Hoa hậu Tiffany Trúc Châu phối đồ thanh lịch dạo phố Hollywood

Tân hoa hậu Miss Universe Business World 2026 chọn đầm đen cổ khoét sâu, kết hợp kính mát và túi xách sành điệu khi dạo phố, thưởng trà chiều cùng Hoa hậu Hà Kiều Anh tại Mỹ.

Sau những ngày sôi động của Miss Universe Business World 2026, Tiffany Trúc Châu trở lại nhịp sống thường ngày tại California. Nhân dịp Hà Kiều Anh sang Mỹ, hai người đẹp hẹn gặp và cùng dạo phố Hollywood. Tân hoa hậu chọn chiếc đầm đen dáng ôm tôn hình thể, hoàn thiện diện mạo bằng kính mát bản lớn và túi xách sành điệu.

Cả hai dành buổi chiều để đi dạo và thưởng trà, trò chuyện trong không khí thoải mái, không sân khấu, không ánh đèn trình diễn.

Những khung hình đời thường cho thấy một hình ảnh khác của hai người đẹp: gần gũi hơn, nhưng vẫn giữ thần thái cuốn hút của những người phụ nữ từng ghi dấu trên các sân khấu nhan sắc.

Nếu Hà Kiều Anh mang vẻ đẹp nền nã, sang trọng sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang, Tiffany Trúc Châu lại nổi bật với nét tươi trẻ, tự tin của một tân hoa hậu vừa đăng quang.

Tiffany Trúc Châu cao 1,76 m, sở hữu gương mặt trẻ trung và phong thái chủ động. Hà Kiều Anh nhận xét đây là lợi thế giúp đàn em dễ dàng thích nghi với các hoạt động của một hoa hậu trên trường quốc tế.

Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng đánh giá cao khả năng kinh doanh của đàn em, cho rằng đây là nền tảng để cô cân bằng giữa lịch trình của hoa hậu và công việc riêng.

Trong buổi trà chiều, Hà Kiều Anh chia sẻ với đàn em kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, thời trang và công tác cộng đồng, đúc kết sau hơn 30 năm kể từ ngày đăng quang. Cô hy vọng những chia sẻ này giúp Tiffany Trúc Châu có thêm định hướng cho các hoạt động sau đăng quang.

Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là tình cảm của một người chị dành cho người em đang bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên.

Tiffany Trúc Châu nói cô xem những cuộc gặp gỡ như thế này là một phần ý nghĩa trong hành trình mới, bởi phía sau chiếc vương miện không chỉ có lịch trình dày đặc, mà còn có những mối quan hệ, những cuộc trò chuyện và kỷ niệm. Tân hoa hậu dự kiến triển khai một số hoạt động thiện nguyện hướng đến phụ nữ trong thời gian tới, với mong muốn lan tỏa lòng nhân ái và truyền cảm hứng.

Ngoài ra, cô duy trì lịch tập luyện và chế độ ăn uống khoa học để giữ vóc dáng cân đối, hình ảnh chỉn chu và tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Trước đó, tại đêm chung kết Miss Universe Business World 2026 diễn ra ngày 30/8 ở Las Vegas (Mỹ), Hà Kiều Anh là khách mời, trao vương miện cho tân hoa hậu. Trong suốt hành trình dự thi, Tiffany Trúc Châu được đàn chị đánh giá là thí sinh triển vọng, ghi điểm cả về ngoại hình lẫn tài năng, trước khi giành ngôi vị cao nhất.

Ảnh: Tuấn Trần

Trang điểm: Huyền HP