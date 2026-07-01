Nữ ca sĩ là mẹ đơn thân có 1 con riêng biết ơn thiếu gia Đà Lạt kém 10 tuổi: "Anh hy sinh cho em"

"Vợ già sớm hơn chồng nhớ, sau này già yếu đi không nổi là phải cõng vợ đó nhé", nữ ca sĩ nhắn gửi chồng thiếu gia.

Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, ca sĩ Thu Thủy - cựu thành viên nhóm Mây Trắng đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã Kin Nguyễn, thiếu gia gốc Đà Lạt kém cô 10 tuổi. Nhân dịp kỷ niệm 8 năm bên nhau, nữ ca sĩ đã chia sẻ những lời nhắn đầy xúc động dành cho chồng, bày tỏ sự biết ơn vì những hy sinh anh dành cho cô và gia đình.

Trên trang cá nhân, Thu Thủy viết: "8 năm qua anh đã chữa lành và bên cạnh chăm sóc, chia sẻ, hy sinh và bao dung cho em. Thời gian, sức khoẻ của anh đều 100% dành hết cho gia đình! Vợ chỉ biết nói chồng giỏi lắm, biết ơn và yêu yêu chồng thật nhiều. Vợ già sớm hơn chồng nhớ, sau này già yếu đi không nổi là phải cõng vợ đó nhé, lo tập gym cho khoẻ đi anh nhé. Happy Anniversary!" .

Thu Thủy cảm ơn chồng vì đã đồng hành, yêu thương cô suốt 8 năm qua

Lời chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc của nữ ca sĩ sau quãng thời gian từng trải qua nhiều biến cố.

Trước khi tìm được bến đỗ bình yên, Thu Thủy từng có cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài nhiều năm và có 1 con trai riêng. Sau khi ly hôn vào năm 2017, cô trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con.

Không lâu sau, nữ ca sĩ công khai hẹn hò Kin Nguyễn - doanh nhân kém cô 10 tuổi, sinh ra trong gia đình khá giả tại Đà Lạt. Chuyện tình của cả hai từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều bởi khoảng cách tuổi tác cũng như việc Thu Thủy đã có con riêng.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Dẫu vậy, họ vẫn kiên định đồng hành cùng nhau. Năm 2019, Thu Thủy và Kin Nguyễn tổ chức đám cưới. Một năm sau, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ trong nhiều cuộc phỏng vấn, chồng luôn là người sát cánh, yêu thương cả hai mẹ con và giúp cô vượt qua những tổn thương trong quá khứ để mở lòng với hạnh phúc mới.

Không chỉ được chồng yêu thương, Thu Thủy còn được lòng mẹ chồng. Trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, mẹ của Kin Nguyễn từng khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ về "phần thưởng" dành cho con dâu nếu sinh thêm cháu.

Bà nói: "Tôi treo giải thưởng một sào đất trị giá mười mấy tỉ nếu Thủy sinh thêm một đứa cháu. Cứ sinh một đứa tôi cho một sào, vậy mà còn không chịu sinh. Nhà tôi không có cái gì ngoài đất. Đất Đà Lạt mặt tiền quốc lộ, tôi dư 4 sào".

Nhan sắc trẻ đẹp của Thu Thủy ở tuổi ngoài 40



