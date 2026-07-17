Hoa hậu Tiểu Vy nhan sắc ngày một thăng hạng, bất ngờ khoe giọng hát nhạc miền Tây

Hoa hậu Tiểu Vy vẫn giữ được sức hút sau 8 năm đăng quang cuộc thi nhan sắc.

Hoa hậu Tiểu Vy mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra tại TP.HCM. Tham gia sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2018 diện thiết kế tông trắng - đen với phần vai lệch, kết hợp kiểu tóc búi gọn và lối trang điểm nhẹ nhàng. Sau khi đăng quang, nàng hậu gen Z vẫn được khen ngợi vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Tại đây, người đẹp sinh năm 2000 còn có màn khoe giọng ngẫu hứng trước khi ra về. Theo đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, sau khi kết thúc chương trình, Tiểu Vy bất ngờ cất giọng hát một đoạn ngắn của ca khúc mang âm hưởng miền Tây khi trò chuyện cùng những người xung quanh. Màn thể hiện diễn ra trong không khí thoải mái, không nằm trong phần biểu diễn chính thức của chương trình. Sau khi Tiểu Vy hát xong, nhiều người đã vỗ tay động viên khích lệ tinh thần tự tin của nàng hậu.

Hoa hậu Tiểu Vy ngẫu hứng ca hát sau khi tham gia sự kiện. Nguồn: Chumchum

Người đẹp gen Z hát một đoạn ngắn của ca khúc mang âm hưởng miền Tây khi trò chuyện cùng những người xung quanh. Nguồn: Chumchum

Tiểu Vy tên đầy đủ là Trần Tiểu Vy, sinh năm 2000 tại Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi và đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018, lọt Top 30 chung cuộc. Sau khi đăng quang, người đẹp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí, thời trang. Những năm gần đây, cô lấn sân sang điện ảnh với một số dự án phim, đồng thời duy trì công việc chụp ảnh, quảng cáo và làm đại sứ thương hiệu.

Hoa hậu Tiểu Vy vẫn giữ được sức hút sau 8 năm đăng quang cuộc thi nhan sắc. Ảnh: DBNV

Về đời tư, Tiểu Vy khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với một số gương mặt nổi tiếng hoặc doanh nhân, nàng hậu chưa từng xác nhận bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào. Trong các cuộc phỏng vấn, cô cho biết hiện ưu tiên phát triển sự nghiệp và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng trên mạng xã hội.

Trong lần chia sẻ với truyền thông vào đầu năm ngoái, Tiểu Vy từng cho biết cô không đặt nặng chuyện "nửa kia" phải giàu có. Điều cô quan tâm hơn cả là năng lực và sự giỏi giang. Nàng hậu nói: "Lấy một người chồng thành đạt là ước mơ của nhiều cô gái chứ không phải mỗi mình tôi. Vì tôi đã cố gắng, nỗ lực cho đến tận bây giờ thì tôi nghĩ mình xứng đáng có một người chồng tốt, thành đạt, giỏi, yêu chiều vợ.

Như mọi người thấy, nếu người vợ giỏi hơn chồng thì cuộc sống gia đình khó hoà hợp, nên tôi nghĩ mình cần tìm kiếm một người chồng giỏi hơn mình. Tôi không tìm kiếm một người giàu, mà muốn kiếm một người giỏi, vì khi người ta giỏi thì chắc chắn sẽ thành đạt".