa hậu Việt lấy chồng hơn 17 tuổi đã có con riêng, lộ thái độ thật ngay tại đám cưới

Khánh Vân được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Hai năm sau, cô đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Universe 2021 và xuất sắc lọt vào Top 21 chung cuộc.

Kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Khánh Vân không dừng lại ở danh hiệu mà tiếp tục theo đuổi con đường riêng. Cô thành lập công ty và sáng lập học viện đào tạo người mẫu, tạo môi trường cho các bạn trẻ yêu thích nghề người mẫu có cơ hội phát triển.

Khánh Vân được yêu mến sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Sau thời gian yêu đương bí mật, Hoa hậu Khánh Vân và ông xã Nguyễn Long đã về chung một nhà vào tháng 12/2024. Ngày vui của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Dàn sao Việt là Minh Tú, Ngô Kiến Huy, Mâu Thủy, Ngọc Châu, Nhã Phương... tham dự.

Được biết, chồng của người đẹp sinh năm 1995 hơn cô 17 tuổi và đã có con riêng. Chính sự chênh lệch tuổi tác cùng hoàn cảnh đặc biệt của chú rể khiến đám cưới nhận về nhiều sự quan tâm và bàn luận.

Trên sân khấu, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long gửi lời nhắn nhủ tới bà xã Khánh Vân. "Anh sẽ luôn chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho em. Dù có như thế nào thì anh mong là anh và em sẽ luôn nắm chặt tay nhau. Chồng yêu vợ nhiều", anh cho hay.

Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tổ chức đám cưới vào tháng 12/2024

Cả hai đã có khoảng thời gian yêu đương kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ với khán giả

Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã gắn bó từ năm 2019, đến tháng 8/2024 mới chính thức công khai chuyện tình cảm. Nguyễn Long sinh năm 1978, hơn Khánh Vân 17 tuổi. Anh theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh từ năm 2004 và là cái tên quen thuộc trong giới giải trí, từng hợp tác với nhiều diễn viên, người mẫu và hoa hậu nổi tiếng của Vbiz.

Trước khi đến với Khánh Vân, anh từng kết hôn và có một con trai riêng. Người đẹp 9x từng để lộ mối quan hệ thân thiết giữa cô và nhóc tỳ này trên mạng xã hội. Tháng 1/2025, Khánh Vân hạnh phúc khoe hình ảnh được chụp từ con trai riêng của chồng.

Tại đám cưới, nhóc tỳ này cũng xuất hiện và còn gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới bố và Khánh Vân: "Con rất vui khi bố Long tìm được một người vợ tuyệt vời như mẹ Bi (tên thân mật của Khánh Vân). Con cũng rất vui khi mẹ Bi tìm được người chồng như bố Long. Con mong hai người luôn yêu thương, không bao giờ xa nhau".

Trong ngày vui, Khánh Vân xúc động ôm chầm lấy con riêng của chồng. Hành động này cũng chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa cô và nhóc tỳ

Khi nhận về những đánh giá tiêu cực về việc kết hôn với người từng đổ vỡ, nàng hậu nói: "Mỗi người trong chúng ta đều có lựa chọn riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình, quan trọng là phải biết bạn muốn gì, cần gì và điều gì sẽ khiến cho bạn hạnh phúc.

Đối với Vân, có một điều khiến Vân hạnh phúc chính là câu nói: Bằng lòng với hiện tại, đó là hạnh phúc. 6/12/2024 – Câu chuyện tình yêu của Vân bước sang một trang mới. Mỗi khoảnh khắc, mỗi nụ cười trong ngày hôm ấy đều trở thành những ký ức quý giá, ghi dấu sâu trong trái tim Vân".

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long từng một lần đổ vỡ hôn nhân, có con trai 11 tuổi

Ông xã Khánh Vân hơn cô 17 tuổi, là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong showbiz Việt

Hiện tại, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long cũng là quản lý của Hoa hậu Khánh Vân

Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long bắt đầu yêu đương từ năm 2019