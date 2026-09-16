HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hoa hậu Tiffany Trúc Châu phối đồ thanh lịch dạo phố Hollywood

Gia Linh
|

Tân hoa hậu Miss Universe Business World 2026 chọn đầm đen cổ khoét sâu, kết hợp kính mát và túi xách sành điệu khi dạo phố, thưởng trà chiều cùng Hoa hậu Hà Kiều Anh tại Mỹ.

Sau những ngày sôi động của Miss Universe Business World 2026, Tiffany Trúc Châu trở lại nhịp sống thường ngày tại California. Nhân dịp Hà Kiều Anh sang Mỹ, hai người đẹp hẹn gặp và cùng dạo phố Hollywood. Tân hoa hậu chọn chiếc đầm đen dáng ôm tôn hình thể, hoàn thiện diện mạo bằng kính mát bản lớn và túi xách sành điệu.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Cả hai dành buổi chiều để đi dạo và thưởng trà, trò chuyện trong không khí thoải mái, không sân khấu, không ánh đèn trình diễn.

Những khung hình đời thường cho thấy một hình ảnh khác của hai người đẹp: gần gũi hơn, nhưng vẫn giữ thần thái cuốn hút của những người phụ nữ từng ghi dấu trên các sân khấu nhan sắc.

Nếu Hà Kiều Anh mang vẻ đẹp nền nã, sang trọng sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang, Tiffany Trúc Châu lại nổi bật với nét tươi trẻ, tự tin của một tân hoa hậu vừa đăng quang.

Tiffany Trúc Châu cao 1,76 m, sở hữu gương mặt trẻ trung và phong thái chủ động. Hà Kiều Anh nhận xét đây là lợi thế giúp đàn em dễ dàng thích nghi với các hoạt động của một hoa hậu trên trường quốc tế.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng đánh giá cao khả năng kinh doanh của đàn em, cho rằng đây là nền tảng để cô cân bằng giữa lịch trình của hoa hậu và công việc riêng.

Trong buổi trà chiều, Hà Kiều Anh chia sẻ với đàn em kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, thời trang và công tác cộng đồng, đúc kết sau hơn 30 năm kể từ ngày đăng quang. Cô hy vọng những chia sẻ này giúp Tiffany Trúc Châu có thêm định hướng cho các hoạt động sau đăng quang.

Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là tình cảm của một người chị dành cho người em đang bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Tiffany Trúc Châu nói cô xem những cuộc gặp gỡ như thế này là một phần ý nghĩa trong hành trình mới, bởi phía sau chiếc vương miện không chỉ có lịch trình dày đặc, mà còn có những mối quan hệ, những cuộc trò chuyện và kỷ niệm. Tân hoa hậu dự kiến triển khai một số hoạt động thiện nguyện hướng đến phụ nữ trong thời gian tới, với mong muốn lan tỏa lòng nhân ái và truyền cảm hứng.

Ngoài ra, cô duy trì lịch tập luyện và chế độ ăn uống khoa học để giữ vóc dáng cân đối, hình ảnh chỉn chu và tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Trước đó, tại đêm chung kết Miss Universe Business World 2026 diễn ra ngày 30/8 ở Las Vegas (Mỹ), Hà Kiều Anh là khách mời, trao vương miện cho tân hoa hậu. Trong suốt hành trình dự thi, Tiffany Trúc Châu được đàn chị đánh giá là thí sinh triển vọng, ghi điểm cả về ngoại hình lẫn tài năng, trước khi giành ngôi vị cao nhất.

Ảnh: Tuấn Trần

Trang điểm: Huyền HP

Nữ nghệ sĩ rời Việt Nam về Mỹ, chia sẻ bữa tối cuối cùng ở Sài Gòn
Tags

Hoa hậu Tiffany Trúc Châu

Tiffany Trúc Châu

Hollywood

hoa hậu

hoa hậu Hà Kiều Anh

showbiz Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại