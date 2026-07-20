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Hoa hậu tiết lộ bí mật chấn động liên quan đến chuyện xét nghiệm ADN nhận con gái của Thành Long

Gia Linh
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Có thông tin Thành Long muốn xét nghiệm ADN nhận con nhưng bị mẹ bé từ chối. Hóa ra sự thật không phải thế!

Mới đây, nàng Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi (Elaine Ng) đã gây chấn động dư luận khi chủ động nhắc đến tin đồn đã ám ảnh cô suốt 27 năm qua. Đó là lời cáo buộc nữ diễn viên từ chối yêu cầu làm xét nghiệm ADN của Thành Long (Jackie Chan), không để siêu sao võ thuật Trung Quốc được nhận cô con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm. Trên sóng livestream, Ngô Ỷ Lợi tuyến bố: “Chưa từng có bất cứ ai yêu cầu tôi làm điều đó cả”.

Giờ đây, khi được hỏi vì sao không chủ động làm xét nghiệm huyết thống cho con, Ngô Ỷ Lợi thẳng thắn chia sẻ: “Sau khi chia tay, tôi quyết định giữ lại đứa con và người đàn ông đó chẳng còn liên quan gì đến việc này nữa. Việc sinh con là lựa chọn của riêng tôi và việc xét nghiệm ADN là không cần thiết để chứng minh hay duy trì bất kỳ mối quan hệ nào”. Có lẽ vì vậy nên nhiều năm qua, Ngô Ỷ Lợi sống kín tiếng, một mình nuôi dạy con cái, chưa từng lợi dụng con gái để “ké fame” từ Thành Long.

Quyết không chịu đựng tin đồn “Thành Long yêu cầu làm xét nghiệm ADN cho con nhưng bị Ngô Ỷ Lợi từ chối ”, nàng Hoa hậu tuyên bố đã sẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền lơị của bản thân, quyết không dung túng cho những hành vi bịa đặt, bôi đen.

- Ảnh 1.

Ngô Ỷ Lợi cho biết Thành Long chưa từng yêu cầu cô xét nghiệm ADN cho con gái (Ảnh: 163).

Những ai thường xuyên theo dõi thông tin về Cbiz chắc hẳn đều biết về lùm xùm tình ái chấn động giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi. Năm 1999, nàng Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi khiến cả showbiz phải chấn động khi vác bụng bầu mở cuộc họp báo, tuyên bố cô đang mang trong mình giọt máu của Thành Long. Ngôi sao võ thuật đình đám khi ấy đã có vợ con nhưng không chịu bỏ thói trăng hoa, ngoại tình với Ngô Ỷ Lợi và còn tạo ra "sản phẩm".

Điều này khiến Thành Long bị chỉ trích dữ dội là kẻ bội bạc, ngoại tình. Bất chấp dư luận, nam diễn viên Túy Quyền không chịu nhận đứa con ngoài giá thú và còn tuyên bố: "Tôi chẳng qua chỉ mắc phải sai lầm mà toàn bộ đàn ông trên thế giới đều mắc phải".

Thất vọng trước thái độ phũ phàng của người tình, Ngô Ỷ Lợi vẫn quyết sinh con và đặt tên là Ngô Trác Lâm. Nàng Hoa hậu xinh đẹp ngày nào đã ở vậy suốt hơn 20 năm, một mình nuôi nấng con gái.

- Ảnh 2.

Ngô Ỷ Lợi một mình nuôi con đến khi trưởng thành như bây giờ (Ảnh: 163).

Hiện tại, những phát ngôn của Ngô Ỷ Lợi đang gây nhiều tranh cãi trên MXH. Có người thấu hiểu cho quyết định của Ngô Ỷ Lợi và cho rằng đó là cách cô bảo vệ lòng tự trọng của bản thân, không cố ràng buộc một mối quan hệ đã tan vỡ. Cũng có người nhận định nàng Hoa hậu quá mức bốc đồng, gây ra những tổn thương không thể chữa lành cho cô con gái Ngô Ỷ Lợi. Được biết, sinh ra với cái mác “con ngoài giá thú”, Ngô Trác Lâm từng phải chịu rất nhiều tổn thương, lời dè bỉu, đàm tiếu của dư luận.

TIN LIÊN QUAN

Bản thân “con gái rơi” Thành Long từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được gặp cha mình trước công chúng nhưng chưa bao giờ được Thành Long đáp lại. Có thời điểm, Ngô Trác Lâm túng quẫn tới mức phải nhặt rác, thu lượm phế thải và đi xin thực phẩm trợ cấp dành cho người nghèo để sống qua ngày. Giờ đây, sau nhiều năm xa cách, mối quan hệ cha con giữa Thành Long và Ngô Trác Lâm e rằng khó có thể hàn gắn được.

- Ảnh 4.

Ngô Trác Lâm phải chịu nhiều tổn thương vì cái mác "con gái rơi" của Thành Long (Ảnh: 163).

Thật khó mà đánh giá lựa chọn năm nào của nàng Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi là đúng hay sai nhưng rõ ràng, trong câu chuyện này, Ngô Trác Lâm là người vô tội nhất nhưng lại phải gánh chịu những tổn thương khó chữa lành.

Nguồn: 163

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản
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hoa hậu

Thành Long

Ngô Trác Lâm

Ngô Ỷ Lợi

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