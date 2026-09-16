Hoa hậu Thanh Thuỷ gia nhập hội bạn Trấn Thành

Sự xuất hiện của Thanh Thuỷ trong buổi ăn uống thân mật của Trấn Thành và hội bạn gây chú ý.

Không chỉ gây chú ý với những dấu ấn riêng trong showbiz, Trấn Thành còn được biết đến với hội bạn thân quy tụ nhiều gương mặt đình đám Vbiz. Mỗi lần nhóm bạn này tụ họp, những khoảnh khắc đời thường đều nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Các thành viên cũng thường xuyên đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Mới đây, Ali Hoàng Dương đăng tải clip ghi lại một buổi ăn sinh nhật riêng tư cùng nhóm bạn. Xuất hiện trong khung hình là loạt gương mặt quen thuộc như Trấn Thành - Hari Won, Anh Phạm - Anh Đức, Lê Giang, Trương Quỳnh Anh, Vương Bình... Tuy nhiên, một nhân vật mới nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của cư dân mạng chính là Hoa hậu Thanh Thủy.

Trong clip, Thanh Thủy ngồi cạnh vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, thoải mái trò chuyện và hòa nhập cùng mọi người. Đáng chú ý, gần đây nàng hậu cũng nằm trong danh sách những tài khoản được Trấn Thành theo dõi trên mạng xã hội.

Hoa hậu Thanh Thuỷ bất ngờ gia nhập hội bạn Trấn Thành

Đặc biệt, từ việc Thanh Thủy bất ngờ xuất hiện trong một buổi gặp gỡ thân mật của nhóm, cộng thêm việc được Trấn Thành theo dõi, cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn nàng hậu có thể góp mặt trong dự án điện ảnh Tết tiếp theo của Trấn Thành. Trước đó, Tiểu Vy, Kỳ Duyên... từng có những khoảnh khắc xuất hiện cùng hội bạn của nam đạo diễn trước khi góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng và chưa có thông tin chính thức xác nhận.

Hoa hậu Thanh Thuỷ bất ngờ xuất hiện trong hội bạn Trấn Thành gây chú ý

Không dừng lại ở đó, sự xuất hiện của Thanh Thủy còn được “thám tử mạng” liên hệ với Trịnh Thăng Bình. Thời gian qua, nàng hậu và nam ca sĩ nhiều lần vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt qua những tương tác và khoảnh khắc được dân tình soi ra. Trong khi đó, Trịnh Thăng Bình vốn có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Trấn Thành - Hari Won và thường xuyên xuất hiện trong nhóm bạn này.

Chính vì vậy, màn “gia nhập” của Thanh Thủy khiến dân tình đặt ra không ít câu hỏi: Nàng hậu chỉ đơn giản là một người bạn mới của nhóm, hay sự xuất hiện lần này còn hé lộ một vai trò đặc biệt trong dự án sắp tới của Trấn Thành?.

Hoa hậu Thanh Thuỷ từng bị bắt gặp sánh đôi tình tứ cùng Trịnh Thăng Bình

Cả hai còn bị soi nhiều hint nghi đang yêu đương

Hội bạn quyền lực của Trấn Thành

Hội bạn của Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã nổi tiếng đông vui, sang chảnh và gắn bó. Nhóm quy tụ toàn những cái tên đình đám như Ali Hoàng Dương, Thu Minh, Hoa hậu Thu Hoài, Anh Đức, Lê Giang, Quang Trung… Không chỉ chơi thân, cả nhóm còn có quy tắc riêng để giữ cho tình bạn luôn "vào khuôn".

Một trong những điều lệ "bất di bất dịch" của hội này chính là… không được mặc sai dresscode mỗi lần đi chơi chung. Những bộ ảnh sống ảo tone-sur-tone nhìn sang chảnh là vậy, nhưng phía sau là cả một "bộ luật ngầm" do chính Trấn Thành đề ra. Nam MC từng hài hước tiết lộ: "Tui thấy tui cứng rắn và khắc nghiệt là đúng! Mặc sai phạt 10 triệu mà! Đâu ai dám trật! Vậy đi cho có hình đẹp!".

Hội bạn của Trấn Thành toàn những gương mặt đình đám Vbiz

Bên cạnh đó, trong lần lên tiếng về ồn ào rạp phim của ông xã, Hari Won đã để lộ quy tắc trong nhóm bạn của mình. Đó là Trấn Thành sẽ là người chủ động liên hệ đặt phòng riêng khi cả nhóm muốn đi xem phim. Điều này hình thành là do các nghệ sĩ muốn sự riêng tư đồng thời không muốn làm ảnh hưởng đến người khác vì khi xem phim, các thành viên bàn luận rất sôi nổi.

Hari Won còn tiết lộ cô sẽ là người đứng ra thanh toán mỗi khi cả nhóm đi cùng nhau. Và sau đó sẽ là người đích thân thu tiền mỗi thành viên sau khi kết thúc buổi đi chơi. Việc các nghệ sĩ chia tiền khi đi chơi cùng nhau khiến dân tình tán thành vì cho rằng đây chính là một trong các quy tắc để duy trì mối quan hệ lâu dài.

Ngoài ra, hội bạn Trấn Thành đều thống nhất về cách sống, hành xử giữa những thành viên với nhau. Cụ thể, Ali Hoàng Dương từng tiết lộ: "Quy tắc duy nhất mà chúng tôi đặt ra là phải biết điều và sống tử tế. Biết điều chính là nếu thấy điểm xấu của bạn, phải nói trong nhóm để giải quyết mọi chuyện ngay lập tức. Không được biến điểm thiếu sót của bạn bè thành 'câu chuyện làm quà' với người khác".

Mỗi khi hội bạn này gặp gỡ sẽ quy tụ nửa nghệ sĩ showbiz

Ảnh: FBNV